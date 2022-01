El consorcio turístico acaba ante el juez por unas obras en una piscina

El Partido Popular-Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana (PP-AV) ha llevado a los tribunales al Consorcio de Rehabilitación Turística de Maspalomas por, a su juicio, «desviar» fondos de este organismo para financiar «obras que son de competencia municipal y no suyas», según confirmó este martes la portavoz de esta formación, Elena Álamo. La formación política, en la oposición en el ayuntamiento tirajanero, ha interpuesto una denuncia en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana en la que pide la paralización de las obras para la climatización y la eficiencia energética de la piscina Ernesto Hernández de San Fernando de Maspalomas al entender que no es competencia de este organismo llevar a cabo obras en las instalaciones municipales. «Los fondos del Consorcio son para invertir en la mejora de la zona turística, pero se está utilizando para otra cosa, como trabajar en los barrios del municipio», aclaró la portavoz del partido. En este proyecto el Cabildo, a través del Consorcio, ha invertido 370.000 euros.

Esta denuncia fue notificada hace este lunes días al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y este martes, a través de un comunicado, el edil de Urbanismo y responsable del Consorcio, Samuel Henríquez, consideró que el único interés y objetivo de PP-AV es «paralizar las inversiones» en el municipio. «Esta instalación pública tiene un importante carácter turístico; hay una gran cantidad de turistas internacionales que utilizan la piscina para venir a entrenar y hacer las actividades», sostuvo Henríquez.

Si bien reconoce que la piscina necesita todas las mejoras a las que está siendo sometida, la formación denunciante argumenta que no corresponde al organismo, integrado por el Cabildo y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ejecutar estas obras porque para eso está el presupuesto municipal. «Para que el Ayuntamiento trabaje por los pueblos y los barrios, como es su obligación, hay dinero en el presupuesto municipal, que no han sabido gestionar ni priorizar», señaló Álamo, «pero como el Ayuntamiento no les caminaba lo han hecho a través del Consorcio». «Las necesidades de los barrios hay que cubrirlas desde el presupuesto municipal», añade, «así que desde el Consorcio se está haciendo un mal uso de los recursos».

Álamo recordó este martes que la formación ya había notificado al Consorcio que esta obra no era de su competencia. Y a este recurso la gerencia de este organismo respondió argumentando que la suspensión de las obras supondría un grave perjuicio para el interés público, según explicó el Consistorio en un comunicado. El Ayuntamiento además ha advertido que el retraso en la finalización de las obras implicará la obligación de devolver el presupuesto con sus intereses al Cabildo así como darse la posibilidad de que no puedan ejecutarse más adelante por falta de recursos.

El concejal Samuel Henríquez defendió el interés turístico de esta obra porque la piscina es utilizada por turistas que van a entrenar. «Hoy en día hay deportistas italianos utilizándola, así como las pistas de atletismo, que son frecuentadas sobre todo en temporada de invierno por multitud de deportistas extranjeros que nos visitan cada año; nuestro municipio es turístico y el deporte no deja de ser un reclamo turístico también», puntualizó.

De hecho, explicó, en los últimos 10 años hasta 16 equipos se han desplazado a entrenar hasta esta piscina, entre ellos el Swiss Triathlon de Suiza, el Dutch Swiming Team de Holanda, la Seleccion Nacional Junior de Checoslovaquia, el K1 de Suecia, el Spo Win de Austria o el Paris Aquatique de Francia. «Hay que tener en cuenta que cada equipo viene con una media de 25 a 35 nadadores, lo que da una cifra entre 1400 y 2000 deportistas entre el 2010 y 2019», añadió.

«La presencia de deportistas de otras nacionalidades se ha convertido en algo habitual en esta piscina sin ningún tipo de promoción oficial por nuestra parte», agregó Henríquez, «estoy convencido que con unas instalaciones con más capacidad y una campaña de promoción, esta cifra podría ser muy superior a la que tenemos».

La obra es parte de la estrategia de mejora del espacio público del Consorcio de Maspalomas con el que Cabildo y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana impulsan 14 obras por valor de 10 millones de euros aportados por la Institución insular en el marco del Plan de Inversiones del Cabildo para paliar los efectos que la crisis del coronavirus.

La obra de climatización y eficiencia energética de la piscina incluye la instalación de 300 paneles fotovoltaicos sobre una superficie de 1.300 metros cuadrados y una potencia de 100 kilovatios, además de 20 paneles solares térmicos. Todo ello con el objetivo de subir la temperatura siete grados y reducir un 70% la factura.