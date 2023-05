La subregión Atlántico Macaronésica, en la que se sitúa Canarias, es un lugar de interés mundial por la riqueza y diversidad de cetáceos en sus aguas, destaca la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélgo Canario (SECAC), que detalla que se han citado 31 especies de cetáceos pertenecientes a siete familias. Añade que “varias de estas especies son oceánicas, raras y poco conocidas globalmente”.

El calderón tropical, la yubarta y la población canaria de delfín mular son algunas de las especies que han sido incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas mediante Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 9 de junio de 1999.

La observación de cetáceos constituye una actividad turística de relevancia en Canarias y para muchas personas supone su primer contacto con los mamíferos marinos, servicio que se encuentra regulado en Decreto 178/2000, 6 septiembre, por el que se regulan las actividades de observación de cetáceos.

El objetivo de esa norma es la regulación de la actividad de la observación de cetáceos que se efectúe desde embarcaciones u otros sistemas móviles de aproximación, con el fin de establecer las medidas de conservación necesarias para la protección de las especies existentes en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Nueva empresa en Lanzarote

La empresa WeWhale se ha incorporado a la oferta que se puede encontrar en Lanzarote de observación de cetáceos desde embarcaciones. Se trata de un innovador proyecto que ofrece excursiones con salida en Puerto Calero (Yaiza) para realizar el avistamiento de esos mamíferos marinos desde el catamarán 100% eléctrico y sin ruido (ni sobre ni bajo el agua) de nombre 'La Santa María', el primero de la Unión Europea (UE) con estas características, según describe el CEO de la compañía, Janek Andre, cuya idea es crear la primera flota mundial de observación de cetáceos libre de ruidos y emisiones. El barco se construyó en 1984 y ha sido totalmente remodelado para tal fin.

“Nuestra forma de trabajar se basa en que el avistamiento de las ballenas y delfines sirva para concienciar al público sobre la vida de los cetáceos. Sin embargo, creemos que los avistamientos no se pueden realizar con ferris o barcos de motores diésel y/o gasolina”, explican desde WeWhale.

Entienden que “la única forma de ofrecer tours de observación siendo respetuosos con el medio ambiente y los animales es ir un paso más allá y remodelar las embarcaciones para convertirlas en barcos silenciosos y neutros en CO2. De esta forma los animales no se ven afectados por la contaminación acústica, los océanos no son contaminados por lubricantes y las personas no sufren mareos por los olores de los gases de escape o por ruido del motor”, destacan.

Siete meses de remodelación

Después de siete meses de remodelación del catamarán del fabricante Astasfersa de 45 pie de largo (casi 14 metros) del año 1984 este mismo lunes ha comenzado una nueva etapa con el nombre de 'La Santa María'. Además de ser el primer catamarán 100% eléctrico, sin emitir emisiones, sin crear ruido bajo ni encima del agua, “no deja ningún aceite ni lubricantes en el mar y ha sido especialmente remodelado para el avistamiento de cetáceos bajo bandera española”.

La embarcación cuenta con unos 108 metros cuadrados de espacio y esta equipada con un hidrófono y cámaras especiales a bordo para poder ofrecer "una experiencia más allá de una simple salida de avistamiento con enfoque de crear una conexión y entendimiento más profundo hacia los animales que se encuentran en las aguas canarias".

“Estamos más que contentos de dar el primer paso de crear un concepto innovador hacia el futuro del avistamiento de ballenas y delfines, sin molestar a los animales, sin ensuciar el océano y en salidas personalizadas con máximo 12 personas a bordo donde los clientes realmente aprenden de los animales” comenta Janek Andre, el fundador de WeWhale. “Lanzarote con su concepto de un turismo más sostenible y responsable además de ser una afortunada isla con varias especies de cetáceos durante todo el año, nos pareció un lugar ideal para lanzar nuestra primera embarcación en las Islas Canarias” concluye.