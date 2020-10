Desde este jueves, 15 de octubre, ha entrado en vigor la prohibición de fumar en el litoral del municipio de Gáldar. Una vez finalizado el periodo de exposición pública sin recibir alegaciones, tras ser aprobado por la unanimidad del Pleno de la corporación municipal, ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el ... The post Hoy entra en vigor la prohibición de fumar en las playas de Gáldar first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.