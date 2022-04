El vehículo privado se ha convertido en imprescindible en Santa Brígida ya que la mayor parte de la población trabaja fuera del municipio. Junto a esta dependencia el hecho de que la oferta de infraestructuras locales no se haya desarrollado a buen ritmo ha propiciado que el coche sea fundamental no sólo por acudir al puesto de trabajo sino para desplazarse para hacer compras o a disfrutar del ocio. Este flujo provoca que la vía principal no pueda soportar tanto tráfico en horas puntas, por lo que para sortear los atascos los vecinos recurren a las vías secundarias aún cuando en muchos casos se trata de calzadas estrechas y con poca visibilidad.

Esta es una de las cuestiones que aborda el diagnóstico sobre la movilidad de este municipio que ha realizado la consultora Mosaeco S.L. y que servirá de base para redactar, una vez que se haya recogido este mes la opinión de los vecinos, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMIUS). Se trata de una herramienta básica para afrontar actuaciones de cara a atender los desafíos del desarrollo urbano. El edil de Movilidad, Juan Armando Umpiérrez, explica que el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno canario acogerse a la subvención para llevar a cabo la redacción del plan a fin de responder a los desafíos del desarrollo urbano. «Tener este documento redactado es la condición primera para después acogerse a la financiación por parte del Ejecutivo de los proyectos que hay que poner en marcha para mejorar la movilidad», señala el concejal. Esa dependencia del coche, junto a que en el casco los residentes carecen de garage en sus viviendas y los aparcan en la calle hace que otro de los grandes problemas de movilidad a resolver sea la falta de aparcamientos, cuestión que tal y como apunta en el informe es prioritario atender para acometer la peatonalización del centro del municipio y acabar con las aceras estrechas y los desniveles que existen. Llama la atención incluso que los espacios de tierra habilitados para aparcar junto al Pabellón de Deportes, el Ayuntamiento, o el Mirador de la Villa no cuenten con accesos y reservas de plazas para personas con movilidad reducida. Pero también se aborda la necesidad de crear bolsas de aparcamientos en barrios como La Atalaya para dinamizar este lugar donde está el Centro Locero y también en Monte Lentiscal como punto estratégico de conexión con el transporte público desde donde después los vecinos puedan trasladarse a otras zonas del municipio y a la capital. Si bien parece que el transporte público atiende en frecuencias y horarios la demanda, no ocurre lo mismo cuando se habla de la dotación de las paradas que no tienen marquesinas o no están bien señalizadas ni bien situadas para no entorpecer la circulación. A este respecto se apunta como no existen terminales de guaguas en el municipio, pues sólo hay un terreno de tierra donde las líneas inician y concluyen los recorridos que van al casco urbano. A la vez destaca el estudio de situación de la movilidad que en las dos vías que comunican el municipio con el norte y el sur, y sobre todo en la GC-15, al estar las casas en el mismo borde de la carretera no hay espacio para establecer itinerarios peatonales. Esta circunstancia complica que en zonas como El Monte los vecinos puedan acceder a realizar las compras , lo que dificulta el desarrollo de una oferta comercial en dicho entorno. Por lo que respecta a las carreteras secundarias , se detalla que son vías con pendientes muy elevadas y curvas pronunciadas sin ninguna visibilidad, sin arcén, por las que transitan cada día cientos de personas, sobre todo los niños para llegar a los colegios, escuelas, o a cualquier lugar. Además, las paradas de guaguas no cuentan con paso de peatones cercanos o en su caso esos pasos están al borde de la carretera. En cuanto a la movilidad inclusiva, en general, ya se parte del hecho de que el municipio no ha adaptado sus vías de acceso a la normativa de accesibilidad, mientras que en los barrios excepto Monte Lentiscal y Alvarados no existe una red peatonal.