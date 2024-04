Una empresa lanza dos vinos en Maspalomas Pride para visibilizar al colectivo LGTBI

«Queremos darle más visibilidad a la comunidad, apoyarla, darle su sitio en la sociedad». Con esa premisa, el tinerfeño Filippo Bacchi acaba de empezar a comercializar, junto a tres socios gallegos, dos vinos con los que quiere darle un mayor protagonismo al colectivo LGTBI. Su empresa destinará entre el 8 y el 15% de los beneficios anuales a colaborar con asociaciones de defensa de los derechos de este colectivo.

Cuando un amigo propuso a Filippo Bacchi, un tinerfeño de ascendencia italiana, crear «algo» para homenajear a un amigo homosexual que durante años sufrió acoso por su orientación sexual, no se lo pensó dos veces y aceptó. Desgraciadamente, esta persona falleció y no pudo cumplir su deseo, pero Filippo se quedó con aquel runrún dándole vueltas en la cabeza y siguió adelante con la propuesta. No supo cómo la ejecutaría, hasta que cayó en la cuenta de que llevaba 13 años trabajando en el mundo del vino. Años después, acaba de lanzar la firma LGTBI Wines y lo ha hecho en el marco del Maspalomas Pride, que se celebra del 2 al 12 de mayo. «Hemos querido arrancar en Maspalomas Pride porque es un punto de referencia mundial», señala el empresario, «queremos darle más visibilidad a la comunidad, apoyarla, darle su sitio en la sociedad».

Dos botellas de los vinos LGTBI Wines lanzados en Maspalomas Pride. / José Carlos Guerra

Filippo Bacchi, que reside en Galicia, propuso la idea a otros tres empresarios gallegos y juntos levantaron LGTBI World S.L., la sociedad con la que acaban de empezar a comercializar un vino albariño con denominación de origen con notas de fruta blanca, manzana verde y cítricos, y un vino espumoso albariño con sabores florales y minerales y cuyos viñedos producen en Cambados, en las Rías Baixas.

«Creamos una marca de productos gourmet con la que mostramos el compromiso con la comunidad LGTBI en su lucha por la igualdad», señala, «una camiseta o un pin pueden contribuir a aportar un metro más de seguridad para los miembros de este colectivo, y una marca registrada puede hacer aún mucho más». La compañía ha registrado la marca en España y también en otros países de la UE, Estados Unidos, Brasil y Australia.

Apuesta arriesgada

La empresa aterrizó en Gran Canaria esta misma semana para presentar estos vinos en el Maspalomas Pride -donde además ha patrocinado una carroza- y ya ha dejado las primeras muestras de una primera producción de 3.000 botellas de las 150.000 que espera obtener cada año. «Ha tenido muy buena acogida; hay que tener en cuenta que el espumoso de albariño no es fácil de encontrar, así que es un producto exclusivo que ha dejado muy buena impresión», señala el director comercial de la marca. El producto se puede comprar online, tiendas gourmet y algunos hoteles.

«No queremos librar una batalla con una bandera, sino una guerra que perdure y que se visibilice al colectivo»

Filippo Bacchi reconoce que lanzar una marca de vinos con una orientación arcoíris «es una apuesta arriesgada» al ser un producto que lleva implícito un carácter social y reivindicativo. «Cuando llevamos un producto al ámbito social, sobre todo a un colectivo que ha luchado mucho, puede ser delicado, sobre todo porque al ser reivindicativo tienes en frente a otra parte de la sociedad a la que no le gusta», relata. Así, su objetivo no es que las personas se vean reflejadas en ese vino, sino «sensibilizar sobre la realidad de un colectivo de personas muy amplio». «El mundo es diverso y nos gustaría que estos vinos apoyen a la comunidad LTBGI, que le dé un hueco aún mayor en la sociedad», apunta, «nuestro propósito no ha sido librar una batalla con una banderita, sino toda una guerra que perdure, que el colectivo esté siempre presente y visibilizado».

Filippo Bachi, director comercial de LGTBI World S. L., empresa que ha lanzado el LGTBIWines en el Maspalomas Pride de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

La conciencia social de la marca no se queda en la visibilización, sino que también destinará entre un 8 y un 15% de los beneficios obtenidos cada año a diferentes asociaciones de defensa de la comunidad y lucha por los derechos de las personas LGTBI, por lo que ya ha tenido sus primeros acercamientos a agrupaciones tanto en Gran Canaria como en Galicia. «Estamos empezando y aportaremos un 8%, pero cuanto más ganemos, más queremos repartir y que la sociedad sea como un socio más, que también se lleva el 15% anual», señala Bacchi. Además se ha propuesto crear una fundación destinada a ayudar a niños, niñas y adolescentes que sufren acoso por su orientación sexual.

La idea que nació como un acto simbólico ha servido a esta compañía para dar visibilidad a todo un colectivo. «Podrán quitar las banderas y los bancos de las calles pintados de arcoíris, pero nadie quitará nunca una botella de una mesa», concluye Filippo Bacchi.

