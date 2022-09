Luis Celeiro: "El Camino de Santiago canario es único porque el paisaje que le rodea es extraordinario"

Su ponencia en las primeras jornadas del Camino de los Valores hizo un recorrido histórico por el Camino de Santiago. Hay mucho que contar, ¿no?

Pues sí, es un recorrido que se inició cuando el apóstol Santiago vino a Galicia a predicar, a expandir el Evangelio, hasta todo lo que se ha generado desde que se descubrió su tumba en el siglo IX en Santiago de Compostela. Esa peregrinación intensa y de mucha gente en la Edad Media, que luego tuvo su periodo más oscurecido, pero que está otra vez en alza. Todo ello desde la perspectiva de la comunicación, puesto que la peregrinación nace para comunicar y expandir las ideas del cristianismo en el mundo.

En la actualidad, el Camino de Santiago se ha convertido en un referente para la peregrinación de miles de cristianos...

El Camino de Santiago es, efectivamente, una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo, y en Europa es de las tres más importantes, con Roma y Jerusalén. Tiene peculiaridades que no tienen otras rutas, hemos de saber que gran parte de las ciudades y de los pueblos se hicieron en su entorno. La ruta empezó a discurrir por donde estaban los primeros monasterios, pero en su entorno se ha creado comercio, burgos, iglesias, más monasterios, vida, pueblos, casas... Es un itinerario cultural y paisajístico de una gran relevancia. El Camino de Santiago nació de la espiritualidad, ha sido dinamizado y potenciado por la Iglesia, pero hoy fundamentalmente mantiene un sentido espritiual muy arraigado, pero también con un itinerario cultural muy importante.

Incluso me decía que había tenido épocas con altibajos...

"Ahora, se vive un momento de esplendor en la ruta pero hubo un periodo más oscurecido"

Un periodo de gran esplendor del Camino es el actual, pero también en la Edad Media, donde cientos de peregrinos llegaban diariamente a Santiago de Compostela, pero después hubo otro periodo de cierta relajación y el número de peregrinos era muy inferior. En los años 70 del siglo XX, el número de peregrinos se contaba con los dedos de las manos, y en 1982, que fue Año Santo y vino a Santiago el Papa, se contaron 1.800 peregrinos, una cantidad muy pequeña. Estas cifras se refieren a los que van a la oficina del peregrino de Santiago a recoger el certificado que acredita que lo realizaron, un porcentaje que suele ser muy pequeño. Por ponerlo en perspectiva, en el año 2021, pandemia mediante, fueron a la orden de 200.000 peregrinos. Todo cambia cuando en Santiago se reúne una serie de impulsores del Camino y designan a Elías Valiña, párroco de O Cebreiro, el primer pueblo de Galicia donde entra el Camino, para tres funciones fundamentales: crear asociaciones de amigos del Camino e implicar a la sociedad civil; la comunicación, para lo que crea el Boletín del Camino que era mensual y se hacía con unos medios modestos, y organizar un Congreso Internacional sobre el Camino, el cual se celebró en Jaca en 1987. En el año 1993, nuevo Año Santo, se pone en marcha el Xacobeo 93, y a partir de ahí, se potencia, por decirlo de alguna manera, la revitalización del Camino de Santiago con una implicación muy directa de la sociedad gallega y española.

Porque los valores del Camino de Santiago son muchos. La ciudadanía tiene multitud de motivos por los cuales lo hace.

Yo creo que en su primera etapa, el Camino tenía fundamentalmente una motivación religiosa, basado en las creencias y en la fe, se hacía por compromiso, por promesas, también para redimir penas. En ese sentido está trabajando la asociación de Reyes Martel, que introduce en una dinámica más social la justicia de los menores, y creo que eso es muy interesante, porque los menores se introducen en el Camino y en el respeto a sus valores, que son fundamentalmente tres: la solidaridad, la conviencia y la cooperación, y de modo especial el amor a los demás y a la naturaleza y su cuidado. El Camino no es un lugar de competición, sino de reflexión, de pensamiento, un espacio de comunicación para hablar contigo mismo y con los demás. Sales solo, vas solo y si quieres llegar solo, llegas solo, pero lo más probable es que acabes con otros compañeros, una de las razones fundamentales por las que el Camino tiene un gran arraigo.

¿Qué hace único al Camino de Santiago entre Volcanes?

Lo hace único, no solo el punto de conexión entre los tres continentes, sino también que el territorio, la vegetación, el paisaje en sí sea único, extraordinario. La gastronomía, la forma de ver la vida y de vivir es también diferente. Creo que el Camino entre Volcanes tiene una gran potencialidad, no solo en cuanto a que se puede ganar el Jubileo, sino que es una antesala magnífica para hacer después el Camino de Santiago. Los peregrinos, la gente que anda en el camino, son personas que tienen muy acentuado el sentido de la solidaridad, la esperanza, las inquietudes por conocer, ver y aprender nuevos lugares y el contacto con la naturaleza. Creo que el Camino es un elemento fundamental a cuidar en Canarias, por ser uno de los cordones umbilicales que une a las Islas.

Usted, que lo pudo hacer en su momento, ¿cómo vio que respondía la gente a la afluencia de peregrinos, que en Gran Canaria no está tan acostumbrada a recibirlos como en Galicia?

Es también negocio, además de espiritualidad. En Canarias he visto algo que me ha agradado muchísimo. La administración autonómica empuja y busca medios para que el Camino funcione, y creo que es fundamental que elaboren un proyecto que ha de contemplar cuanto menos alguna de estas cosas: atención al peregrino en todos los aspectos para que este responda con la población de los entornos; señalización del Camino; dar a conocer los elementos culturales, porque el Camino tiene que servir para dinamizar esos bienes culturales basados en el paisaje, y debemos saber también que la cultura y el desarrollo cultural genera desarrollo económico. Ese plan debe ser aprobado no solo por el Gobierno, sino también por el Parlamento, porque el Camino no debe tener marcadas ideologías, sino que debe ser un bien de todos.

UP2U Project ha llevado, durante seis ediciones, los valores del camino a jóvenes con medidas judiciales o en situación de vulnerabilidad, ¿qué opinión le merece esta misión?

"El Camino no es un lugar para competir, sino de reflexión, y es bueno que los menores lo penetren"

Valoro muy positivamente las actividades de UP2U, tanto las que hacen en territorio canario, como las que hacen fuera, sobre todo cuando vienen a Galicia cada año. Y es que hacen la ruta del Camino entre Volcanes en Canarias, y luego acaban en Santiago de Compostela. Además, agradezco mucho que den este empujón, me parece que es una labor muy interesante, muy respetable, y que va a redundar en el beneficio de la dinámica y la potenciación del Camino en las Islas, y sobre todo va a ayudar a que los canarios lo sientan como algo propio. Los jóvenes de hoy son los adultos del mañana, y si van adaptándose a apreciar los valores que tiene esta ruta, tendremos una sociedad más justa e igualitaria. El Camino contribuye a ello.