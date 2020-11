Los Juzgados de la capital vuelcan sus esfuerzos en la protección de menores

En una rueda de prensa, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste y el juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González presentaron la ‘Guía sobre el buen trato a la infancia’ implementada en la Administración de Justicia de la capital que, además, ha sido premiada por el Consejo General del Poder Judicial en la IX edición de los Premios a la calidad de la Justicia en la modalidad Justicia más accesible.

En este sentido, el magistrado Óscar González indicó que actualmente trabajan para lograr que los menores no acudan a los tribunales a prestar declaración. “Lo que queremos es que no haya niños en los Juzgados, para eso necesitamos los medios adecuados”, apuntó.

El decano proyecta que la capital será la más avanzada de toda Europa en resguardo al menor

La idea, según González, es que los menores puedan acudir al Instituto de Medicina Legal (IML) a dejar su testimonio. “Nuestro proyecto estrella es la nueva infraestructura que se está creando en el ámbito del IML, ya está en desarrollo y será la mas avanzada de Europa en materia de protección de menores”, resaltó. “Ya hemos avanzado con la sala Gesell, cuya utilización ya se ha normalizado en la Isla”, aplaudió.

Asimismo, el juez decano expresó que no van a parar hasta evitar que los menores no tengan que relacionarse con “los hombres de negro” -refiriéndose a los magistrados, juezas, abogados y abogadas-. “Desde hace cinco años implementamos un protocolo impulsado por la Fiscalía que consiste en la sala Gesell y después vimos que podíamos hacer más. Incluimos un recorrido para que los niños y niñas no tuviesen que encontrarse con su presunto agresor, así como personal de acompañamiento del menor, integrado por la Policía Judicial”.

Por su parte, el consejero Julio Pérez felicitó a las personas que han hecho posible ese proyecto judicial y destacó que no sólo se trata de tener más medios, sino calidad y sostuvo que el Gobierno ha trabajado para lograrlo.

Mientras que el presidente del TSJC, destacó que este es el segundo premio que se le ha otorgado a este partido judicial. “El otro es sobre la ‘Optimización de recursos e integración de las nuevas tecnologías. Experiencia desde el año 2017’ otorgado a los Juzgados de lo Social 3, 7 y 10, los cuales dan una respuesta más rápida”. Finalmente, acotó que el “principal mérito” de estos logros lo tiene el decano”.