El municipio de Teguise volverá a convertirse en el epicentro del Trail a nivel insular, regional, nacional e internacional, con la celebración de la 'Famara Total Trail', carrera de montaña que se ha consolidado en el calendario deportivo de Canarias. La novena edición mantiene las distancias de cada una de las modalidades y se desarrollará del 15 al 17 de agosto.

"Una de las prioridades de Teguise es la de seguir apostando por el binomio turismo y deporte, teniendo en cuenta nuestro entorno, plantas hoteleras y restauración etc. que reúnen cualidades de alta calidad para ofrecer a los amantes del deporte que eligen Lanzarote como destino turístico para el disfrute de sus vacaciones y la práctica deportiva", ha manifestado la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, quien ha añadido que "para continuar con esa hoja de ruta, se está trabajando en una nueva edición organizada con mucha ilusión, en la que todos los participantes disfrutarán de un paraje natural único en el mundo, que les generará muchísimas sensaciones".

La 'Famara Total Trail' ha demostrado a lo largo de las ocho ediciones celebradas hasta la fecha ser una prueba deportiva para toda la familia, en la que grandes y pequeños pueden disfrutar de un gran ambiente deportivo en la Caleta de Famara. Los niños y niñas tienen su particular prueba para sentirse partícipes y los adultos disponen de diferentes distancias para afrontar sus retos, ha apuntado el concejal de Deportes de Teguise, Alejandro Ramírez, que anima "a quienes no han participado en ediciones anteriores, lo hagan este año porque no se arrepentirán".

En la edición de 2024 se mantienen las cuatro modalidades de trail, con distancias de 7´5, 15, 25 y 50 kilómetros y volverán a ser testigos directos de la espectacular orografía por la que transcurre buena parte de los recorridos de la prueba.

En próximas fechas se abrirá el proceso de inscripción para participar en la novena edición de la Famara Total, y las mismas se podrán realizar a través de la página web oficial del evento; www.famaratotal.com. Las plazas disponibles para cada una de las modalidades serán limitadas, y las mismas se podrán reservar completando un sencillo formulario que se encontrará en el área de inscripciones de la web.

'Famara Total Trail' es una prueba organizada por el Ayuntamiento de Teguise ejecutada por Cronoline Eventos, y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, a través de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) y el Servicio Insular de Deportes, y Promotur del Gobierno de Canarias y colaboración de empresas privadas de la Isla.