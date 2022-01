Juan Jesús Facundo asume la presidencia de la Mancomunidad

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, tomó ayer posesión hoy lunes como presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, en sustitución de Jesús Díaz, alcalde de Artenara, quien ha desempeñado el cargo a lo largo del año 2021. En el mismo acto tomaron posesión como vicepresidente primero: Sergio Nuez, alcalde de la Villa de Teror y como vicepresidente segundo: Dámaso Arencibia, alcalde de Valleseco.

Arucas accede a la presidencia anual de la Mancomunidad por tercera ocasión, a lo largo de los 48 años de historia de la entidad supramunicipal, tras la incorporación del municipio en el año 1996. El municipio de Arucas es el de mayor población, de los once que integran la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, con 38.535 habitantes, siendo el total de la Comarca de 124.717.

Juan Jesús Facundo agradeció el trabajo y esfuerzo de su antecesor en el cargo, destacando que "desde el Norte de Gran Canaria, la unidad de los once municipios nos convierte en una Mancomunidad con visión de futuro, innovadora, vanguardista y autosuficiente. En mí, tendrá un eslabón más, que bien engrasados con los otros diez municipios, nos moveremos juntos en una cadena que está entrelazada e impulsa una máquina potente con más de 124.000 habitantes, para seguir trabajando por el bienestar de nuestros/as vecinos/as y garantizar un futuro mejor para las próximas generaciones norteñas." Señalando, además, qué "somos norteños, gente serena y trabajadora, además de dialogantes y de consenso, pero no nos resignaremos a reivindicar lo que es justo. Por ello, seguiremos solicitando la mejora de las infraestructuras viarias, después de muchos años de lucha, sudor y lágrimas, ya se vislumbra la luz al final del túnel con la terminación en los próximos años de la ansiada carretera de La Aldea y la pronta culminación del enlace de la IV Fase de la circunvalación a su paso por Arucas, pero aún nos queda una asignatura pendiente en materia de carreteras, y es que ya no se puede dilatar en el tiempo, la aprobación definitiva del PTP-15 (Plan territorial parcial del litoral), Moya, Guía y Arucas, tienen la necesidad de no quedarse rezagados tanto en las infraestructuras viarias como en el desarrollo sostenible de su litoral".

Jesús Díaz, señaló en su discurso de despedida que "de proyectos que necesitan del trabajo conjunto de toda la sociedad para ser una realidad en los próximos años. El apoyo, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo de Gran Canaria, es vital para que nuestra Comarca puede cumplir sus objetivos en la próxima década, constituyendo la Mancomunidad del Norte un ejemplo de entidad innovadora en proyectos e ideas que tiene como objetivo el garantizar un futuro mejor para las próximas generaciones norteñas". Destacando, además, que "en esa apuesta de mejorar, no debemos olvidar el incierto futuro de las nuevas generaciones de los municipios del interior de nuestra Comarca y de las profesiones tradicionales ligadas al sector primario, que necesitan de un relevo generacional para garantizar su no desaparición en los próximos años. Todas las administraciones debemos ser conscientes que existe una Canarias vaciada que demanda más atención".

"Desde el Norte de Gran Canaria, demostramos, con nuestro trabajo, que podemos ser innovadores y estar a la vanguardia"

Al pleno extraordinario de la Mancomunidad han acudido, entre otros, el presidente del Cabildo, Antonio Morales; la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Mañez; la subdelegada del Gobierno, María Teresa Mayans; el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra; y el rector de la Universidad Fernando Pessoa, Antonio Rodríguez, el diputado del Parlamento de Canarias, Hipólito Suárez; varios directores generales del Gobierno de Canarias; consejeros insulares, miembros del pleno de la Mancomunidad; concejales y concejalas, junto a numerosos representantes empresariales y sociales de la Comarca.