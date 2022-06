El Cabildo propone retirar la calle a Juan Carlos I para dedicarla por completo al pintor Felo Monzón

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este jueves una moción del grupo de gobierno en la que se propone cambiar la denominación de la Avenida Juan Carlos I para dedicar toda esa calle al Pintor Felo Monzón. La iniciativa, que salió adelante con 20 votos a favor -de NC, PSOE, Podemos, Ciudadanos y CC- y siete en contra -PP y UxGC-, insta al Ayuntamiento de la capital y al alcalde Augusto Hidalgo a sumarse a esa solicitud y a tomar la decisión antes de que acabe este mandato.

La moción del pacto tripartito, en apoyo de la denominada Plataforma Ciudadana para el cambio de denominación de la Avenida Juan Carlos I por la de Prolongación de la Avenida Pintor Felo Monzón, generó el principal debate en el Pleno de junio, pese a que los promotores de la retirada de la calle al rey emérito se esforzaron en argumentar que no se trata de un desplante a la monarquía, sino un acto «de justicia y de decencia» porque el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió en su momento dedicar toda esa vía al artista grancanario.

Por contra, los grupos de la oposición no solo ven un ataque a la corona en la figura del anterior rey, sino un cuestionamiento de la institución monárquica y de la propia Constitución de 1978, por lo que PP y UxGC rechazaron de plano la propuesta. También consideraron que el acuerdo del Cabildo no tiene ninguna validez, pues se trata de una competencia del Ayuntamiento capitalino y hasta ahora no ha dado ningún paso en ese sentido.

Por sorpresa, los dos representantes de Ciudadanos votaron a favor, e incluso instaron a "no tener complejos" y a cambiar el nombre de la calle «lo más rápido posible» para que no sea utilizado por la extrema derecha en vísperas electorales, mientras que la representante de CC, Gloria Cabrera, rompió la disciplina de su grupo y también apoyó la propuesta.

Incomprensible

Miguel Monzón Geara, hijo del artista y miembro de la plataforma ciudadana, intervino ante el Pleno y sostuvo que, «de forma errónea y en una decisión política incomprensible», el Ayuntamiento decidió en 1996, ante una visita del rey a la capital, dividir en dos la avenida que se había destinado al pintor para un tramo de la calle a Juan Carlos I.

Lo que se pide ahora, expuso, es que se vuelva a lo previsto y que la Avenida Felo Monzón se prolongue desde la rotonda de unión con la GC-3 y la carretera de Los Tarahales hasta la rotonda de la GC-23 y La Minilla, cruzando de esa forma todo el barrio de Siete Palmas, desde el Hospital Doctor Negrín hacia arriba.

«Creemos que es el momento de devolver la calle al pintor Felo Monzón y, como hijo, tengo que decir que mi padre merece este reconocimiento porque fue un defensor de la libertad, de la democracia y del arte de Canarias, siempre quiso vivir en esta ciudad y desde la Escuela Luján Pérez consagró las vanguardias artísticas», resaltó.

Carmelo Ramírez, portavoz de NC, defendió la moción y opinó que la isla y la ciudad «tienen una deuda pendiente con el artista», pues incluso sufrió presidió durante la dictadura, por lo que consideró que «es indigno» que tenga que compartir la calle con un rey que se ha autoexiliado por sus casos de corrupción.

Miguel Ángel Pérez del Pino, portavoz del PSOE, espera que sus compañeros de partido en el Ayuntamiento también apoyen ese cambio y planteó que se busque otra calle para el emérito.

Los consejeros del PP, Miguel Jorge Blanco, y de UxGC, José Miguel Bravo de Laguna, aseguraron que tras esta propuesta subyace un ataque a la monarquía y defendieron la figura del emérito. "El rey Juan Carlos tiene luces y también sombras, pero son más las luces", afirmó Jorge Blanco.