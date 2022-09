Inés Miranda: «El Cabildo no expropiará viviendas, solo prevé un posible realojo"

El Cabildo dio ayer el penúltimo paso para aprobar el documento que ordenará el litoral desde Arucas a Guía, y dar vía libre al Gobierno de Canarias para diseñar y construir la nueva autovía del Norte (GC-2). La consejera de Política Territorial, Inés Miranda, recalca que la institución insular «no expropiará ninguna vivienda» con este Plan Territorial de Ordenación del Litoral (PTP-15), y que lo único que ha hecho es delimitar emplazamientos para el realojo de las 300 posibles casas afectadas, dejando esta competencia en manos de Costas y ayuntamientos. El documento, añadió, «supondrá un gran desarrollo para el Norte y para Gran Canaria».

El Plan del Norte superó ayer con el respaldo de todos los grupos la comisión informativa, con el único voto en contra del Partido Popular, que ha hecho suya la oposición del Ayuntamiento de Moya. El Cabildo llevará ahora su aprobación definitiva al pleno del viernes de la semana que viene, con lo cual si se ratifica lo remitirá inmediatamente a la consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que será en última instancia quien redacte la obra de la nueva autovía, después de que la anterior propuesta de la Variante de Bañaderos desde este pueblo hasta El Pagador de Moya fuera tumbada en 2011 por el Tribunal Supremo, tras un recurso de agricultores y regantes.

Una vía prioritaria y con financiación

La obra ha estado incluida en el Plan de Carreteras programado con Madrid, siendo la más importante junto a la de Agaete-La Aldea. De ahí que estos trámites previos puedan a partir de ahora acelerarse, ya que la consejera también entiende que el Gobierno está al día de este documento.

El Plan Insular de Ordenación es una alternativa para que Moya logre el túnel

Inés Miranda recalca que el diseño del trazado es competencia de la Administración regional. Pero señala que Moya tiene una alternativa si quiere seguir defendiendo el túnel en su trazado, aunque señala que esta opción ya fue rechazado por la sentencia judicial. En este caso, sería incorporarlo al Plan Insular de Ordenación (PIO), que también espera presentar muy pronto, por ser un tramo inferior tres kilómetros.

La consejera manifiesta que la futura autovía tendrá cuatro carriles por Moya, más los enlaces, y que el actual tramo se convertirá en un eje verde estructurante, como sucede en Arucas. «Y nunca lo tendrán delante de sus casas los vecinos, como ocurre ahora».

Una vía rápida para acabar con los atascos y el límite de 50 kilómetros por hora

La nueva autovía acabará con las retenciones que se registran en las horas-punta, cuando los conductores se encuentran con una travesía de 50 kilómetros de velocidad máxima, y una sucesión de cuatro semáforos para el paso de peatones entre Quintanilla y San Andrés.

Por otro lado, Inés Mirada insiste en que el Cabildo en ningún caso llevará cabo expropiaciones de viviendas en la costa. Y que, lo único que hace es planificar el litoral, donde existen viviendas que ocupan dominio público, poniendo sobre la mesa emplazamientos para la reubicación de afectados. Se estima que en esta situación hay unas 300 viviendas en los tres municipios. «Nosotros no vamos a expropiar nada, sino que respetamos la Ley de Costas, porque no tenemos competencias; ahora serán los ayuntamientos quienes se pongan de acuerdo con Costas si quieren en el futuro, y nosotros lo único que hacemos es darle las herramientas de dónde se puede ubicar el realojo, para que no sufran un desarraigo de la zona en la que viven».

"Este plan es muy importante, y contribuirá a desarrollar el Norte y Gran Canaria"

La consejera señala que Arucas ya lo tenía previsto en el Plan General, que ahora ha quedado anulado por un error de forma en su tramitación. Que Guía ya lo tiene previsto. Y Moya, añadió, tiene grandes bolsas de suelo urbanizables sobre las piscinas de San Lorenzo pendientes de desarrollar desde hace más de dos décadas, porque todavía tiene unas Normas Subsidiarias y no ha aprobado su Plan de Ordenación.

Permitirá llevar a cabo los paseos marítimos

Miranda señala que el traslado permitirá llevar a cabo paseos marítimos en todo el litoral, para un uso generalizado y no particular.

Y señala que en el momento de su exposición todos los vecinos que fueron a consultar el Plan salieron conformes con lo que se les ha propuesto. «Este plan es muy importante, y contribuirá a desarrollar el Norte y toda Gran Canaria, y no favorece a unos en detrimento de otros», sentenció.