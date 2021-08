En la tarde de este sábado, 31 de julio, varios bañistas salvaron a una joven, que estaba en peligro de ahogarse en la playa de Las Canteras.

El suceso ocurrió sobre las 17.30 horas y un ciudadano hizo uso por primera vez en la playa capitalina de un salvavidas ONEUP. Rompió el tótem situado en playa Chica para proceder en auxilio de la mujer que estaba en apuros, según adelantó Mi Playa de Las Canteras.

¿Qué es el salvavidas ONEUP?

La primera causa de muerte accidental en Canarias es el ahogamiento, con el doble de víctimas mortales que los accidentes de tráfico. "Una buena razón para utilizar el OneUp", resumió su creador Saúl de León sobre su salvavidas.

El joven emprendedor, ganó la beca Philipp Morris en 2018 ante este invento que ya se ha comercializado a nivel internacional.

"He cogido un aro salvavidas y lo he reducido 20 veces y es siete veces menos pesado. Es un flotador en forma de aro salvavidas de unos 370 gramos y unos 17 centímetros, similar a una lata de refresco. En Canarias todos los años mueren ahogadas 93 personas y en España unas 500 o 600. Cuando me interesé por este problema me di cuenta de que esto es más grave de lo que yo pensaba, ya que no pasa sólo en el Mediterráneo sino también aquí", expusó en una entrevista concedida a LA PROVINCIA.

"Es similar a una lata de refresco y si alguien lleva un protector solar también puede llevar un OneUp porque el 80% de los ahogamientos en Canarias se producen en zonas sin vigilancia y si todos tuviéramos un OneUp todos podríamos ser posibles rescatadores", añadió.

"Simplemente al lanzarlo y entrar en contacto con el agua automáticamente se infla. Desde que cae al agua hasta que está completamente hinchado pasan alrededor de dos segundos. Es una pastilla de sal y al humedecerse libera un muelle. La forma original es como lata de refresco y una vez cae en el agua aparece un aro salvavidas en forma de herradura con el que la víctima puede rodear su cuerpo", explicó sobre su funcionamiento.