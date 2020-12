Ciudad de Mar dotará de mejor accesibilidad a Las Canteras

Diferentes asociaciones de personas con movilidad reducida llevan años reclamando al Ayuntamiento mejoras en este sentido; ya no solo en la playa de Las Canteras, también en el resto de arenales del municipio. Y lo cierto es que la concejalía de Ciudad de Mar inició hace un año un proceso de participación y consulta para elaborar el primer Plan de Accesibilidad Universal del litoral capitalino, cuyos resultados vendrían a hacerse realidad ahora.

En principio, el Cabildo pondrá a disposición del Ayuntamiento una subvención dentro del programa de inversiones para la reactivación económica de Gran Canaria, un plan elaborado a raíz de las consecuencias de la pandemia. El presupuesto para dotar de una accesibilidad universal a la playa de Las Canteras asciende a 1.048.586 de euros. Una cifra que incluye también la renovación del itinerario de asistencia de baño.

“Estas intervenciones responden a una estrategia muy pensada, de revalorización del patrimonio costero en la que trabajamos junto con otras áreas municipales, como Urbanismo, Patrimonio y Vías y Obras”, indica al respecto José Eduardo Ramírez. “No se trata de intervenciones aisladas sino que responden a un plan muy ambicioso sobre todo el cinturón azul de la capital y que gracias a este apoyo financiero daremos un impulso importante”, apuntó.

La Plataforma de Personas con Movilidad Reducida y Comunicación Reducida es uno de los colectivos que ha participado en el proyecto. Félix Alonso Falcón, representante del mismo, señala que la playa debería contar con varios itinerarios accesibles para PMR -pasarelas sobre la arena-. “En estos momentos algunos se quedan lejos de la orilla y desde el Reina Isabel al Auditorio no hay ninguno”, afirma al respecto. “Las rampas deben quedarse en el límite de la arena mojada con el máximo de la marea alta, ahora algunas parece que no llevan a ninguna parte”, añade. Además, asevera que estas son “estrechas” y están “mal dotadas”. “Varias las han retirado porque decían que estorbaban para limpiar la playa”, denuncia, “hoy día existen modelos con los que esto no es problema”.

Alonso añade que hay pocos punto accesibles para bajar a la arena desde el Paseo y, además, denuncia que en todo el entorno de la playa “tan solo hay dos plazas de aparcamiento reservadas a PMR, donde el horario está limitado a dos horas”. Desde el colectivo también señalan la necesidad de renovar los baños adaptados situados junto al hotel Cristina, dotándolos de más espacio para que ellos o quienes les ayuden puedan maniobrar mejor.

También han participado en el proyecto representantes de otras organizaciones como la ONCE y la Vida Sigue en positivo. Precisamente, Alonso denuncia la “mala señalización” que existe a lo largo del paseo de Las Canteras para las personas con discapacidad visual, con el “peligro” que ello conlleva. “La accesibilidad universal es un tema pendiente en el urbanismo”, sentencia. Al mismo tiempo, reconoce que “con ese dinero [la subvención] nos podremos poner a la altura de otras ciudades”.

Desde Ciudad de Mar señalan que esta actuación, al igual que otras previstas en los presupuestos municipales de 2021 en el ámbito de la playa, tendrán que pasar por la junta de Gobierno, previsiblemente, e n enero, para después ir a licitación. “La idea es lograr el máximo de calidad según las normas europeas”, señalan.

El programa de inversiones en el ámbito de Las Canteras incluye una partida que supera los 1,7 millones de euros para rehabilitar la base para deportes náuticos de La Puntilla, donde tiene sede la Escuela de Vela. También habrá mejoras en el balneario que está allí situado -bajo la plaza-, el cual no tiene uso desde hace más de una década, según indican desde la concejalía de Ciudad de Mar.