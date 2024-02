Máxima sanción del Cabildo a los responsables de la 'búsqueda del tesoro' en las dunas de Maspalomas.

La ‘búsqueda el tesoro’ en las dunas de Maspalomas no ha producido daños medioambientales. La investigación iniciada este domingo por el Cabildo de Gran Canaria para determinar si las personas que impulsaron y participaron el sábado en un concurso que consistía en desenterrar un tesoro de 1.000 euros y entradas para un concierto ha concluido que la intervención de decenas de personas con sachos y palas no produjo afecciones grave al ecosistema.

“Se ha detectado que por suerte los daños no son graves, no ha habido una afección ni a la vegetación ni a la fauna y con el viento que ha habido durante este fin de semana el daño paisajístico se ha restaurado”, ha explicado este lunes el consejero insular de Medio Ambiente, Raúl García Brink, quien adelantó que aunque no se ha cometido ningún delito, sí se ha cometido una infracción de las normas de uso del espacio que tendrá una sanción administrativa e 600 euros, la máxima posible.

Aunque el informe elaborado por los agentes de Medio Ambiente desplazados hasta las dunas aún no está terminado, el consejero ha aclarado que la actuación impulsada por varios ‘youtubers’ como parte de una campaña publicitaria se realizó en una zona de libre tránsito, fuera de la zona de especial protección, porque si así fuese “el informe ya estaría en la Fiscalía por un delito medioambiental”. “Normalmente cuando se realiza una actividad publicitaria como un rodaje hay que solicitar una serie de permisos y la consejería establece las condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo. Por tanto, dentro de las sanciones administrativas tipificadas vamos a ser lo más contundentes que podamos”, señaló el consejero. La normativa de uso y gestión de la reserva establece multas con cuantías que oscilan entre los 150 y los 600 euros y el Cabildo aplicará “la máxima que nos permite la normativa”, apuntó García Brink,una decisión que se toma por “el efecto llamada”.