Las folías retornan al Pueblo Canario

El calendario de actuaciones continuará durante los próximos domingos, a partir de las 11:30 horas. El día 9 intervendrá la Agrupación San Cristóbal y el día 16 será el turno de la Agrupación Chemida. El domingo 23 estará de nuevo la Agrupación Roque Nublo en el Pueblo Canario, mientras que el día 30 será el momento de los Poliguanches.

Los cuatro grupos, representantes del folclore canario y cuyos integrantes lucen el atuendo tradicional de Gran Canaria ideado por Néstor Martín-Fernández de la Torre, ideólogo y promotor del Turismo en la Isla, seguirán turnándose cada domingo durante todo el año si la situación lo permite. Así lo indicó la concejalía de Turismo, que garantizó la seguridad de los espectadores con el control de aforo, el uso obligatorio de la mascarilla, así como la higienización de manos.

Ganas de música y de pasarlo bien había entre los presentes, pero también en la propia agrupación, formada en 1953 bajo el nombre de Rondalla Española, tras el parón forzoso que impuso el coronavirus. Durante su actuación, el grupo, que reunió a más de medio centenar de personas, tuvo un recuerdo para los fallecidos por el virus, así como para sus familias.

Entre los seguidores del grupo estaban Antonio Vega y su mujer Pepa, vecinos de la zona. "Salvo que tengamos otra cosa que hacer y no podamos venir, estamos todos los domingos en el Pueblo Canario. Nos encanta el folclore, disfrutamos una hora u hora y media todos los domingos con los grupos. Es lo nuestro y hay que tratar de fomentarlo al máximo", comentó Antonio, seguidor también del resto de los grupos que hay en el cartel.

La pareja estaba contenta de que se hubieran reanudado las actuaciones musicales en el recinto, aunque, en su opinión, deberían de haberse hecho mucho antes. "Si se sigue el control y las medidas establecidas no tiene que haber ningún problema de contagio", señaló el hombre a través de la mascarilla y un tanto disgustado porque no había actuación del cuerpo de baile. "Estamos en permanente Carnaval pero qué vamos a hacer. No nos hace gracia pero hay que llevarla ", decía con sorna respecto a la pregunta de llevar el tapabocas viendo la actuación musical.

Al lado de la pareja, otros aficionados a la música tradicional canaria: Octavio Utrera y Manuel Macías.

"Yo vengo todos los domingos, me encanta el folclore y lo promuevo. Al igual que el traje de Néstor que lleva el grupo, es el único que reconozco de la Isla. Esto es una joya [Pueblo Canario]; para nosotros [canarios] y para los turistas", puntualizó Octavio, satisfecho con la remodelación que ha llevado a cabo el ayuntamiento en el complejo arquitectónico.

Octavio recordó que ya "desde niño" venía caminando desde Vegueta al monumento, inaugurado a mediados de los años 50 del siglo pasado para promocionar y divulgar las tradiciones canarias entre el turismo que llegaba a la Isla, para escuchar al grupo Roque Nublo y a la piscina Julio Navarro, a ver a la agrupación San Cristóbal. "El Roque Nublo es la Jurado de Canarias, mientras que la Agrupación San Cristóbal es la Pantoja. La una apolínea y la otra dionisiaca", afirmó con guasa. Él también echaba de menos que no hubiera actuado el grupo de baile frente al restaurante. "Se está mucho mejor; uno se puede echar su cervecita mientras ve la actuación".

La historia vital de Manuel también está ligada al folclore canario, al Pueblo Canario y al Roque Nublo. Contó que desde 1956 al 58 fue miembro del cuerpo de baile de la agrupación, y para demostrarlo sacó de su cartera una foto antigua en color sepia vestido con el traje típico y realizada en el mismo recinto, que se inauguró en 1956. "Después me marché con la Folclórica Guanarteme y después al cuartel, a hacer la mili. Luego dejé las actuaciones y ahora estoy metido otra vez en el folclore", relató el octogenario, de profesión fontanero, que aún sigue bailando con alguna agrupación que le llama si le falta un bailador y enseña a bailar en Las Coloradas. "También toco; toco la guasera [ginebra], la clave", apuntó el hombre, preocupado por el escaso relevo generacional que hay en las agrupaciones, principalmente en los grupos de baile.

Manuel también estaba contento con volver al Pueblo Canario. "Estaba loco por venir, andaba desatinaó. Voy los sábados al parque Santa Catalina, los domingos vengo aquí y cuando esto va terminando cojo la guagua rápido para ir a Vegueta, detrás de la catedral, donde también hay actuaciones. Y si hay algún grupito por ahí, como el viernes que estaban tocando en Santa Ana, también voy. Como sea folclórico, allí estoy; voy a las romerías. A todas como la caja de turrón", explicó.

En el Pueblo Canario también se encontraba Juan Díaz, administrador durante 30 años de la agrupación Roque Nublo, que había ido a apoyar al grupo después de la cuarentena. Díaz se mostraba feliz porque fuera su grupo el que hubiera reabierto el espacio.

Roque Nublo, que vino con parte de la formación, arrancó con una mazurca su actuación a las puertas del Museo Néstor y animó a los presentes con las populares Andrés repásame el motor, Pobre Rafael y Somos costeros.

El presidente de la agrupación José Juan Sánchez Hernández explicó al terminó del acto sentirse "muy ilusionados" por actuar de nuevo después de cuatro meses parados ya que pensaban que el parón se alargaría hasta septiembre. "Nos avisaron esta semana y tuvimos que correr para venir al Pueblo Canario, a esta actuación tan especial. Lo malo es no poder haber bailado por el pavimento que hay en este lado", puntualizó refiriéndose al empedrado de chinarros delante del museo Néstor.

Durante la pandemia, la agrupación hizo un vídeo interactivo dando las gracias a los sanitarios para mantenerse activos. Sánchez indicó que seguirán haciendo proyectos de este tipo porque al no haber fiestas este año en los municipios será difícil verlos en una actuación, salvo en el Pueblo Canario. "Queremos crecer con nuestro nombre, cantar con alegría y que la gente nos escuche y nos siga", remató el presidente, que apostó también porque la ciudad tenga una escuela de folclore, igual que la hay en otros municipios, para que haya jóvenes que vayan aprendiendo a tocar y a bailar.

El concejal de CC-Unidos por Gran Canaria, David Suárez, que se acercó al evento, tildó de improvisación la reapertura del espacio. "El martes avisaban a la agrupación de su vuelta el domingo, con apenas cinco días para convocar al personal. Y el viernes les avisaban de que se modificaba su ubicación habitual porque no habían avisado con tiempo suficiente al Bodegón, que ya tenía reservas hechas, por lo que no han podido bailar". Y criticó que en el último Pleno se decidiera quitar los 468.933,61 euros previstos del Fdcan para terminar las obras del Pueblo Canario.