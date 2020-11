La estación de San Telmo tendrá una zona para artistas urbanos en la azotea

“Hemos tomado como referencia el Centquatre en París, una antigua funeraria del estado reconvertida en un centro artístico-cultural de entrada libre para la creación, práctica y exposición de las diferentes disciplinas artísticas, así como el espacio joven Puente Real creado a partir de un cine abandonado en Badajoz”, cuenta Laura González. “La idea de coger un sitio que no se está utilizando o que se le podría dar un uso más cultural que en principio era para la juventud pero cuando empezamos a hacer el proyecto el efecto llamada de ver a la gente practicando diferentes disciplinas en ese espacio atrajo a otros colectivos como los bailarines de Kpop, los drag queen pese a que el suelo y la falta de techado no ayudan”, apunta.

Para el colectivo la zona del Hoyo está muy bien ubicada para ubicar el espacio que ellos han diseñado. “Lo ideal es intercambiar conocimientos, ofrecer un lugar accesible para los artistas y permitir que todos tengamos un sitio donde practicar nuestras disciplinas”, sostiene González. “Queremos que se pongan unos obstáculos para los skater porque antes ellos acudían mucho a la cubierta de la estación de guaguas pero como no tiene rampas ni nada, dejaron de venir, también queremos añadir una zona de exposición en la que se exhiban fotografías, pinturas y si es posible, esculturas, nos encantaría que se llenase de creaciones y no sólo de bailes o skate”, destaca.

Los creadores del plan piden trabajar en conjunto con quienes ejecuten las obras

Lo principal del proyecto es cambiar el piso, asegura la joven que también plantea colocar dos escenarios con gradas en la zona céntrica de forma semicircular con un techo y “otro más chiquito orientado más a la música en la zona derecha y que estaría rodeado de mesas y sillas que, además, es una propuesta de un amigo que estudia arquitectura y me puntualizó que no hay todavía un sitio con este mobiliario que permita colocar portátiles, escribir o algo de eso mientras los demás practican deportes o tocan música, por lo que decidimos añadir esa idea”.

De igual forma indica que esperan colocar máquinas de hacer ejercicio de tipo calistenia y unos muros para pintar grafitis de forma legal y que serían renovados cada medio año para dar oportunidad a más artistas.

Por su parte, Gabriel Crowty explica que ellos trabajan la cultura urbana “desde lo social”. “No lo hacemos por moda, competición ni por la parte monetaria sino por los valores y los aportes positivos que otorga la cultura urbana. Nuestra historia comienza en febrero de 2019 cuando organizamos un evento en el Centro Cívico Suárez Naranjo en el que le hicimos la propuesta al exconcejal de Juventud Jacinto Ortega para visitara las instalaciones de El Hoyo y viera las actividades que realizamos allí y así fue, él acudió y le gustó pero con todo lo que ha pasado el proyecto no salió adelante y es comprensible porque cuando son propuestas de ciudad es bastante difícil llegar a conclusiones claras y reales”, expresa Crowty.

Sin embargo, los bailarines hallaron una oportunidad en los Presupuestos Participativos 2020 y decidieron presentarlo. “Nos han presupuestado 100.000 euros aunque no estamos seguros de que nos de para todo lo que propusimos ya que una de las cosas que queremos es un techo, escenarios, módulos, cambiar el suelo. Parece mucho dinero pero si vemos lo grande del espacio se puede quedar corto el dinero”, indica el bailarín a la vez que solicita al Ayuntamiento que de ser así cuenten con el apoyo para completar la obra de ser necesario.

“Ha sido un camino difícil porque cuando haces propuestas nadie te escucha”, insiste el joven. “Tengo diez años pidiendo una sala para bailarines de break dance y no ha sido posible, hay muchos problemas. Cuando este espacio del Hoyo se abrió yo fui invitado por el Consistorio para hacer una presentación de baile y después me contrataron para dar clases gratis, pese a que ese sitio no es para bailar, pero querían darle vida”, recuerda el joven.

Aún no hay fecha estimada para las reformas que instalarán un techo y piso nuevo

Añade también que el que sea un espacio céntrico al que llegan todas las guaguas de la capital ha superado el impedimento del suelo que le ha hecho daño a muchos artistas “porque se puede prender una cerilla en él”. “Muchos artistas han dejado de acudir por el tipo de piso y otros solo vienen de vez en cuando porque es horrible”, enfatiza. “Si no nos hubiésemos quedado ahí y planteado esta iniciativa el proyecto que hoy vemos aprobado no se ejecutaría nunca”, asegura Crowty.

Hay diferentes grupos que acuden al Hoyo para hacer actividades, explica el bailarín. “Algunos rotan mientras que otros hacen puntualmente convocatorias como los bailarines de Kpop que montaban un evento social de unas 100 personas, nosotros también los hemos hecho en los que nadie gana nada. Los raperos montan clasificatorias, eventos de skate, los que practican roller derby entrenan y también hemos pensado en volver a acondicionar su zona”, manifiesta.

“Lo que más me ha sorprendido es ver a los grupos folclóricos de personas mayores y dran queens, así como malabaristas y lo raro es que el espacio es horrible ahora”, asevera. Lo que si destaca el joven es que en la capital hay buen clima por lo que se puede llevar a cabo este proyecto al aire libre.

Algo que también quieren añadir a las nuevas instalaciones son paneles solares con enchufes para poder cargar los altavoces. Un proyecto que asegura Crowty ha inspirado a otra asociación tinerfeña que presentó una iniciativa similar y resultó aprobada.

Para Laura González la aprobación del proyecto es tan especial como “el día de Reyes”. “Es bonito sentir que escuchan a los jóvenes y que nos den algo necesario para que la calle no sea solo salir de fiesta y botellón, sino que embellezca a nivel cultural la ciudad”, afirma. Hasta ahora no se han comunicado con los responsables para organizar la actuación pero si piden tener comunicación directa para la ejecución de las obras.