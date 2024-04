El Almacén alberga una mesa redonda sobre Carmensa de la Hoz, Óscar Pérez y Pepe Betancort en Lanzarote

Dentro del contexto de la exposición “El Almacén, 1974-2024. Cincuenta años de arte contemporáneo de Lanzarote”, el propio espacio organiza este viernes, a partir de las 19.00 horas -entrada libre y gratuita- organiza una mesa redonda -la tercera del ciclo- en la que la comisaria de la muestra, Estefanía Camejo será la encargada de conducir la conversación en la que se darán a conocer los entresijos de la historia del espacio, conversando con unos invitados excepcionales como son Carmensa de la Hoz, Óscar Pérez y Pepe Betancort, gestores culturales vinculados a un espacio catalizador y vertebrador de buena parte de la vida cultural de la isla durante estos cincuenta años pasados como ha sido El Almacén.

Carmensa de la Hoz

Lanzarote, 1958. Tras finalizar los estudios de bachillerato en Arrecife se traslada a Tenerife donde cursa los estudios de Historia del Arte en la Universidad de La Laguna. Desde 1974 está vinculada al Centro Polidimensional “El Almacén” que impulsara Manrique, asistiendo y colaborando con muchas de las actividades culturales que se programaban. A partir de 1981, se incorpora al equipo del espacio junto al director Cipriano Fierro. Durante la década de los años ochenta trabaja con Manrique en El Almacén y lo acompaña a muchas actividades realizadas o dinamizadas por el artista fuera de la isla, como la participación de El Almacén en la edición de la feria ARCO en los años 1986 y 1987 en Madrid. Fue una de las primeras mujeres canarias vinculadas a la gestión cultural, siendo a finales de los años ochenta codirectora del Centro de Arte La Regenta en 1988 o fundadora de la Galería Los Aljibes en Tahíche en 2022. Este mismo año realiza el comisariado con Cipriano Fierro “El Almacén, una reflexión 1974-1976”. También ha colaborado y participado en las Bienales de Dakar (2000) y La Habana (2003), así como curadora y productora cultural para instituciones como la Fundación Saramago de Lisboa, el IVAM de Valencia, los Institutos Cervantes de Milán, Nápoles o Palermo o instituciones canarias como el CAAM de Las Palmas o la Fundación Pepe Dámaso. Sus últimos trabajos como comisaria artística han sido, entre otros, “César Manrique, la conciencia del paisaje” en 2014 en el Centro de Arte La Regenta, “Luz de Llull y Pepe Dámaso” en 2015 en Palma de Mallorca, la retrospectiva “Pepe Dámaso” en 2017 en el CAAM, “Manrique inédito de Linus G. Jauslin” en el Convento de Santo Domingo y Bilbao en 2019 o “Humano, demasiado humano de Anita Shahzard” en 2022 en el CAAM.

Óscar Pérez Cabrera

Lanzarote, 1980. Tras realizar estudios artísticos, especializándose en diseño gráfico y técnicas de grabado en las Escuelas de Arte Pancho Lasso de Lanzarote y Fernando Estévez de Tenerife, arranca en 2001 su proyecto “Oscartienealas”, que le llevará a desarrollar su carrera profesional como músico por toda la geografía española, EEUU y México. A partir del año 2010 comienza una vinculación más directa con su isla natal, desempeñando tareas como productor cultural y colaboradora a través de iniciativas que abarcan un amplio espectro disciplinar, tales como la Bienal OFF, MusiCACT, el Festival Internacional de Cine de Lanzarote, Teguise Music Showcase, el fanzine “Majalula”, Lanzarote Cultural Network, Navidad Isleña, Lanzarote Ensemble, Desembarco o Insularia. Estos son algunos de los proyectos en los que ha dejado su impronta, ya sea como colaborador, productor o impulsor de los mismos. En 2015 se incorpora a la gestión pública como político independiente, siendo Consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote durante cuatro años y posibilitando no sólo la reapertura de El Almacén en 2016, sino la vertebración de nuevas sinergias organizativas y políticas que han ayudado a mantener y favorecer el nivel programático de la citada área cabildicia desde entonces, contribuyendo además a recuperar actividades indispensables que habían desaparecido del calendario cultural insular, como el Festival de Música Visual de Lanzarote, y apoyando el impulso o la puesta en marcha de propuestas que ahora parecen inamovibles como la Muestra de Cine o el encuentro de artes visuales Veintinueve Trece, pero que entonces no lo eran. Durante sus años en el Cabildo de Lanzarote hizo colgar en el área de Cultura un cartel que rezaba: “Disculpe el desorden, estamos cambiando el mundo”.

Pepe Betancort

Lanzarote, 1966. Tras finalizar los estudios de Filología Hispánica en la Universidad de La Laguna en 1990, se incorpora a dicho centro como profesor de Crítica Literaria. A partir de 1994, comienza su vinculación con el Cabildo de Lanzarote como técnico del departamento de Cultura en El Almacén. A partir de su regreso a la isla, más comprometido con su patrimonio cultural y literario, ha venido realizando diferentes trabajos orientados al estudio y a la puesta en valor del olvidado patrimonio literario asociado a Lanzarote, compaginando esta labor con el comisariado de exposiciones como “Lanzarote en la mirada del viajero: René Verneau, Olivia Stone y Agustín Espinosa” en la IV Bienal del MIAC (2006) o “Lanzarote y el tránsito a la contemporaneidad: Pancho Lasso, Agustín Espinosa e Ignacio Aldecoa” en la VII Bienal del MIAC (2014), junto a los investigadores Arminda Arteta y Zebensuí Rodríguez. A partir de 2016, con motivo de la reapertura de El Almacén, se le encarga la gestión de las actividades vinculadas a las artes plásticas y visuales de este espacio, así como a actividades divulgativas y literarias en dicho espacio. Su gestión se ha caracterizado por impulsar, de forma paralela, proyectos expositivos de artistas locales y foráneos, así como la progresiva incorporación de las buenas prácticas en la gestión cultural, velando tanto por el cumplimiento de la paridad entre artistas y profesionales, la transparencia en la gestión o vertebrar el tejido técnico y profesional de la escena artística de la isla. Su andadura como escritor la inicia en 1995, con la publicación de su novela título Sesenta kilos de tomates. A este narración le seguirán, en 2015, El año de las cucas volonas y otros relatos con Ediciones Remotas y, en 2022, Las perlas de Eufemia Montelongo, novela ganadora del premio La Balsa de Piedra de José Saramago y que ha sido editada por Itineraria.

Estefanía Camejo

Lanzarote, 1987. Tras graduarse en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca y realizar el Máster de Formación del Profesorado por la UDIMA de Madrid, inicia su trayectoria profesional como comisaria y gestora cultural de numerosos proyectos artísticos, como las exposiciones “Canarias, paisaje íntimo” en Tenerife, Polonia y Ucrania en 2010-2011, las muestras de Rufina Santa tituladas “Cartografía del agua” en 2013 en Gran Canaria y “Mercurio” en 2017 en El Almacén, así como exposiciones colectivas como “Insularia. 50 años de arte” en 2017, “Grabado en Línea: Broto, Cabrita Reis, Cristina Iglesias, Juan Muñoz y Susana Solano” en 2018, ambas en la sede institucional del Cabildo de Lanzarote o “Categórico retrato” en 2020 en la Casa de la Cultura “Agustín de la Hoz” de Arrecife. Compagina sus tareas como gestora cultural con actividades divulgativas como el programa de visitas guiadas y didácticas a las exposiciones del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, la coordinación e impartición del Ciclo “Arte y Estética” en el El Almacén o como docente en Historia del Arte en el programa UNED Senior del Centro Asociado de la UNED de Lanzarote, entre otras colaboraciones.