La condena por acoso familiar del jefe de la policía de Agaete causa sorpresa

La noticia de la condena en firme por acoso familiar (un tipo de violencia machista) al jefe accidental de la policía local de Agaete, que ha llevado al Ayuntamiento a decretar la suspensión cautelar de sus funciones en el mando, ha causado «sorpresa y un «jarro de agua fría» en su entorno profesional, dejando una sacudida en el municipio.

La sentencia fue dictada en junio de 2022 después de llegar a un acuerdo de conformidad, según el propio implicado, «a pesar de que no estaba de acuerdo con las acusaciones, para que no me afectara ni personal ni laboralmente, y ahora, dos años después, casi a punto de terminar la condena, ocurre esto». Tal como publicó ayer este periódico, el policía alega que está condenado por llamar reiteradamente a su expareja y presentarse en su domicilio e inmediaciones.

De momento, compañeros reconocen que la noticia ha llegado de forma inesperada, porque tampoco llegó sin una información previa de forma oficial a las oficinas municipales, ni siquiera se llegó a comentar de forma extraoficial. Es más, se señala que ni siquiera detectaron que llevara una pulsera electrónica, con la que se trata de garantizar que cumpla con la orden de alejamiento de la víctima, su expareja.

Otra persona reconoce que se llevó las manos a la cabeza cuando salieron las primeras informaciones porque «no lo esperaba», ya que había sido un fallo judicial estrictamente privado. Además, se remarca en los ambientes municipales que este es un asunto muy sensible.

De momento, el grupo de gobierno de Agaete sí hizo una comunicación oficial el martes constatando que no tenía constancia de esa situación y que, al saber de ella, ha abierto un expediente informativo. Además, como medida cautelar se le apartó del puesto de jefe accidental. Y recalcan su firme compromiso contra el acoso o violencia física y sicológica