SREC, de Vecindario al cine del mundo

Empezaron seis. Hoy son 60. Se trata del número de voluntarios que se iniciaron hace 19 años y con los que cuenta ahora SREC (San Rafael en Corto), de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía. El certamen de cine se celebra ya desde el pasado 3 de noviembre hasta el viernes 10 en el teatro Víctor Jara con presencia de ganadores de cinco premios Goya. Cobra dos euros la entrada y todo irá a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina). Ningún voluntario gana nada económico. Sí en gratitud.

Comenzaron como un grupo de amigos en el proyecto abreviado con las siglas SREC, una cita atrevida gestada en el barrio de Vecindario por unos locos por el cine inculcados por la solidaridad tras su cooperación como voluntarios del ESPAL (Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica), del que son hijos.

A esos seis incipientes jóvenes, encabezados entre otros por Agustín Tino Domínguez, director de SREC, los motivó solo una causa. Agruparse y organizarse como voluntariado para poder plasmar en cine y a través de documentales y películas de corta duración el drama de los movimientos migratorios, no a la guerra, catástrofes humanitarias por las guerras, violación de derechos humanos o defensa LGTBI, contra la violencia y a favor del derecho de la mujer, entre otros. Simplemente, tienen corazón humanitario, solidario embadurnado de voluntariado y «nervio en la sangre», detalla Domínguez.

Gran Angular, el eje

El festival, que cuenta con una productora propia, Gran Angular, salió casi de la nada, pero se ha hecho un gran hueco en la agenda de certámenes de cine internacionales. Hace años lo miran muy de cerca las productoras, indi o no, del mundo. Y todo en Vecindario.

En la presente edición, SREC se encumbra una vez más con la presencia de hasta cinco cintas ganadoras de premios Goya 2023 y otras muchas de relevancia internacional y canaria. Proyecta 103 trabajos nacionales e internacionales. Una de sus bases es dar visibilidad a trabajo de los realizadores isleños. 70 de ellos son directores canarios.

Esto lo destaca el director del certamen.

La nueva sangre cineasta se suma ahora con el joven de 28 años preseleccionado a los premios máximos que otorga la Academia del Cine Español, Pablo Ramírez. Es la nueva generación del cine local de Vecindario, también gestado en la filosofía del ESPAL. Ramírez, con su documental solidario y realizado con el trabajo de voluntarios, Daida, Back to the Ocean, relata el proceso de la 18 campeona del mundo de windsurf al sufrir un cáncer. Daida Ruano también firma con su participación el voluntariado al protagonizar el corto. Y como el resto, es de Santa Lucía, de Pozo Izquierdo.

En la Fiesta de San Rafael

SREC se incluyó en principio en el programa de las señeras fiestas de Vecindario, del que era miembro organizador Domínguez, «pero salimos porque nos vimos desbordados por el calibre que tomaba el festival», especifica.

Se trata de una muestra que acoge sobre todo cine independiente, como voluntarios son los que se machacan a diario para que esta cita del cine haya salido adelante. «Le quitamos horas a nuestra profesión, a la familia, para llevarlo a cabo, especifica Domínguez, economista de profesión.

SREC nació sin recursos económicos y sigue casi igual 19 años después. Solo lo proyecta, salvo ahora con algunas ayudas de instituciones, el trabajo de sus voluntarios, su colaboración altruista que a través de contactos lo promueven en el exterior. Detrás se encuentran profesionales que van desde ingenieros, economistas, enfermeros, escritores, historiadores, psicólogos o periodistas, que aprovechan sus ratos libres para volcarse con SREC. Grande en los festivales y de Vecindario.

Al final han logrado algo de lo que pocos pueden presumir. Aunar en un certamen un cine independiente, de protesta, crítico, luchador por la causa LGTBI, que llega y atrae cintas de todas partes del mundo y en el que nadie cobra nada. De ahí su hueco en los más importantes certámenes de cine documental y de cortos.

Su iniciador, que ha creado una gran escuela a pesar de no ser cineasta es su director, Domínguez, que siempre destaca cuando se dialoga con él, que este festival es totalmente altruista y gestado por los voluntarios. Visibiliza los trabajos de los realizadores que con sus obras: «Nos hablan de valores que necesitamos seguir cultivando en nuestra sociedad como son el no a las guerras, la lucha contra la homofobia, poner sobre la mesa el drama de los movimientos migratorios, dar valor a la cultura del esfuerzo y la cooperación, la alegría, la solidaridad y el espíritu de formar personas capaces de crear un mundo justo y compartido».

Cine y educación

Este año el festival se ha decantado por vincular el Cine y la Educación, «apoyándose en esa célebre frase del activista contra el apartheid, político y defensor de los derechos humanos, Nelson Mandela, quien advirtió que la educación sigue siendo el arma más poderosa que se puede emplear para transformar el mundo», indica el director del festival. Por ello la programación que se extiende hasta el día 10 de noviembre, brinda al público, a través del formato del cortometraje, «la posibilidad de seguir conociendo esas otras realidades que se viven más allá de nuestras fronteras, de salvar esas barreras físicas y mentales que imposibilitan su acercamiento con el cine como la mejor herramienta para lograr su difusión, porque hay quienes se empeñan en ocultarlas con el ánimo de hacer creer que lo que no se ve, no existe», denuncia Domínguez.

«Nuestro presupuesto es el más austero de los festivales que se celebran en Canarias», comenta el fundador de SREC, que ahora cuenta con un patrocinio del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario y del Gobierno canario a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la Consejería de Educación.

«En SREC ofrecemos la oportunidad a todo el mundo de proyectar sus cortometrajes en una pantalla grande, algo al alcance de muy pocos, ya que no abundan precisamente los circuitos para la proyección de cortometrajes», puntualiza. «Además, organizamos actividades para jóvenes y adolescentes, para que se interesen por el cine y aprendan con el cine. El cine es una actividad artística integral y debería enseñarse en las escuelas. Con nuestras actividades, pretendemos descubrir vocaciones y promocionar las actividades artísticas, cualesquiera que sean. La promoción de la cultura es una tarea de todos», añade.

Según Domínguez, «SREC debe seguir ofreciendo una alternativa cultural cinematográfica, caminando al lado de las directoras y directores canarios, que desean presentar sus obras y todo ese nutrido elenco de personas que trabajan en sus producciones audiovisuales. Sin todos ellos SREC no tendría sentido. Pero tampoco podemos olvidarnos de nuestro público, ese que hemos ido consolidando año tras año, que cada noche se sienta a disfrutar de nuestras proyecciones y que configura la otra parte importante de nuestra razón de ser. Sin público se apagarían las luces del teatro Víctor Jara y no se encendería la luz del proyector para comenzar a contar esas historias que nos llegan de todos los rincones del mundo sumergiéndonos en esas otras realidades que no nos dejan indiferentes», agrega. «SREC mira al futuro para seguir creciendo de la mano de la educación, de la cultura y de la solidaridad, pilares de este encuentro cinematográfico hecho en Canarias».

En Primaria y Secundaria

Otro de los argumentos del certamen es el programa de su sección denominada Cine con clase y Cine con educación, destinadas al alumnado de Primaria y Secundaria, respectivamente. Gran Angular tuvo claro desde los inicios de esta propuesta que el acercamiento al alumnado había que formularlo «aprovechando la fantástica herramienta que nos ofrece el cine para poder plantar esa semillita como un elemento para la educación en valores, para la denuncia y la concienciación social en relación con la paz, la justicia social y las necesidades que afectan a numerosos países».

Además, gracias a un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Canarias, estas sesiones matinales escolares están llegando a todas las Islas Canarias, en un encuentro llamado SREC-Educar en Canarias, en su segunda edición.

«Siendo sinceros, cumplir dos décadas de SREC da un poco de vértigo, porque sin quererlo el próximo año se cumplen 20 ediciones de esta muestra, que ni en el mejor de nuestros sueños imaginamos llegar. Todo comenzó como un juego, con mucha humildad y sin ningún tipo de pretensión», concluye.

«Cumplir dos décadas da un poco de vértigo. Todo comenzó como un juego y con mucha humildad» 'Tino' Domínguez - Director Srec

De los Goya al cine 'indi' solidario

SREC presume este año de cintas muy aplaudidas por la crítica como Maldita. A love song to Sarajevo, basada en el más revolucionario de los artistas de los Balcanes, Bozo Vreco, que obtuvo el Premio Goya 2023 al mejor cortometraje documental; Hijos de África, de los directores Carles Bover Martínez y Julio Pérez del Campo, nominado a los Goya; Loop, de Pablo Polledri, animador independiente destacado de Argentina, con Goya 2023 al Mejor Corto de Animación; El loco del desierto, documental de Julieta Cherep del proyecto de Tateh Lehbib para hacer casas en el desierto, o el largo Labordeta, un hombre sin más, de Paula Labordeta y Gaizka Urresti, con Goya 2023 al Mejor Largo Documental. También, 24 cortos de creadores nacionales e internacionales de Francia, Alemania, Cuba o EEUU.