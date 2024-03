Estos son los vinos de Canarias premiados con tres medallas de oro en un certamen nacional

En una clara demostración de calidad y tradición, las bodegas Martinón y Producciones Arráez han sido galardonadas con tres medallas de oro en el Concurso Nacional de Vinos VinEspaña 2024, celebrado del 29 de febrero al 2 de marzo en Jumilla, Murcia. Estos reconocimientos no solo destacan la excelencia de los vinos de Lanzarote, sino que también posicionan a ambas bodegas como referentes en la viticultura española.

Las referencias premiadas, Martinón Afrutado, Martinón Seco de Bodegas Martinón, y Lágrima de Malvasía Volcánica de Producciones Arráez, son el resultado de un meticuloso proceso de elaboración que combina técnicas tradicionales con innovaciones enológicas. Elaborados con uvas 100% Malvasía autóctona de Lanzarote, estos vinos reflejan el terroir único de la isla y la dedicación de las bodegas por ofrecer productos de excepcional calidad.

Martinón Afrutado y Martinón Seco destacan por su proceso de vendimia manual y control riguroso de madurez, resultando en vinos que equilibran perfectamente frescura y dulzura en el caso del Martinón Afrutado; mientras que el Martinón Seco destaca por su complejidad aromática y marcada mineralidad, sello de identidad de la malvasía volcánica de La Geria.

Imagen de los vinos de Bodega Martinón. / LP/DLP

Lágrima de Malvasía Volcánica, elaborado para expresar el máximo carácter varietal de la uva, es un vino que captura la esencia de esta uva prefiloxérica, reflejo de la tradición vinícola de Lanzarote. Con aromas florales como el azahar o el jazmín que evolucionan a frutas de hueso como el albaricoque o melocotón, este vino de color amarillo pálido ofrece un frescor con final amplio.

VinEspaña, organizado por la Federación Española de Asociaciones de Enología, es uno de los concursos más prestigiosos del país. La selección de estas tres referencias entre casi 500 muestras subraya la calidad excepcional de los vinos de Lanzarote y el compromiso de las bodegas con la producción de referencias que destacan con respecto a otros productos de la geografía española.

Adicionalmente a los logros previamente anunciados, cabe destacar que el 6 de marzo se comunicó la concesión de la medalla de oro en el Berliner Wine Trophy al vino Lágrima de Malvasía. Este galardón adquiere una relevancia particular, al considerarse el concurso más grande, importante y reconocido a nivel mundial por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Avalado por 41 países y con la participación de más de 14.400 vinos, este certamen cuenta con un jurado compuesto por más de 700 profesionales del mundo vitivinícola, lo que resalta el prestigio y la importancia de este premio para el vino Lágrima de Malvasía Volcánica, consolidando su calidad en el ámbito vinícola internacional.

El Consejo Regulador de la DO de Vinos de Lanzarote celebra este importante éxito y agradece a todas las bodegas, en concreto a Bodegas Martinón y Producciones Arráez, por su contribución al prestigio de los vinos de Lanzarote. "Estos reconocimientos no solo son un honor para las bodegas galardonadas, sino que también motiva a toda la comunidad vitivinícola de la isla a seguir trabajando con pasión y dedicación", declaró Nereida Pérez, secretaria del Consejo Regulador de la DO Vinos de Lanzarote.