Medina no descarta la cabalgata de Reyes clásica pero prepara un plan b

La concejala afirma que si hay desfile alternativo, este será mejorado y su itinerario anunciado

La concejala de Servicios Públicos y Carnaval, Inmaculada Medina, aseguró ayer durante la presentación de la campaña de recogida de juguetes de la Casa de Galicia que su departamento sigue trabajando con las dos posibilidades para la víspera de Reyes: «la cabalgata tal y como la conocemos y otra alternativa». Lo único que está claro en estos momentos, sostuvo, es que los niños y niñas de la ciudad «van a ver a los Reyes Magos en una cabalgata o en actos diferentes. Estamos trabajando en las dos alternativas, porque hoy por hoy está en vigor el decreto que regula las medidas covid».

En cualquier caso, si no queda más remedio que celebrar un desfile alternativo, éste «va a ser mejor que el del año pasado, será más ordenado y más comunicado. El año pasado era algo novedoso y lo vamos a mejorar. Si no podemos tener cabalgata desde El Sebadal hasta San Telmo, el Ayuntamiento está trabajando en otras alternativas que serán mejores que las de enero pasado».

Encuentros

La edila Medina mantuvo una reunión ayer con otros municipios de la isla y la Federación de Municipios de Canarias (Fecam), donde se acordó «seguir manteniendo encuentros con el Gobierno canario las próximas semanas. Y si las cosas van bien, se va a poder celebrar todo. Si somos capaces de tener acotados todos los espacios, haremos cabalgata. Si no, seguiremos teniendo alternativas. Están diciendo que no habrá cabalgata y que se han cargado la ilusión de los niños. Eso es incierto. Los niños no se van a quedar sin ver a los Reyes Magos».

Lo que sí descartó la concejala es la celebración de un evento con los Reyes en el Estadio de Gran Canaria, al estilo de Santa Cruz de Tenerife, que recibe a sus Majestades en el Heliodoro Rodríguez López. «Las Palmas de Gran Canaria no es Santa Cruz de Tenerife. Nosotros tenemos nuestras fiestas y el doble de habitantes. Vamos a buscar otras alternativas, sin copias», subrayó. Su departamento está trabajando también, anunció, en la fiesta de recibimiento a Sus Majestades en barco, «como se hizo el año pasado, con un programa de televisión precioso».

En palabras de Medina, lo más importante en toda esta historia es la protección de los menores y de toda la población. «Los menores de 12 años hoy por hoy no están vacunados. Protejámoslos. A mí me encanta una fiesta, pero no me puedo olvidar y mirar para otro lado cuando pienso en familias que han perdido a sus miembros. Tenemos que ser responsables y prefiero contemplar la seguridad y caer mal».

Ni un barrio sin Reyes

Aunque reconoció la necesidad de mejorar la cabalgata alternativa, Medina defendió el desfile que se celebró el pasado año, organizado con la Casa de Galicia.

«El pasado año los Reyes Magos recorrieron toda la ciudad. No hubo un barrio que se quedara sin ver a los Reyes. A lo mejor este año podemos hacer eso y terminar en un espacio mucho más grande, pero eso es hablar por hablar. Hoy por hoy, la normativa covid es la que es y podemos celebrar los actos que podemos celebrar», subrayó.