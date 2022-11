Las fiestas confunden a los partidos

Ni en Santa Lucía ni en San Bartolomé de Tirajana los partidos políticos tienen los hornos para bollos. Y no es para menos porque la celebración de las fiestas de lujo paralelas al congreso de funcionarios que tuvo lugar en Playa del Inglés ha revuelto las aguas en las distintas formaciones políticas hasta el punto de romper la disciplina de voto del Partido Popular (PP) en el Pleno santaluceño y generar la división de posturas del PSOE en ambos municipios. Mientras los socialistas del sur defienden que los actos complementarios al evento como cenas de gala, un concierto de Dani Martín o un espectáculo pirotécnico, no fueron una fiesta sino una actividad habitual en este tipo de congresos y una acción de promoción turística, sus compañeros en Santa Lucía han calificado esa cita como un Resacón en Las Vegas. Por su parte, NC en ambos municipios coincide en que esas actividades no tuvieron que llevarse a cabo, eso sí, matizan que esa formación sí que era necesaria para los funcionarios.

