Varios colectivos de inmigrantes de Lanzarote han organizado este fin de semana una campaña de recogida de alimentos para personas en situación de extrema vulnerabilidad que no tienen acceso a ayudas. y que se pueden donar en la calle Salvador, número 19, en el barrio de Altavista, en Arrecife.

En un comunicado las asociaciones participantes exponen que la crisis actual, provocada por la Covid-19, genera un aumento de personas en situación de pobreza en Lanzarote y "desde nuestras asociaciones, recibimos cada vez más demandas de ayuda de personas solas o familias que no tienen ningún ingreso y no tienen acceso a ayudas sociales"

Asimismo, constatan que tener la documentación en regla y estar empadronado son requisitos obligatorios para acceder a ayudas sociales, incluso para recibir comida de los bancos de alimentos. "Por no cumplir estos requisitos, muchas personas no pueden cubrir sus necesidades básicas. No podemos aceptar esta situación. Hemos decidido pasar a la acción para que nadie se quede sin comer".

Afirman, además, que "los servicios sociales deberían contemplar estas situaciones específicas, y muchas medidas se anuncian en los medios de comunicación. Pero mientras la burocracia sigue su camino, hoy, en nuestra isla, hay gente pasando hambre. No podemos mirar hacia el otro lado".

Las asociaciones de inmigrantes, para hacer frente a la emergencia, han realizado una recaudación entre nuestros colectivos y un reparto de alimentos. "El pasado 20 de julio entregamos comida a 20 hogares para que se puedan alimentar durante unas semanas. Pero son muchos más los que necesitan y los demás colectivos organizados también están desbordados de demandas. No podemos hacer nada solos, unidos somos más fuertes".

Por eso, hacen un llamamiento a la ciudadanía de Lanzarote , a todos los colectivos, asociaciones, comercios de alimentación, fundaciones, empresarios, hoteleros y restauradores para que sean solidarios. La recogida de alimentos se podrá realizar entre las 10.00 y las 19.00 horas y las donaciones a la cuenta: ES05 2100 6869 0602 0024 8184 - ASOC VENEZOLANOS UNIDOS Concepto: Donativo Recogida Alimentos.