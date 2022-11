Un congreso con gastos de escándalo y un contrato con muchas sospechas

Un congreso que prometía formación para los funcionarios y, de paso, promoción turística del sur de Gran Canaria, ha acabado en un escándalo por el derroche de dinero público y cada día que pasa aparecen nuevas sospechas de irregularidades en la preparación y adjudicación del contrato de 500.000 euros a la empresa R.S. Sonocom para que se encargara de todos los aspectos organizativos.

Además del revuelo político, que incluye la ruptura de un pacto municipal, una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción y críticas de dirigentes de los propios partidos que gobiernan en San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana, las tres fiestas de lujo con conciertos privados de 100.000 euros, barra libre y champán Moët & Chandon también ha «aborchornado» a la mayoría de los propios habilitados nacionales y funcionarios de las administraciones públicas canarias, que aparecen como beneficiarios de ese dispendio sin haber participado en nada.

Además de desvincularse de todo lo relacionado con ese congreso, varios habilitados nacionales consultados por este periódico han detectado hasta diez errores o incongruencias en la tramitación del expediente y consideran que el fiscal tiene suficientes elementos para actuar de oficio con solo analizar los documentos y reclamar las facturas de los gastos.

Ese será un problema añadido, porque ahora existe una nebulosa sobre quién se responsabiliza realmente del congreso. En los documentos de la adjudicación figura un Comité Organizador y un responsable técnico, que hasta ahora no han ofrecido información oficial. Ese silencio ha puesto el foco en las interventoras de San Bartolomé y de Santa Lucía, las hermanas gemelas Tania y Noemí Naya.

La primera aparece como miembro del Comité Organizador en las fotografías de las ponencias, lo que significa que por un lado estuvo en la preparación del congreso y por otro en la Mesa de Contratación que adjudicó el servicio a R.S. Sonocom, además de informar favorablemente el gasto como interventora de San Bartolomé y del organismo elegido para financiar esos actos, el Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Frente a las declaraciones de algunos representantes de los municipios que forman parte del Consorcio de la TDT, que alegan que desconocían que el dinero del congreso se iba a destinar también a fiestas de lujo, los documentos de ese organismo reflejan con detalle la celebración y preparación de esos tres espectáculos. De hecho, esas fiestas ocupan tres folios completos, de un total de 13, del Pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato de servicios para la celebración del I Congreso de Administración Local y Funcionarios de Habilitación Nacional Maspalomas Santa Lucía 2022. Ese pliego tiene fecha de 28 de octubre, 16 días antes de la adjudicación a la empresa R. S. Sonocom y 18 días antes del inicio del congreso.

Así, en la cláusula 8, bajo el epígrafe Dirección Artística, se establece que «el adjudicatario deberá contratar los servicios de un director artístico para la planificación y ejecución de las tres fiestas temáticas como actividades paralelas al Congreso, que deberá coordinarse con el responsable técnico de las actividades no académicas».

El director artístico, precisa el pliego, «deberá de ser el responsable de todas y cada una de las fiestas y decoraciones en dicho congreso, se propone una actuación de Cristina Ramos para el día del cóctel de bienvenida, la actuación de Salvapantalla o similar para la Cena de Gala, al igual que La Oreja de Van Gogh o similar, y en la fiesta La Vida es un Carnaval una orquesta y actuaciones en directo».

A continuación se especifican las características de cada una de esas fiestas. La primera, el cóctel para recibir a los congresistas, se celebraría el día 16 de noviembre en el hotel de lujo de Maspalomas, y el documento señala que la empresa adjudicataria «deberá organizar unas fiestas de bienvenida al menos para ciento cincuenta personas, con vistas a las Dunas de Maspalomas, con música ambiental adecuada e iluminación adecuada». También subraya que «en un plazo no mayor de diez días deberá presentar una propuesta técnica que deberá ser aprobada por ambas partes». Esta última exigencia de diez días genera más sospechas por el escaso tiempo que transcurrió entre la publicación de los pliegos, la adjudicación del contrato y la celebración de la fiesta.

Espectáculos

Para la segunda, denominada Fiesta: Cena de Gala, el 17 de noviembre en el Faro de Maspalomas, el pliego aprobado por el Consorcio de la TDT exigía a la empresa adjudicataria un largo listado de condiciones, entre ellas las referidas al servicio de comida para congresistas y organizadores, montaje y materiales, personal especializado, recogida de residuos, transporte y logística, vajilla y cubertería, alimentos y bebidas, vestuario de los trabajadores adecuado a la gala o la decoración floral.

«La empresa contratada deberá disponer del personal necesario para la realización de este servicio, que deberá estar debidamente cualificado. Además, deberá proponer un equipo de trabajo para que el servicio se cumpla correctamente. Se dispondrá de barra libre desde el comienzo de la cena hasta la finalización de la misma», especifica el pliego.

Respecto a los espectáculos en el Faro de Maspalomas, el documento dice textualmente: «El Director Artístico hará una propuesta de dinamización musical del evento junto al Director Técnico; se precisa Orquesta y actuaciones en directo de alta calidad. Se requerirá una carpa transparente para al menos ciento cincuenta personas. Se requerirá, asimismo, de un escenario principal con todos los requerimientos técnicos para realizar las actuaciones musicales que el Director artístico considere oportuno. La Decoración de la Cena deberá ser consensuada con la Organización del Congreso, por tanto, deberá elaborar un boceto en un plazo máximo de diez días».

Por último, la fiesta La vida es un Carnaval, programada para el viernes 18 de noviembre en el Mirador de Las Dunas, debía consistir «en la puesta en escena de las Fiestas con mayor arraigo y tradición de nuestras Islas Canarias, el Carnaval». Además de «catering y barra libre al menos hasta las doce de la noche», la propuesta de la empresa adjudicataria «deberá contar como mínimo con Gala del Carnaval, Drag Queen, Reina del Carnaval Adulta, Comparsa, Orquesta y bolsas con motivos carnavaleros».

Después de la polémica y de las declaraciones de la alcaldesa Conchi Narváez, en las que negó la celebración de fiestas y justificó el congreso y las actividades complementarias como una «inversión», la primera sorpresa llegó de la mano de los colegios profesionales de habilitados nacionales, que menos de 24 horas después de conocerse la noticia se desvincularon y aclararon que ni siquiera habían acudido al congreso.

En un comunicado conjunto lanzado el martes por la tarde, los colegios oficiales de Las Palmas y Tenerife y el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local negaron haber participado «ni en la organización ni en el diseño del congreso, iniciativa exclusiva de los Ayuntamientos de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana». De hecho, la ausencia de miembros de los dos colegios provinciales provocó que los representantes nacionales rehusaran la invitación. El presidente nacional, José Luis Pérez López, explicó que no aceptó la propuesta porque el evento no lo organizaba la propia institución.

Tania Naya declaró este jueves que el gasto de 500.000 euros es «habitual» en este tipo de foros y aseguró que previamente había consultado a su colegio profesional para conocer qué presupuesto necesitaba para celebrar un congreso de este tipo.

Tras conocerse los detalles de las tres fiestas, la polémica saltó al ámbito político. Sin generar mucho ruido, el teniente de alcalde y líder de NC en San Bartolomé, Samuel Henríquez, manifestó que el congreso era necesario pero había «sobrado» todo lo demás. Casi al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Santa Lucía mostró sus «discrepancias por esos dispendios a costa del erario público» y asumió el «error» por no haber exigido mayor información de las actividades complementarias. Pero de la Alcaldía de San Bartolomé nada más se supo.

Toda la atención se volvió a centrar el jueves en el Pleno de Tunte, donde a todas luces se preveía un tenso debate cuando la alcaldesa se pronunciase para ofrecer explicaciones, bastante «escuetas y vergonzosas» a juicio de la oposición, pues insistió en que no se celebraron fiestas y que fue un congreso exitoso que redundó en la promoción turística.

Sin embargo, ante un Pleno casi de trámite, la bronca saltó por Santa Lucía. Minutos antes de la votación para aprobar los presupuestos de 2023, el PP insular anunció que su formación no apoyaría las cuentas de sus socios de gobierno local, NC y Fortaleza, como protesta por el «derroche obsceno» y por haber tomado de forma «unilateral» la decisión de financiar el congreso sin haberle informado. Pero le salió un verso suelto y uno de sus dos concejales, Sergio Vega, se saltó la disciplina del partido y votó a favor, para sorpresa de su superior, lo que ha provocado la ruptura del grupo político y que horas después, Marcos Rufo, líder del PP local, anunciase que romperá el pacto local.

La traca llegó el viernes, cuando Coalición Canaria (CC) anunció que llevará el caso a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas al objeto de que se investigue si ha podido cometerse un presunto delito de malversación de fondos en la tramitación del contrato. Una denuncia que se suma a la que el Ministerio Público ha trasladado al Juzgado Número 2 de San Bartolomé de Tirajana, que investiga si la interventora Tania Naya ha cometido un supuesto delito de prevaricación administrativa al ocupar hasta siete cargos públicos y cobrar el sueldo íntegro en todos ellos, cuando solo podría cobrarlo de su plaza principal y solo un 30% en los acumulados.

Una de las dudas es por qué han sido precisamente estos dos municipios los organizadores del congreso si en el Consorcio de la TDT participan otros cuatro municipios, Ingenio, Agüimes, Telde y Valsequillo. La respuesta está en sus departamentos de Intervención: las gemelas Tania y Noemí Naya son las titulares de esas plazas, la primera en San Bartolomé y la segunda en Santa Lucía. Pero además de eso, ambas ocupan cargos de responsabilidad en el Consorcio de la TDT, el instrumento utilizado por los dos ayuntamientos como vehículo para adjudicar el contrato: Tania como secretaria-interventora y Noemí como tesorera general.

La intervención de ambas en todo el procedimiento ha sido analizado por otros habilitados nacionales de Gran Canaria y han detectado numerosas irregularidades. De hecho, entienden que dos «son graves». La primera, utilizar el Consorcio de la TDT para organizar y pagar el congreso. La segunda, no abstenerse o apartarse del procedimiento administrativo.

En detalle, estos altos funcionarios explican que para iniciar un expediente de contratación hay que elaborar un informe de necesidad e idoneidad, recogido en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), donde se exige que el contrato sea necesario para el cumplimiento y realización de los fines municipales.

Por tanto, opinan que un evento de este tipo, donde gran parte del coste se va en gastos suntuosos, como los conciertos privados, no tiene que ver con los objetivos del consorcio contratante ni tampoco con los fines de los ayuntamientos.

Además, es necesario unir al expediente un informe explicativo sobre la determinación del precio del contrato (artículo 309 de la LCSP), lo que no existe en este caso. A su juicio, no es comprensible que unas jornadas de formación se presupuesten en medio millón de euros, porque no hay una sola actividad formativa de administración local en España que tenga ese coste.

Unido a lo anterior, creen que los organizadores deben explicar cuál es la necesidad formativa tan acuciante que requiere esa inversión tan tremenda. Al respecto, señalan que empleados públicos de los ayuntamientos que pagaron ese gasto solo se ven cuatro en las fotos del evento, aunque es posible que hubiera más, pero aunque la totalidad de los 60 asistentes perteneciera a esos dos municipios el gasto medio por asistente ascendería a más de 8.000 euros. Con ironía, uno de los funcionarios consultados sostuvo que con ese dinero «se podría haber pagado las matrículas de un máster en Harvard a cada uno de ellos y seguiría sobrando dinero para ayudarles con los billetes de avión.

Medios propios

Sobre el uso del Consorcio de la TDT para organizar el congreso, señalan que el artículo 32 de la LCSP exige una serie de condiciones para hacer un encargo a lo que se llama «medio propio», que no se cumplen en este caso. Ese encargo se recibe un 26 de octubre para celebrar el evento los días 16 a 18 de noviembre, es decir, solo 14 días hábiles después, lo que les lleva a preguntar si tan necesario e inamovible era ese evento y cómo se programó algo para dentro de 15 días si se sabe que hay que contratarlo externamente. ¿Desde qué fecha estaban avisados los ponentes y los artistas si el contrato con la empresa organizadora se adjudicó dos días antes del inicio del congreso?

También se cuestiona la declaración de urgencia del expediente (artículo 119 de la LCSP), que no puede argumentarse cuando se trata de una urgencia provocada por la inactividad previa de la administración. Otro error es que en el Pliego de prescripciones técnicas se hace referencia a una normativa, el texto refundido de 2011, que está derogada desde 2017, hace ya más de cinco años.

Además de que se debió dividir el contrato en lotes al ser servicios absolutamente dispares, (documentación, traslados, información, espectáculos, alojamientos o catering) como establece artículo 99.3 de la LCSP, se utilizó el procedimiento negociado sin publicidad que, con la actual normativa, es absolutamente excepcional y, donde siempre que sea posible, se deben pedir ofertas, al menos, a tres empresas (artículo 169.3 de la LCSP). En este caso solo aparece una única empresa invitada que, vuelve la ironía, «debe ser tan excelente» que ha sido capaz que organizar este macro-evento, con sus conciertos, desplazamientos y demás, en menos de dos días

«¿Cuándo fueron contratados los artistas? ¿pasaba Dani Martín por allí y lo pusieron a cantar o estaba comprometido desde antes de la adjudicación del contrato?», son otras preguntas que siguen en el aire.