Los puesteros del rastro muestran su malestar al no poder retomar su actividad

Los puesteros del Rastro de Las Palmas de Gran Canaria muestran su malestar al no poder retomar su actividad este domingo a diferencia de lo que sí han podido hacer los mercadillos de artesanía de Vegueta y Las Canteras y el degolosinas de San Telmo. «Esto es increíble, estamos indignados, no entendemos porque unos sí y otros no, nosotros hemos respetado siempre las medidas sanitarias», indicó Carmen Santiago Heredia, portavoz de los puesteros.