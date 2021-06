La Fortaleza, un yacimiento sin fin

«Nos encontramos en la mitad de este proyecto arqueológico de cuatro meses de duración, y nos quedan dos meses. Con estas excavaciones se ha demostrado una vez más el buen estado de conservación en el que se encuentra este yacimiento de La Fortaleza. Hemos descubierto cinco estructuras de viviendas, habitaciones y alacena, y algunas de ellas en sitios donde no se pensaba que hubiese. Podemos llegar a cuarenta estructuras. Y hemos hallado gran cantidad de fragmentos de ídolos. Llevamos casi 30 fragmentos de figuras». Esta es la valoración del trabajo llevado a cabo hasta ahora por parte de Marco Moreno, gerente de la empresa Tibicena. Arqueología y Patrimonio.

Una de las grandes alegrías que han tenido estos profesionales, en los dos meses que llevan de trabajo, es el hallazgo de fragmentos de idolillos, figuras que en su mayoría son femeninas. Una de ellas es una que tiene unos dos centímetros, que demuestra una gran habilidad y destreza por parte del autor o autora y que hace referencia a una mujer embarazada, con rasgos femeninos muy bien definidos, en la que se aprecia los pechos y el ombligo. Otro fragmento también es de una figura femenina con decorado de círculos.

Entre otros hallazgos, está un burgado, del que se retiró la capa exterior; tres piezas de cerámica que son fichas de juego; otro fragmento que es una cabeza; y dos que son pintaderas.

«Está claro que la Cueva Pìntada [Gáldar] es la joya respecto a las figuras y los fragmentos, y en ella descubrieron 134 fragmentos en 20 años de investigación. Nosotros llevamos unos 30 en pocos meses», indica Marco Moreno.

Sobre el futuro de los fragmentos de las figuras que hasta ahora fueron encontrados en las excavaciones, el dirigente de Tibicena afirma que «irán al Museo Canario, cómo no, aunque antes nos gustará hacer una exposición con todo lo encontrado en el museo del yacimiento de La Fortaleza, que ha seguido y está abierto a pesar de la pandemia y con las medidas y reglas sanitarias».

Respecto a las estructuras, «éstas dan a entender que La Fortaleza fue un lugar [residencial] especial, que tuvo su propia identidad, con estructuras circulares y cruciformes. Podría tener al menos cuatro calles, con una estrecha y pequeña entrada al poblado. Fue a partir del siglo X, hasta el XV, que es cuando se consta que empezaron a residir en este espacio los aborígenes», agrega Marco Moreno, de Tibicena.

Riqueza

Lo que deja claro es que todo el equipo de arqueólogos y profesionales de Tibicena, casi una decena de personas, está sorprendido por «la complejidad de este yacimiento y por lo rico que es este lugar», reconoce Marco Moreno.

Una de las sorpresas ha sido descubrir en una piedra restos de una pintura roja utilizada por los aborígenes, en la esquina de una pared. También, otra sorpresa fue que entre las piedras descubrieron «un pequeño baifo aborigen. También hallamos un bancal aborigen, con un muro de protección o de nivelación. Hay que tener en cuenta que los bancales que vemos ahora se hicieron sobre viviendas aborígenes», puntualiza Moreno.

El gerente de Tibicena destacó el hallazgo de unas piedras macizas en varios muros y esquinas. «Cada piedra labrada maciza tiene entre 60 y 70 kilos de peso. Lo importante es que hay tener en cuenta que no son de aquí, sino del barranco Mariquita Antonio, que está aquí detrás. Hubo una gran dificultad y esfuerzo para traerlas hasta el yacimiento, teniendo en cuenta la falta de medios por parte de los aborígenes», explica.

El equipo de Tibicena trabaja en un tercera parte del poblado, en la zona oeste. En las excavaciones y retiradas de tierra y piedras que en una jornada seis miembros del equipo retiraron de forma manual, con ayuda de una grúa y una plancha, 60 toneladas de piedra, llevándolas a las cubetas.

Equipación

Marco Moreno aclara que este proyecto tiene dos partes: «la arqueológica, de la que nos encargamos nosotros; y la de equipación. Se instalará una caseta, así como baños, caminos, cartelería y demás». Este proyecto está financiado por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), aportado por el Cabildo de Gran Canaria.

Largo plazo

Los arqueólogos que excavan y trabajan en el yacimiento entienden que «es el momento de pensar qué hacemos con este patrimonio. Hace falta continuidad, no sólo planes de uno o dos años, si no pensar en el medio y largo plazo», declara Marco Moreno.

«Aparte de darle forma jurídica al yacimiento para que sea parque arqueológico, habría que incluir en un proyecto a largo plazo al Gobierno de Canarias, que tiene la competencia de la investigación y tiene especialistas para ello. Habría que realizar un trabajo multidisciplinar», agrega.

Visitas

Además de que ayer fue un día más de trabajo para los técnicos, fue una jornada de puertas abiertas. Se dividió a los visitantes, que un total de sesenta, en tres grupos, veinte en cada uno.

«Me pareció la visita muy interesante y enriquecedora. Cuando llegas aquí, ves los detalles de la construcción y de la creación de figuras, ya te planteas que nuestros aborígenes eran más avanzados de lo que se suele decir», manifiesta Ancor Delgado Ávila, natural de Teror y vecino de Sardina (Santa Lucía de Tirajana), que trabaja en servicio técnico y que estuvo en el primer grupo que hizo la visita al yacimiento.

«No eran unos salvajes. Las figuras me parecieron increíbles, muy elaboradas y con muchos detalles. El burgado lo vi muy pulido», opina Ancor Delgado.

Los hermanos Pedro y Santiago Mendoza Almeida, de 14 y 11 años, también fueron al yacimiento. «No se puede valorar aquello que no se conoce. El desconocimiento provoca que no valoremos joyas como ésta», sentencia Pedro Mendoza Cruz, el padre de Pedro y Santiago, al tiempo que el mayor afirma que «lo que más me ha gustado fueron las explicaciones del guía [Josué Cabrera], que es bueno, para entenderlo mejor».

«Este patrimonio hay que enseñarlo más a los niños, a todos», propone Abián Doramas Almeida González, de Vecindario. Octavio Juan Fricke, sobrino del perito agrícola y ecologista Jaime O’Shanahan, fue a La Fortaleza por su gran interés por los aborígenes.