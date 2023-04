En primera línea de playa y con una ubicación privilegiada, Dreams Lanzarote Playa Dorada invita a una Semana Santa para toda la familia con una oferta especial de un 25% de descuento solo para los lectores de La Provincia. Este hotel en Playa Blanca es el destino ideal para unas vacaciones de Semana Santa en familia, en pareja, solo o con amigos en Lanzarote, a un precio exclusivo con el código LANZATE.

Este hotel en Playa Blanca ofrece una Semana Santa a la orilla del mar, con ocho piscinas climatizadas, seis restaurantes y siete bares, un spa rejuvenecedor y un gimnasio totalmente equipado.

Dreams Lanzarote Playa Dorada es único por su oferta, por su ubicación y por ser uno de los mejores hoteles para familias en Lanzarote, pensado para disfrutar de la isla, de la exclusividad, del lujo y de la variedad de su gastronomía. Este hotel en Playa Dorada, Lanzarote, es un refugio de paz para unas vacaciones sin preocupaciones, con una oferta gastronómica para enamorarse de la isla con alta cocina y un paraíso a los pies de una playa de arena blanca.

Esta Semana Santa se vive en familia y con todo incluido desde 1.400 euros en un hotel en Playa Dorada, con actividades para adultos y niños y ocio para todas las edades. Este hotel en Playa Blanca cuenta con espacios pensados para el ocio de adolescentes, como el CoreZone, con futbolín, consolas, televisión y videojuegos. También incluye un lugar diseñado para niños, para aprender jugando y para disfrutar de actividades en Semana Santa para toda la familia en el Explorer’s Club.

Este hotel tiene entretenimiento día y noche en terrazas con vista al mar y música en vivo para dejarse enamorar de la magia de Lanzarote y del ambiente único de la isla de los volcanes. Con espacios exclusivos para adultos, un tiempo en Lanzarote de 23 grados de media y actividades como clases de Acqua Sub Yoga y Acqua Spinning, este hotel es la mejor escapada y descanso para abrir el verano.

El Dreams Lanzarote Playa Dorada tiene instalaciones y una oferta única en la isla, como la piscina semiolímpica o el parque acuático con toboganes para los niños. Dreams tiene cinco restaurantes y servicios de platos a la carta, además de siete bares de diferentes ambientes y una piscina infinity con vistas a Isla de Lobos y Fuerteventura, para disfrutar en pareja o en familia, acompañado de un coctel dentro o fuera del agua.

Disfruta de la Semana Santa que quieres al mejor precio para los lectores de La Provincia y el código de descuento LANZATE, y aprovecha esta oferta de un 25% para hacer realidad las vacaciones soñadas. Tómate un cóctel a los pies de una piscina infinity, saborea la cocina típica canaria y sus productos kilómetro 0 y vive estos días de descanso sin preocupaciones.

Una de las ventajas inigualables de este hotel con spa en Lanzarote es su localización perfecta para conocer la isla. Cultura, naturaleza, deporte, sol y playa, senderismo y montañas, la lista de qué ver en Lanzarote es infinita y desde Playa Blanca todas las opciones están cómodamente conectadas.

Aprovecha la localización única del Dreams Lanzarote y esta Semana Santa no renuncies a nada, conoce Los Jameos del Agua, la playa de Papagayo, el Parque Nacional de Timanfaya y enamórate de Lanzarote.

Disfruta de su spa en Lanzarote

El hotel Dreams Lanzarote Playa Dorada incluye entre sus atractivos exclusivos un spa novedoso e innovador. Este hotel en Playa Blanca, Lanzarote, es un refugio de paz y tranquilidad, un lugar para mimar la piel y equilibrar cuerpo y mente y así recargar toda tu energía con productos y tratamientos naturales únicos. Su alta calidad y eficacia hacen de este uno de los mejores spa de Lanzarote y una experiencia para renovarse por dentro y por fuera.

Este spa en Playa Blanca además de bañeras de hidromasaje, baño turco, siete cabinas para tratamientos faciales y corporales y unas instalaciones wellness con ducha nebulizada y bitérmica, incluye un servicio de asesoramiento y Beauty Coach, y una carta de servicios y productos con tratamientos faciales de belleza, reafirmantes, antiestrés revitalizantes, salud, cosmética natural, y tratamientos relajantes, para ellas y ellos.

Semana Santa de hotel en Playa Blanca

El hotel todo incluido Dreams Lanzarote Playa Dorada está pensado para disfrutar de la isla a otro nivel, con un servicio que es una de las señas de identidad del Dreams Lanzarote . Su atención al cliente y el concepto propio Unlimited Luxury abren una amplia variedad de restaurantes a la carta que no requieren reserva previa y una nueva línea de todo incluido con servicios exclusivos y todo tipo de comodidades, check in y check out personalizado, una conserjería exclusiva y servicios extra para una experiencia superior.

Áreas privadas y hasta un servicio de mayordomo harán de tu Semana Santa una experiencia inolvidable, con la oportunidad de disfrutar de bebidas de importación, kit de baño superior, carta de almohadas, menú de esencias para la ropa de cama, zona exclusiva para el desayuno, entre otras opciones.