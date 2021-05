«Puertos quiere que Arguineguín sea de ricos y nosotros somos humildes»

La Asociación de Propietarios de Embarcaciones (Aproa) está en pie de guerra contra Puertos Canarios después de que una reciente resolución limite a cuatro años los atraques en el muelle de Arguineguín cuando antes eran indefinidos. La plataforma ha convocado una manifestación para mañana por las calles de Arguineguín. Puertos Canarios opta por no pronunciarse todavía mientras estudia las demandas.

La asociación, que aglutina a 150 propietarios de embarcaciones, denuncia que una resolución de Puertos Canarios impide a los propietarios tener un amarre más de cuatro años. ¿Cuál es la problemática a la cual se enfrentan?

Nosotros somos un colectivo que tiene sus barcos en el muelle de Arguineguín y para conseguirlo pasamos una lista de espera, para muchos de más de tres o cuatro años, para lograr un amarre. Recientemente, la empresa concesionaria del muelle renunció a la concesión y devolvió la gestión a Puertos Canarios, que nos ha asumido nuevamente. Sin embargo ha sacado una resolución donde quiere imponernos que sólo se nos permitirá el alquiler del atraque por un máximo de cuatro años y cuando ese tiempo concluya nos obligan a llevarnos nuestras embarcaciones del muelle y pasar nuevamente a la lista de espera.

¿Cómo afecta esa resolución a los propietarios de las embarcaciones deportivas?

Desde el punto de vista económico, ¿quién va a comprar una embarcación que cuesta entre 15.000 y 20.000 euros sabiendo que a los cuatro años puede quedarse sin el atraque? ¿Dónde se llevan el barco luego? Esta decisión de Puertos Canarios puede incluso hundir el comercio del sector de las embarcaciones, tanto por la venta como por las reparaciones. El medio natural de un barco es el agua, así que no vemos salida. La decisión de Puertos Canarios de limitar a cuatro años el atraque de un barco en el muelle de Arguineguín no es coherente.

«Mientras no dejemos de pagar, Puertos Canarios no puede restringirnos los servicios»

¿Se han sentado con Puertos Canarios? ¿Qué sostienen desde el ente público?

Puertos Canarios argumenta que la resolución pretende darle rotación a la lista de espera. Pero no tiene sentido porque si uno sale del atraque y vuelve a la lista, se quedará con igual número de personas. Eso es injusto, además, porque nosotros no tenemos una concesión administrativa, sino que pagamos por la prestación de un servicio, así que mientras no dejemos de pagar Puertos Canarios no nos puede restringir el servicio. Cosa distinta es una autorización para que una empresa haga labores durante un tiempo determinado, pero no es nuestro caso, por eso no procede lo que Puertos argumenta como legal para aplicar esa resolución. Por otro lado, hace tres días nos sentamos con Gustavo Santana, viceconsejero de Transportes del Gobierno de Canarias, pero no logra entender los fundamentos que le hemos expuesto desde la asociación. Él considera que son los abogados quienes deben resolver el asunto. Nosotros ya presentamos en tiempo y forma el correspondiente recurso de alzada, y según se pronuncien los juristas tendremos que acudir a la vía judicial con un contencioso-administrativo; esperemos que no nos obliguen a eso. Esto no se ha visto nunca; nadie compra un barco para que te echen a los cuatro años y todos los que estamos pasamos por una lista de espera, algunos de hasta tres y cuatro años, para conseguir un atraque. Así que ahora no se pueden cambiar las normas.

Al volver a la lista de espera, salvo excepciones, deberán a esperar un mínimo de otros cuatro años.

Eso es, cuatro años, seis, ocho o a saber, porque Puertos sostiene que la lista es larga. Hasta que quede un amarre libre nuevamente. Creemos que el ente público no argumenta realmente sobre la lista de espera, sino que hay un trasfondo detrás. Quieren remover todo el puerto de Arguineguín y al final vamos a ver un muelle de ricos, con megayates, como si esto fuese Puerto Rico o Pasito Blanco. Y eso es injusto, porque aquí el 90% de la gente que tiene una embarcación en el muelle de Arguineguín es gente obrera, humilde y trabajadora. La gente que tiene su pequeño barquito de apenas siete metros de eslora, si le quitan el amarre, ¿qué hace con él y con la inversión que tanto le ha costado conseguir? Pareciera que quieren renovar todo el muelle y que este pequeño puerto de pueblo va a desaparecer tal y como lo conocemos hasta ahora.

«No es coherente que Puertos Canarios limite el atraque en Arguineguín a solo cuatro años»

¿Cuánto tiempo llevan los propietarios de embarcaciones con ese servicio en el puerto?

El de Arguineguín es un muelle de pueblo y aquí hay ya varias generaciones de una misma familia. Hay propietarios que han permanecido con su amarre prácticamente desde que se construyó el puerto hace 25 o 30 años. Es gente que lleva mucho tiempo y que se encuentra ahora con este problema de repente.

Mientras se resuelve el recurso de alzada que han presentado ante Puertos Canarios, mañana se manifiestan en Arguineguín.

Hace dos semanas nos concentramos en el contradique del muelle de Arguineguín y mañana haremos una manifestación con un recorrido por las calles del barrio hasta la plaza de Las Marañuelas, donde leeremos un manifiesto. También tenemos prevista una manifestación marítima más adelante. Puertos Canarios tiene que entender que el muelle de Arguineguín no es conejillo de indias.