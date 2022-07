Los trabajadores de los quioscos de las playas de San Bartolomé de Tirajana, al límite: «Es el último mes que cobramos»

Los trabajadores de los quioscos de Maspalomas y Playa del Inglés continúan en pie de guerra para exigir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que licite de una vez por todas este servicio, a fin de poder adjudicarlo y ellos puedan volver a sus trabajos después de dos años parados. «Necesitamos trabajar ya; este mes de julio será el último que cobremos el paro y luego no tendremos ingresos», señaló este jueves Mónica Ruiz, portavoz de los trabajadores. Durante la mañana, los 25 trabajadores de los quioscos se concentraron a las puertas del Ayuntamiento para reclamar al Consistorio que saque a concurso los quioscos después de dos años cerrados, pues fueron colocados en las playas en febrero de 2020 y menos de un mes después entró el vigor el estado de alarma y el confinamiento, lo que obligó a paralizar un servicio que no ha podido ser reactivado porque llevaba ya varios años caducado. El Pleno declaró en mayo la urgencia de la concesión de los quioscos.

«No sabíamos que el ERTE consumía el paro y ahora nos vemos que este es el último mes que vamos a cobrar, sin saber qué pasará después», señaló la portavoz de unos trabajadores que ayer se manifestaron con pancartas. «Si el pliego saliese a concurso, al menos podríamos contar los días y planificarnos sabiendo cuándo podremos volver a trabajar, pero en esta situación nos sentimos en total desamparo», señaló.

«¿Los quioscos para cuándo?», se preguntaron los trabajadores, pues las principales playas turísticas de GranCanaria enfilan su tercer verano sin este servicio «y eso provoca que pueda aumentar la venta ambulante, sin medidas sanitarias, mientras nosotros estamos atados de pies y manos», añadió Mónica Ruiz.

Los trabajadores denuncian además que después de más de dos años el deterioro de los quioscos es «impresionante porque no ha habido mantenimiento y han estado abandonados al sol, a la intemperie y a la acción del mar y de la arena».

Ruiz explicó que ayer se reunieron con el edil responsable del área de Playas, Samuel Henríquez, quien les trasladó que su departamento ya tenía los deberes hechos y solo falta un informe y firma del secretario para sacar los pliegos a concurso. «Sus palabras no nos tranquilizan porque hasta que no veamos la publicación no estaremos tranquilos; y aunque salga ya, el verano está perdido porque la exposición pública y la adjudicación llevará al menos tres meses y ya nos vamos a septiembre u octubre», apuntó.

Esta fue la tercera vez que se concentraron y la cuarta será el próximo jueves, pero solicitarán permiso para más manifestaciones si la situación no se resuelve.

La falta de ingresos ha provocado, dijo Mónica Ruiz, que haya trabajadores que han tenido que abandonar su alquiler y volver a casa de sus familias. E incluso el colectivo de hamaqueros ha hecho una colecta para donar dinero a los trabajadores afectados.