El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, anunció la tarde de este sábado el pase de Gran Canaria a nivel de alerta 3 ante el empeoramiento de los indicadores epidemiológicos en la isla, lo que conlleva la adopción de nuevas medidas decretadas por el Gobierno para frenar los datos de incidencia. De ... The post El Ayuntamiento de Gáldar adopta nuevas medidas ante el paso de Gran Canaria a nivel de alerta 3 first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.