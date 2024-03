Nueva polémica por las pinturas de otro artista en casas en ruina en Lanzarote: “Quería devolverlas a la vida”

Las redes sociales están que arden por las pinturas que ha realizado el artista italiano de arte urbano Exit Enter en construcciones en ruinas en Lanzarote y también en callaos de la playa de Famara, espacio natural protegido que soporta una masiva afluencia de turistas y vehículos que están suscitando numerosas críticas por las amenazas ambientales continuas sobre ese territorio.

Es tal la polémica que se ha generado, que el creador Exit Enter se ha visto obligado a borrar en su cuenta de Instagram las publicaciones con sus creaciones al aire libre en Lanzarote y a dar explicaciones a los que han denunciado sus intervenciones.

El pasado mes de enero, la artista francesa de arte callejero afincada en Barcelona Vanessa Alice (Miss Van) pintó en una casa abandonada en Los Valles, acción que llevó consigo que el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, la llamara a capítulo para que diera explicaciones de lo que había hecho y para comunicarle la consecuencia de ese tipo de actuaciones. El Servicio de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote levantó acta de denuncia sobre la realización del mural de Vanessa Alice en una vivienda rural del siglo XVIII en Los Valles, en el municipio de Teguise.

"Soy el turista estúpido. Perdón por molestar"

Un mes después, ha sido Exit Enter el que ha levantado la polémica. “Hoy soy yo el turista estúpido!. Perdón por molestar a algunos lanzaroteños, no era mi intención”, ha escrito Exit Enter este jueves tanto en italiano como en castellano.

Argumenta que “los dibujos” que hizo en la Isla “fueron hechos en lugares abandonados y degradados con basura y otros dibujos y escritos ya en las paredes, incluso los grabados en la tierra, están en una cantera abandonada utilizada en parte como vertedero”.

Es más, invita a proteger los lugares abandonados de Lanzarote: “Si te importan esos lugares trata de protegerlos porque no lo son, al menos donde yo iba a pintar eran lugares olvidados y esperaba con mis dibujos devolverlos a la vida”.

“Basureros de ira”

En su opinión no cree que esté “haciendo nada malo”, aunque así “lo perciben muchos de los que dejan comentarios de odio en mi perfil. Eliminé las otras publicaciones porque se convirtieron en basureros de ira”, explica.

Pinturas de Exit Enter en callaos de la playa de Famara / Exit Enter

Otra de las pinturas de Exit Enter en una de las playas de Lanzarote. / Exit Enter

Colectivo Tabaiba, que ha denunciado algunas de las pinturas de Exit Enter en Lanzarote, contesta tras la publicación del artista que “No has querido entender nada... No aceptamos tus disculpas”.

Por su parte, desde la cuenta Snowfey invitan a Exit Enter “a pintar en las ruinas de tu país, que hay muchas. Ah, no, que esas sí las consideras dignas de respeto, pero nuestro patrimonio lo modificas como si no fuera nada, y además como si fuera tuyo. Y deja de llorar hablando de odio, no te hagas la víctima y acepta las consecuencias de tus actos”.

Pintura de Exit Enter en una casa en ruinas en Lanzarote. / Exit Enter

"Cómo "artista" no has entendido que Lanzarote en sí es una obra de arte de un gran artista César Manrique", le dice Famaramind.

Son solo algunas de las reacciones que han suscitado las pinturas de Exit Enter en Lanzarote, que cuenta con intervenciones de arte urbano en Roma, Florencia, Nápoles, Lisboa y Barcelona, entre otros lugares, según expone en su página web.