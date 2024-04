Un potaje de berros bajo la llovizna de Enorte

Un caldero de grandes dimensiones y una semana de preelabolaración para poder repartir 300 litros de potaje de berros entre los asistentes a la feria de Enorte, celebrada este año en el aparcamiento de La Quinta, en Gáldar. En total, Andrés Rodríguez, propietario del catering 'Échale mojo gastronomía y eventos', explica que ha necesitado 35 kilos de berros, 50 de papas, 20 de batata amarilla, 15 de zanahoria, 20 de calabaza, 15 de cebolla y de judías tiernas, 2 de ajo, 12 de ñame y 150 unidades de piña. Una receta de récord que desde las ocho de la mañana estaba al fuego y que cuatro horas después ya estaba listo para degustar, bajo una intermitente llovizna que hizo acto de presencia durante las horas centrales de la mañana.

La XXII Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria acoge hasta hoy a mediodía a 85 empresas con la presencia de los 11 municipios de la comarca del norte, además de distintos puestos del Cabildo para fomentar el reciclaje y el sector primario. Entre los stands más veteranos, destacan las nuevas incorporaciones en estas ferias, como es el caso de Yulay González y María José López, distribuidoras y asesoras de Fuxion. Unas bebidas nutracéuticas naturales libres de azúcares, conservantes, gluten y lactosa. "Fuxion es una empresa peruana del Amazonas que busca a través de las frutas y hierbas vegetales hacer el nutracéutico", explica Yulay. Un producto que aterrizó en España en verano de 2023 y que se ha estrenado este año en la feria de Enorte.

Los asistentes pasean por los diferentes puestos de la feria Enorte / José Pérez Curbelo

"No se nos ocurría una mejor presentación que en casa, en Gáldar y justamente en esta feria", apunta María José López, que desde que abrió el puesto a las diez de la mañana no ha parado de ofrecer y explicar a los más curiosos este nuevo producto. Sin embargo, no todos los que pasaban por delante de Fuxion eran nuevos, pues Olivia Ojeda es una de sus consumidoras. Ella, ha llegado al municipio galdense desde San Agustín, lugar en el que reside, en el sur de la Isla. Y lo ha hecho simplemente para comprar su colágeno. "Yo lo recomiendo a todo el mundo. Tanto, que he partido mi fin de semana solo para venir hasta aquí", dice. "Lo probé por primera vez hace cuatro meses y al consultarlo con mi endocrino me dijo que tomarlo era una buena opción porque es un producto muy bueno", explica.

Mucho dulce y poca agricultura

Desde Las Palmas y junto a su mujer, su hijo y su cuñada, José Luis Martínez llegó hasta la feria Enorte con muchas expectativas. Leyó a través de la prensa la celebración de este evento y no dudó en pasar un sábado diferente en familia. Pero al llegar, Jose Luis se dio cuenta de que no había tantas cosas canarias como esperaba. "Veo mucho stand dulce y poca agricultura, y veo artesanía pero a la mitad, porque muchas cosas de las que ves no son 100% hechas a mano", explica. Por otro lado, otra de las cuestiones que ha desilusionado a Martínez es la ubicación de la feria, pues bajo su punto de vista, se debería haber montado todo en el pueblo y no en un aparcamiento. "Estas iniciativas las apoyaré siempre, porque además de potenciar el pueblo, pasas un día diferente y te vas con otra mentalidad", comenta.

Claudia Sosa recupera la tradición de los garapiñones de Agaete con diferentes sabores

Entre puestos de dulces, que fueron los grandes triunfantes, plantas, artesanía, complementos, accesorios y productos de kilómetro cero, destaca el stand de Claudia Sosa, que vende garapiñones de Agaete. Ella, ha sido la encargada de rescatar la tradición de más de 100 años en la isla después de que la señora que los hacía falleciera. Se trata de una base de harina de trigo aromatizada con limón, canela, matalahúva y trocitos de almendra. "Llevaba años que quería emprender, y cuando tuve a mi hijo me cambió la vida y decidí llevar a cabo esa ilusión que tenía", explica Sosa. "La cocina siempre me ha gustado, y cuando vi esta oportunidad no lo dudé", asegura. Ahora, dos años después, sigue llevando a los hogares de la Isla esta delicia, de la que a raíz de la receta tradicional ha ido sacando diferentes sabores, como el de café o chocolate y naranja.

Sidra de Valleseco

Una de las iniciativas que más gusta a la ciudadanía es la de probar el producto que tienen previsto comprar. Unas degustaciones que hacen que las compren se intensifiquen a lo largo de la jornada en todos los stands que poseen esta característica. Es el caso del puesto de sidra Tuscany, una bodega familiar del barrio de Lanzarote, en Valleseco, que el año pasado fue premiada con una sidra natural y otra espumosa. Según Vicente Oliver, uno de los propietarios de la bodega, la gente tiene curiosidad por probar la sidra canaria, "que es un producto no típico de nosotros y teniendo en cuenta que nuestro municipio tiene tantos manzanos y sus condiciones climatológicas son las idóneas para la sidra, nos convierte en un producto más exclusivo", apunta. La elección entre sidra natural o gasificada era una decisión difícil para los que se acercaban por este puesto, y es que a la hora de hacer paladar con ellas, la elección se complicaba.

Vicente Oliver, propietario de la bodega Tuscany / José Pérez Curbelo

Además de las variedades de los puestos y los food trucks, la feria empresarial Enorte también contó con un escenario en el que la música estuvo presente durante toda la jornada y talleres para pequeños y adultos. Destaca uno de los rincones que el Cabildo de Gran Canaria puso a disposición de la ciudadanía con el objetivo de dar a conocer los productos agroalimentarios de la zona, como es el caso de vinos, mieles o quesos. Manuel López, especialista y consultor en desarrollo rural y turismo gastronómico, fue el encargado de llevar a cabo la cata, en la que se espera que a lo largo del fin de semana participen alrededor de 250 personas. "Hoy hemos hecho una cata de gofio de Gran Canaria y hemos traído diferentes tipos procedentes de varios molinos, y también una cata de mieles con armonías y queso", explica.

Actuación de Los Gofiones

Durante la tarde, los asistentes que pasaron por el recinto de La Quinta pudieron disfrutar sobre el escenario de la música de Dj Ulises y también del concierto de Los Gofiones. Además, tuvo lugar la Entrega de los Premios Empresariales y Reconocimientos del Norte de Gran Canaria en el Casino de Gáldar. Pero sin duda, el protagonista de la jornada fue el potaje de berros, que a pesar de estar programado para las dos de la tarde, fueron muchos los que desde las once de la mañana se aceraron a preguntar si ya se podía degustar. Un plato que incluía dos trozos de queso semiduro, pan, gofio y un plátano, que obligó a los componentes del catering a empezar a repartir sobre la una del mediodía a consecuencia de las colas que había.

Un potaje de berros de 300 litros bajo la llovizna de abril que hizo del sábado un día muy especial en Gáldar. Y no solo por lo que ofertaba, sino también por reunir un año más a los canarios por un mismo objetivo: apoyar la economía local.

