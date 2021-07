Sólo 47 peticiones para acogerse a la bonificación del IBI solar

La iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de la capital grancanaria este año para incentivar la instalación de placas solares mediante la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta en un 50% no ha tenido muy buena acogida entre la población. El primer año para poner en práctica la bonificación se ha saldado con 47 solicitudes y de éstas sólo 26 han sido aceptadas por el momento. Otras once peticiones están pendientes de resolver, aunque cumplen con los requisitos mínimos. De estas once, dos sólo tienen que aportar información. Únicamente diez han sido desestimadas por ahora al no cumplir con los requisitos exigidos.

Así lo informó en la comisión de pleno de Hacienda el coordinador general de Economía y Hacienda, Antonio Ramón Balmaseda, quien destacó el alto porcentaje de peticiones que han sido aceptadas, que se cifra en un 80,84%. La inmensa mayoría de las peticiones provienen de ciudadanos y sólo seis han sido formulada por empresas, que tienen derecho a una rebaja de hasta 6.000 euros.

El gobierno municipal ha creado esta línea de ayudas, que contempla la bonificación de hasta un 50% durante tres años para las placas de nueva instalación, con el objetivo de impulsar el uso de energías renovables y apoyar al mismo tiempo a la ciudadanía en un momento de crisis económica por la situación sanitaria.

El concejal de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC), David Suárez, atribuyó la escasa acogida de la medida a los trámites burocráticos que obligan, entre otras cosas, a presentar un proyecto de instalación y a pagar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). «Lo que tienen que hacer», indicó Suárez, «es modificar ya la ordenanza» de energía fotovoltaica, que obliga a presentar un proyecto para la instalación y «eliminar el pago del ICIO. Con todo eso sale más caro instalar la placa que el descuento del IBI que hace el Ayuntamiento».

El responsable de Hacienda indicó que se contempla la bonificación en el ICIO y, «por tanto, no hay carga» económica. Balmaseda calificó de muy positiva la iniciativa porque permite a la Administración conocer la cantidad de instalaciones de paneles de captación de energía solar que hay en el municipio.

Añadió asimismo que a medida que pase el tiempo se incrementará el número de ciudadanos que se acojan a a la medida.

También pueden disfrutar de la bonificación en la contribución todas aquellas personas o empresas que tengan instaladas placas solares desde 2018, aunque sólo podrán beneficiarse del descuento durante un año. Según explica el Ayuntamiento en un comunicado, la instalación de placas solares en una vivienda unifamiliar, con una potencia instalada en su tejado de 5 kWp, puede evitar anualmente la emisión de 1,9 toneladas de C02 al año. En el caso de una empresa, el ahorro puede ser de 76,72 toneladas de C02.

Todas las personas que estén interesadas en pedir la bonificación pueden hacerlo en la página electrónica del Ayuntamiento (www.laspalmasgc.es), llamando al 010 o de forma presencial mediante cita previa en las sedes de la Oficina de Atención Tributaria.

Por otro lado, el concejal David Suárez preguntó cuando piensa el Ayuntamiento iniciar la campaña para dar a conocer a la gente que si domicilia el recibo del IBI puede acogerse a una bonificación y también al pago fraccionado de la contribución. Recordó que el pleno aprobó por unanimidad el pasado mes de abril, a propuesta de su grupo, realizar una campaña de difusión sobre las ventajas que tienen los ciudadanos si domicilian el recibo y hasta ahora no se ha puesto en marcha, pese a que el plazo para hacer la tramitación en lo que se refiere a este ejercicio concluye el próximo 15 de agosto.

«Muchos vecinos no saben que si domicilian y fraccionan, se les descuenta un 5%», recordó. En la ciudad hay 150.000 recibos sin domiciliar.