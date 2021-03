Más de 400 firmas para censurar al Emérito

Una iniciativa ciudadana en el portal Change.org solicita al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el cambio de denominación de la avenida Juan Carlos I, que asciende desde el Hospital Doctor Negrín hasta su confluencia con la avenida Felo Monzón, para que toda esa vía tenga el nombre del ilustre pintor isleño. La solicitud, que promueve un colectivo ciudadano encabezado por el escritor y exconcejal socialista Antonio Aguado y el también escritor Néstor Doreste, insta al Consistorio capitalino a “reconocer la descortesía y trato discriminatorio” al artista, al que considera un “referente de la cultura y la política canaria”.

Relacionadas Correas propone cambiar la avenida Juan Carlos I por el de una mujer ilustre

Los promotores explicaron ayer que el cambio de denominación de una parte de la avenida se debe a la visita oficial que el monarca emérito hizo a Gran Canaria en 1996, y es tachado como “un error, un despropósito y un acto de agravio” hacia el artista. Además, opinaron que la figura del Rey Juan Carlos I ha quedado denostada después de los últimos casos que le han salpicado, por lo que no merece un reconocimiento así de una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. “La ciudad no tiene puertas, y abiertos como la ciudad somos todos nosotros. La ciudad no merece que un personaje como el Rey Emérito, con lo que ha hecho con dinero público, tenga una calle por muy pequeña que sea”, aseveró Doreste.

Esta ha sido una iniciativa que, además, se ha tomado en otras ciudades españolas, la última de ellas Pontevedra, debido a las informaciones que en los últimos meses han salido en relación con el Rey Emérito y su salida de España para residir en Abu Dhabi. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por su parte, se informó que hasta la fecha no ha llegado ninguna solicitud para el cambio de nombre de la avenida, que se debatiría en el consejo de cultura, que se encarga de “evaluar si las personalidades a las que se les pide una calle reúnen méritos para ello”.

Según Doreste, más allá de retirarle al Emérito el reconocimiento en forma de avenida, el trasfondo de la petición en Change.org se debe sobre todo a “reparar el agravio” que sufrió la figura del pintor grancanario al decidirse desgajar la vía a la que bautizó en dos. “Nuestra intención es que el pueblo conozca en profundidad a Felo Monzón”, apuntó Doreste, quien destacó también la internacionalidad de su obra y su “riquísimo recorrido” a través de la pintura y de su investigación. Igualmente, hizo una oda a sus “tremendos valores humanos” y a su incansable lucha por la ciudadanía, por acabar con las desigualdades sociales y contra las injusticias, que le llevaron incluso a ser director de la Escuela Luján Pérez durante 32 años de forma altruista.

Según los promotores de la iniciativa, “cuesta mucho que a nuestros personajes destacados se les reconozcan sus méritos”, y denuncian que la política actual esté más preocupada de Madrid “para que le digan lo que tiene que hacer”. “Queremos despertar la conciencia en la Corporación de pertenencia al pueblo canario. Ya no somos los que presentamos las firmas, sino que es un clamor de la ciudad”, agregó Doreste, para quien el alcalde Augusto Hidalgo tiene la obligación de “defender los intereses de la ciudadanía de la capital”.

El grupo de personas que se encuentra detrás de esta petición abarca diferentes perfiles intelectuales de personalidades de distintos ámbitos de la vida social, política, económica y cultural de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, destacaron, forman parte del mismo representantes de los tres partidos que se encuentran en el Gobierno de la ciudad (PSOE, Unidas Podemos y Nueva Canarias), y algunos de los cuales tienen cargos de responsabilidad en la Corporación local.

Otro intento en agosto

En el pleno del mes de agosto, la concejala independiente Beatriz Correas ya presentó una moción por la que instó al Ayuntamiento capitalino a estudiar cambiar la denominación de esta avenida por el de alguna mujer ilustre de la cultura canaria, poniendo como ejemplo Jane Millares, Josefina de la Torre, Lola Massieu o Pino Ojeda, entre otros grandes nombres. Una iniciativa que fue aprobada por la Corporación, pero de la que nada se sabe seis meses después. “Ahí quedó, me imagino que en algún cajón escondida”, censuró.

Según Correas, el Rey Juan Carlos I, “después de lo que ha hecho”, no es merecedor de una avenida en la ciudad. “Ha sufrido un descrédito total, es una avenida muy principal, y creo que antes se merece el nombre de una mujer”, argumentó. En este sentido, desde el colectivo ciudadano que propone el cambio de nombre por el de Felo Monzón, matizaron que quieren seguir trabajando para proponer al Ayuntamiento “otros nombres de personajes ilustres”, por lo que es posible que en próximas fechas lleguen cambios al callejero de la ciudad.