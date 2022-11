Valbuena paraliza las obras del cable eléctrico por el interior del casco antiguo de Carrizal

El Gobierno de Canarias paralizará las obras en el tramo conflictivo del cable eléctrico que debe atravesar el pueblo de Carrizal y se compromete a analizar los dos trazados alternativos que proponen el Ayuntamiento de Ingenio y los residentes que se consideran afectados por esos trabajos, según ha anunciado el consejero regional de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, tras reunirse este miércoles con la alcaldesa del municipio, Ana Hernández, y con representantes de la plataforma vecinal que alerta sobre los posibles daños a la iglesia y al casco histórico de la localidad.

Ante la alarma generada por la construcción de una línea eléctrica subterránea por las calles más antiguas del pueblo, Valbuena visitó la zona y se comprometió a que las obras se inicien por el lugar que no representa ningún problema, la parte del barranco donde no hay viviendas y, mientras tanto, celebrar reuniones con la empresa Red Eléctrica de España (REE), el Ayuntamiento y la Plataforma Justicia Social de Carrizal para buscar un trazado que no ponga en riesgo las edificaciones del casco histórico.

Un centenar de personas recibieron a Valbuena y a la alcaldesa en la iglesia del Buen Suceso al grito de «el cable por el barranco» y con carteles contra las obras proyectadas por REE. Tras escuchar las quejas y reivindicaciones de los vecinos, el consejero de Transición Ecológica explicó que ni el Ayuntamiento ni la plataforma se oponen a la construcción de ese cable subterráneo, sino que proponen que se estudien los trazados alternativos para que esa línea eléctrica no pase por el medio del pueblo, justo donde se encuentran las viviendas con mayores problemas de cimentación.

Frente a la desconfianza de algunos residentes, que le plantearon si estaba dispuesto a poner por escrito esa paralización de los trabajos, Valbuena les dio su palabra y les recordó que ya hubo un problema similar en el municipio tinerfeño de Candelaria y su departamento cumplió lo que había prometido.

Tras ese anuncio, la plataforma invitó a Valbuena y Hernández a entrar en algunas de las casas que ya han tenido problemas de cimentación y humedades en anteriores obras. «Los vecinos no nos oponemos al cable, pero nos negamos a ese trazado y la alternativa la tienen muy cerca, que es el barranco colindante a las traseras de las edificaciones del margen izquierdo», declaró su portavoz, Pimpina Herrera, quien subrayó que «las viviendas del casco antiguo casi no tienen cimientos porque la mayoría están hechas con sillares o piedra y barro y tienen sótanos habitables».

Herrera detalló que «la propia cúpula de la iglesia se rajó hace un par de años» al intentar abrir una zanja en las cercanías. Tras visitar los sótanos de las casas situadas frente al templo y la Plaza del Buen Suceso, Valbuena hizo un recorrido por la calle Rafael Martell y se internó en las viviendas situadas en los números 10 y 16, que según sus propietarios tienen serios problemas de cimentación. Después, en la calle Cándida Ruano, entró en una casona de 400 años de antigüedad, que también podría sufrir las consecuencias de esos movimientos de tierra para enterrar la línea eléctrica.

La visita continuó por la rotonda de Las Manos y el barranco, para ver sobre el terreno los trazados alternativos. El Ayuntamiento celebra este viernes un Pleno extraordinario para tratar le asunto.