La nueva propuesta de Guaguas y los servicios mínimos lastran la negociación

El establecimiento por parte de la Autoridad Única del Transporte de un 60% de servicios mínimos en la huelga de los trabajadores de Guaguas Municipales, así como la nueva propuesta presentada por la empresa ha provocado la indignación de los trabajadores y está torpedeando la negociación, cuando parecía que ambas partes iniciaban la senda hacia un acercamiento.

El buen ánimo por ambas partes con el que concluyó la reunión del pasado lunes se ha trocado en un gran malestar del comité de huelga, que ha considerado abusiva e inaceptable la cobertura de servicios mínimos fijados para la huelga, que está previsto que se inicie el próximo lunes, salvo que se alcance un acuerdo en los otros dos encuentros previstos para este miércoles y el próximo viernes.

El portavoz del comité de huelga, Wolfang Alcántara, calificó de “más que excesivos” los servicios mínimos, al tiempo que consideró que la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria “no es un organismo independiente y es juez y parte en este conflicto”. Consideró que esta es una decisión que debería ser adoptada por la inspección de trabajo y advirtió que si se mantienen dichos porcentajes «habrá problemas».

Alcántara expresó también su malestar por la nueva propuesta que la compañía les envió el pasado lunes por la tarde, tras la reunión. Según sus palabras, lo que plantea la empresa es «como volver a la casilla de salida, porque vuelve a plantear la ampliación de jornada, incrementando los turnos partidos. En vez de once horas del turno completo, pasar a trece. Eso supondría empezar a las seis de la mañana y terminar a las seis de la tarde. Parece que no han entendido la situación».

Subrayó que lo que propone la empresa es «inaceptable, porque supone aumentar la penosidad del trabajo, que ya lo es de por sí». A su juicio, volver con la «ampliación temporal de la jornada solo significa que quieren una moratoria de algún tipo y aunque sea parcial, eso está fuera de la negociación».

El último movimiento de la empresa, aseguró, ha causado sorpresa entre los trabajadores, después de que ambas partes consiguieran mantener un acercamiento.

Al respecto indicó que el representante de la empresa se mostró partidario de incluir el acuerdo sobre la reducción de jornada de 37,5 a 35 horas suscrito en 2019 en el artículo 28 del convenio colectivo, donde se define la jornada, «sin condiciones». En la actualidad, dicho acuerdo figura como un anexo, condicionado a una serie de medidas relacionadas con el aumento de la productividad.

El comité de huelga acusa a la empresa de plantear otra vez un aumento de la jornada laboral

Los trabajadores, añadió, están dispuestos a aceptar las vacaciones partidas, siempre y cuando sea una decisión voluntaria por parte de los empleados, aunque «ya nos dijo la empresa que no le gustaba ese carácter de voluntariedad».

El comité de huelga presentó el pasado lunes una propuesta que la empresa se comprometió a estudiar. En la misma, explicó Alcántara, se planteaba una cierta flexibilidad en cuanto al aumento del cómputo de la jornada, que pasaría de dos meses a cuatro, «el doble».

Guaguas Municipales indicó el pasado lunes a través de un portavoz, tras la reunión, que la propuesta de la representación laboral sería valorada por la dirección de la empresa con vistas a la reunión de este miércoles.

Pero el clima de buen rollo se rompió durante la tarde, al considerar los trabajadores que la última propuesta lanzada por la compañía «cruza todas las líneas rojas. No pensamos perder el tiempo negociando sobre la jornada porque la consigna de la asamblea es la que es. Cedimos en un sistema de vacaciones, condicionado a la voluntariedad y ellos lo que plantean es retirar esa propuesta, pero ponen todas las demás sobre la mesa. Eso no es serio. O es una bravuconada ridícula y sin sentido. No sé donde hicieron el curso de negociación», se quejó Alcántara, quien añadió que pese a todo espera que de aquí al viernes se alcance un acuerdo.

El comité de huelga ha convocado la asamblea de trabajadores para el próximo viernes a las 22:30 horas de la noche, en la que se informará sobre la marcha de la negociación con la empresa y se decidirá si siguen adelante con la huelga o no. «Si conseguimos llegar a un buen acuerdo de aquí al viernes, desconvocamos el paro en la asamblea». En caso contrario, el próximo lunes arrancará una huelga, que se desarrollará en días alternos hasta el próximo 24 de diciembre.