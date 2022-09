Anfitriones del turismo (XIV): José García, el rostro del servicio súper lujo

Igual que ha recibido a clientes de gran poder adquisitivo a pie de coche en las puertas del hotel donde trabaja para trasladar sus maletas hasta las habitaciones, se ha visto de repente organizando un viaje relámpago de Gran Canaria a Tenerife en helicóptero para que un cliente celebrase su aniversario de bodas. El lujo no tiene límites y las necesidades de los clientes tampoco, y eso bien lo sabe José García, segundo jefe de recepción de un establecimiento de gran lujo de Meloneras quien, junto a su equipo, ha tenido que mover cielo y tierra para satisfacer las extravagancias de unos huéspedes de importante nivel económico e incluso relevancia cultural, como el mismísimo Bruce Springsteen, para quien tuvieron que encontrar agua de las islas Fiji. José es una de esas personas que cada día se levanta para ofrecer lo mejor de sí misma para impulsar al principal sector de la economía canaria.

José aterrizó en el mundo en 1978 por Las Palmas de Gran Canaria, procedente de una familia del norte, de los municipios de Gáldar y Guía, que se dedicaba al cultivo del plátano y de las flores pero que decidió mudarse hasta Maspalomas para trabajar en el sector turístico en el hotel Don Gregory, cuando era propiedad de Seaside Hotels. Y el bebió de esa cultura; tanto, que después determinar el colegio cursó un ciclo de administración y dirección de empresas y se marchó dos años a Liverpool para perfeccionar su inglés. Cuando volvió se incorporó a la misma cadena en que trabajaban sus padres, primero en el departamento de compras y luego, cuando abrió el Seaside Grand Hotel Residencia, como maletero. Hoy, 20 años después, es segundo jefe de recepción de este complejo de gran lujo.

José recibía a los grandes millonarios a pide de coche y les llevaba su maleta a la habitación. «Era la primera cara que ellos veían al llegar al hotel y el servicio debía ser exquisito, pero no quedaba ahí sino que si durante su estancia necesitaban algún otro servicio tan solo tenían que pedirlo», recuerda, «era la primera cara que veían después de un largo viaje y era cuando debíamos demostrarle que todo iba a ir bien y que habían elegido el lugar correcto para sus vacaciones». El directivo valora aquella etapa como una de las más importantes de su vida laboral. «Estoy muy orgulloso de cómo he ido creciendo profesionalmente; ser maletero me ayudó para conocer el funcionamiento de la maquinaria del hotel tornillo a tornillo, rememora, «fue una etapa bonita en la cual tuve la oportunidad de dar un servicio distinto al cliente y ser muy detallista».

«Empezar a trabajar como maletero me ayudó a conocer la maquinaria del hotel tornillo a tornillo»

Abandonó el hotel y se marchó dos años a Alemania para mejorar ese idioma, pero volvió a los dos años tras una llamada nuevamente de Seaside para ofrecerle el puesto de ayudante de recepción, puesto que ocupó tan solo seis meses hasta que alcanzó su actual plaza.

Dice José que su pasión es el servicio al cliente y que en eso pone todo su empeño en su día a día. «Mi manía es saber cada mañana quién entra y quién se va del hotel; tenemos un 70% de clientes repetidores y teniendo eso en cuenta me gusta tener un detalle mínimo con ellos», señala, «me gusta tener en cuenta cuáles son sus deseos para satisfacerlos antes de que ellos nos los pidan; siempre tenemos las lecciones bien aprendidas».

«Es una responsabilidad tratar con un cliente que paga por la habitación más económica unos 600 euros al día»

El profesional define como una «gran responsabilidad» tratar a un cliente de este hotel porque tiene un alto nivel adquisitivo y es muy exigente. «Imagínese la responsabilidad de tratar con clientes que pagan por la habitación más económica 600 euros al día y la más cara 3.000 euros en temporada alta; todo debe funcionar a la perfección, no hay margen para el error», relata, «nuestros clientes se han hospedado en los mejores hoteles del mundo y debemos ser conscientes de eso».

Celebridades

Entre las tantas anécdotas que José ha vivido en dos décadas recuerda la de un cliente alemán que cada vez que se hospeda pide ayuda para celebrar su aniversario de bodas. «Me daba la gran oportunidad de que fuese cómplice para sorprender a su esposa; en una ocasión tuve que organizar un viaje en helicóptero a Tenerife para que almorzase en un hotel rural, de ahí volvía a tomar café y champán en un restaurante de Bandama, y desde ahí el helicóptero continuó hasta Maspalomas donde a pie de pista les recogía una limusina para llevarlos a cenar en un yate; fue un reto organizar toda esa cadena de sorpresas», cuenta José.

Otro de los desafíos a los que se ha enfrentado este trabajador junto a sus compañeros es a localizar agua de las islas Fiji para el músico estadounidense Bruce Springsteen. «El departamento de recepción es muy profesional, y todos los demás también, y los compañeros de compras y comercial ahí se lucieron», relata. Otras celebridades que se han hospedado en las instalaciones de este complejo hotelero de lujo han sido el actor Orlando Bloom o el ya desaparecido intérprete británico Christopher Lee. Y recientemente el actor español Paco León.

Cuenta José que dado el nivel de repetición de los huéspedes de este complejo, su relación con los turistas en algunos casos casi llega a ser íntima, y eso le gusta. «El turismo es el principal motor económico de esta isla y yo estoy agradecido de que nuestros visitantes escojan este destino turístico, y de que nos elijan a nosotros teniendo en cuenta que este hotel es el de mayor categoría de la isla de Gran Canaria», señala, «los clientes de Tui nos han elegido en varias ocasiones en la lista de los 100 mejores hoteles del mundo, así que poder trabajar aquí, con esta clientela, verdaderamente es un lujo».

Cuando echa la vista atrás y se fija en su trayectoria, José no tiene ninguna duda de que eligió la mejor profesión para dedicarse en cuerpo y alma, y cuando mira al futuro se ve en el mismo sitio. «Adoro mi trabajo y poder tratar diariamente con clientes que en su mayoría son repetidores, ya se va creando un vínculo imposible de romper», sentencia.