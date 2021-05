Nauzet Martín «El plan director será un cambio total para llamar a nuevos comercios»

¿Qué tal siguen los negocios de la zona tras 14 meses de crisis sanitaria?

Gracias a Dios, muchos han seguido abiertos, pero no son pocos los que han cerrado, hay una gran cantidad de negocios que se han visto afectados. Muchos están buscando soluciones, porque no se han podido acoger a subvenciones, y todos los pagos y trámites en los que pretendían hacer aplazamientos, no han podido hacerlos porque dicen que son inaplazables. Ha habido desbarajustes, pero dentro de lo malo, no estamos del todo mal.

Decía que ha habido cierres, ¿han echado la persiana muchos establecimientos en este tiempo de pandemia?

Más o menos, han cerrado entre 30 y 40 negocios, autónomos todos ellos. Es cierto que parece una cifra considerable y, ciertamente, no son pocos, pero somos casi 600 comercios en la zona en total. Muchos se han visto obligados a no abrir por la situación, algunos han cerrado y han abierto en otros lugares que se quedaron libres, aprovechando la coyuntura para situarse mejor en previsión de lo que esperan llegue a esas zonas a partir de ahora.

¿Se refiere al hecho de que el Ayuntamiento está intensificando en las últimas semanas los encuentros para elaborar el plan director de la Zona Comercial Abierta? ¿Cómo marcha?

Ha costado llegar a este punto en el que nos encontramos ahora, pero ahora se empieza a ver agilidad en solventar el tema, y eso da también un respiro. Con todo lo que se ha trabajado con el concejal de Desarrollo Local, Pedro Quevedo, y con el responsable del distrito, Josué Íñiguez, creo que sí se podrá hacer un gran avance tras tantos años de demandas.

¿Se están teniendo en cuenta sus peticiones?

Sobre el papel eso es lo que parece, ahora lo que hay que ver es el proyecto, a ver cómo se termina desarrollando. Se han sentado con nosotros, han mirado la problemática de la zona, qué soluciones se pueden dar en el tema del tránsito de coches. Han recogido todo lo que se les ha dicho, han hecho encuestas entre los comerciantes para conocer de primera mano lo que era necesario. Veremos a ver.

¿Cuáles eran las peticiones que se pusieron sobre la mesa por parte de la asociación?

Bueno, una cosa que ya ha mejorado bastante es el tema de Policía Local con Seguridad Ciudadana, están haciendo más controles en la zona, hay más control en el tráfico y los vados, también ha mejorado un poco la seguridad en el barrio gracias a las rutas que han comenzado a hacer. La gente se frena un poco a la hora de robar. El tema de la poda de árboles, el rodonizar o cambiar la forma de tráfico de la zona, incluso llegando a peatonalizar alguna calle que otra, una solución que podría dar más cobertura al comercio. La luminaria se cambió cuando estaba el PP, pero al no hacer una poda continua de los árboles, esa luz no incide en la calle, porque da en el árbol y se vuelve oscura. Lo demás son mejoras a la vista, bancos, zonas comunes para la gente, parques, aprovechar todos esos huecos que tiene Schamann libres y poder dinamizar de alguna manera la calle.

Hay muchas esperanzas puestas en este documento, ¿qué les podría suponer a ustedes como comerciantes?

Sería un cambio total. Tenga en cuenta que Schamann lleva muchos años sin que se hiciera nada. Las últimas dinamizaciones que se hicieron en la zona fueron en la época del PP, con las noches bohemias que nos animaron un poco. Pero a partir de ahí hemos vuelto un poquito para atrás, y este plan esperamos que sea algo más efectivo y duradero.

¿Tiene algún deseo para el futuro?

Mi mayor deseo es no tener que cambiar mi negocio de zona, y con estas mejoras podríamos influir en mucha gente que quiere abrir un negocio, y ya que aquí hay locales libres todavía, con precios asequibles por culpa de la crisis y bien ubicados, podría traer a nuevas generaciones que quieran abrir sus negocios, y a otros que pudieran tener una funcionalidad de coworking con el resto de negocios que hay en Schamann. Que se comporte como un centro comercial pero en abierto, en el que todos podamos ayudarnos entre nosotros si lo necesitamos.