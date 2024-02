Los vecinos de San Bartolomé de Tirajana podrán recibir ayudas de emergencia social aunque sean deudores con la Administración

Los vecinos de San Bartolomé de Tirajana que sean solicitantes de ayudas de emergencia social podrán recibir esa prestación aunque tengan deudas con la Administración. Así lo acordó este jueves de forma inicial el Pleno municipal, que con la unanimidad de todos los grupos políticos dio luz verde a una modificación del artículo 7 de la ordenanza municipal que regula el procedimiento para la obtención de este subsidio para que aquellas personas o familias que necesiten la intervención de los servicios sociales queden exoneradas de la exigencia de acreditar que han abonado todos sus tributos y están al corriente con la Seguridad Social, requisito indispensable hasta ahora, precisamente por las especiales circunstancias personales que motivan esa solicitud de ayuda.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, preside la sesión plenaria en las Casas Consistoriales de Tunte, este jueves. / Francisco Romero

La medida, explicó el concejal de Servicios Sociales, Dimas Sarmiento, se pone en marcha tras una recomendación de la Audiencia de Cuentas de Canarias, organismo que tras realizar el año pasado una auditoría al Ayuntamiento recomendó tanto a San Bartolomé de Tirajana como al consistorio tinerfeño de Granadilla de Abona que considerasen excluir en el caso de las ayudas de emergencia social a las personas que no estuviesen al corriente de los pagos. «Las personas más vulnerables han tenido que recurrir a bancos de alimentos, alejándose del amparo de la Administración, pero con esta decisión volverán a contar con la ayuda pública», sostuvo Sarmiento en declaraciones a este periódico, en las que matizó que la concesión de estas ayudas estará asociada a la puesta en marcha de dos proyectos de inserción laboral con el objetivo de que «la intervención social sea completa y no solo un parche». En San Bartolomé de Tirajana, Servicios Sociales alcanza las 500 peticiones de ayudas de emergencia social.

Durante el debate, el Pleno también sacó adelante por unanimidad designar al campo de fútbol número 1 de la Ciudad Deportiva de Maspalomas con el nombre de David García Santana, excapitán de la UD Las Palmas, equipo con el que jugo 474 partidos. Con esta aprobación se da cumplimiento al anuncio realizado el 3 de diciembre en el acto homenaje a su trayectoria deportiva.

El campo número 1 de la Ciudad Deportiva ya tiene el nombre del futbolista David García Santana

En materia de Urbanismo, los partidos aprobaron por unanimidad iniciar el procedimiento ambiental estratégico simplificado de la modificación menor del Plan General para reconocer 104.000 metros cuadrados de Salobre Bajo como asentamiento rural e incorporar al planeamiento 80 viviendas hasta ahora fuera de ordenación y posibilitar la construcción de otras 20. La modificación se inicia a propuesta de los residentes, que llevan más de 20 años esperando por regularizar la situación de sus viviendas.

Además, también por unanimidad, el Pleno ha validado el inicio del expediente de desafectación de una parcela de 2.741 metros cuadrados en Juan Grande que tiene uso educativo para destinarla a la promoción de viviendas públicas que serán para las personas que desde hace más de dos décadas residen en los barracones de El Matorral. El objetivo es demoler cuatro aulas, un comedor y cuatro viviendas de maestros y ceder el terreno a la consejería regional de Vivienda para que lleve a cabo las nuevas promociones, tal y como explicó el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal.

En otro orden de asuntos, el Pleno aprobó con el apoyo del grupo de gobierno (PP-AV-CC) y NC y la abstención del PSOE el plan de subvenciones del área de Festejos y Eventos, que destinará 110.000 euros en ayudas a las comisiones de fiestas.

Pleno en Tunte este jueves. / Francisco Romero

Por último, se aprobó por unanimidad el proyecto de acondicionamiento del camino agrícola de La Manzanilla, que contará con un presupuesto de 236.253 euros financiados por la consejería insular de Sector Primario; y la modificación de varios artículos del estatuto de la sociedad Canarias Congress Bureau-Gran Canaria S.A., la entidad pública que gestiona y explota Expomeloneras y cuyo accionariado está en manos de Saturno S.A. y del Ayuntamiento para adaptar el texto al lenguaje inclusivo, para que los administradores no cobren dietas por asistir a las juntas y para que puedan celebrarse reuniones telemáticas.

Mercadillo

En cuanto a las mociones, el pleno rechazó con el voto en mayoría del grupo de gobierno y a favor de NC y PSOE una moción de esta última formación para mantener el mercadillo en el Parque Europeo, donde se trasladó de forma provisional por las obras del Mercado Municipal. El alcalde, Marco Aurelio Pérez, justificó el rechazo de su gobierno porque mantenerlo allí requiere de un trámite administrativo distinto al de una moción y porque se ha encargado un estudio para establecer el mejor modelo de gestión de un mercado que «se creó con vocación turística y no de abastos», por lo que esperará a que concluya el estudio para definir la postura del gobierno local. Eso sí, matizó el regidor, «el grupo de gobierno no ha tomado decisiones con respecto al mercadillo y no entiendo quién ha prendido la mecha y está alertando sobre decisiones que no se han tomado». También se aprobó como institucional una moción por el 8M.

En los ruegos, cuestionado por PSOE y NC por si el Ayuntamiento tenía algo que ver con la agresión a las dunas de Maspalomas el pasado fin de semana, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, insistió en que no y que el gobierno condena esos actos. Por otro lado, sobre el deterioro en el litoral de Castillo del Romeral argumentado por NC, Marco Aurelio Pérez explicó que el Ayuntamiento trabaja en la zona pero necesita autorizaciones de Costas que no han llegado por las distintas competencia entre Canarias y Madrid.