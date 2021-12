Un nacimiento de arcilla integrador

«El contacto con el barro, con la materia inerte y darle vida a algo muerto es algo espectacular y significa una satisfacción inmensa. Te llena de felicidad y esperanza, Cada figura representa una serie de cualidades». De esta manera se explica el escultor y pintor palmense Octavio O’Shanahan en relación al nacimiento que está, bajo una carpa, en el parque Juan Alemán Cáceres [quien fue un líder vecinal] en La Paterna.

Octavio O’Shanahan fue el que se encargó de seleccionar las mejores y acabadas figuras entre las que fueron elaboradas por parte de los alumnos del 6º curso de primaria del centro de educación de Infantil y Primaria (CEIP) Perseidas y del CEIP Atlántida, así como de todos los cursos y del Aula Clave [clase especial con alumnos con alguna discapacidad] del Instituto de Educación Secundaria (IES) Francisco Hernández Monzón, así como por una veintena de vecinos, niños y adultos que por las tardes de dedicaban unas horas a esta artesanía en el citado parque durante dos meses.

«Hablamos de los sentidos inferiores, los volitivos. Me refiero al tacto, el equilibro, el movimiento y el sentido vital. Estos cuatro sentidos son fundamentales en el desarrollo evolutivo de las personas, sobre todo en los niños», afirma el escultor y pintor, quien destaca también que «el contacto con la materia inerte y darle vida a algo muerto es algo espectacular, que te llena de felicidad y de esperanza. Representa una satisfacción inmensa».

Según Octavio O’Shanahan cada forma y figura representa «una cualidad o una serie de cualidades que ha reconocido la persona que se ha implicado. Cualquier figura, si observas bien, refleja una cualidad. No era indispensable saber modelar para participar en este nacimiento. Trabajamos desde las cualidades, así que he expuesto las siete cualidades más importantes en un proceso creativo, como representante Venus o el Sol». «Quisimos generar desde la tradición un nacimiento y no un belén para incorporar a tantos niños de aquí [La Paterna] que no pertenecen a la religión católica», agrega.

«Si se basa en el cristianismo, le das más énfasis al nacimiento de Cristo, a los reyes magos y a los pastores. Nosotros, no, sino que incluimos los elementos que los participantes, sobre todo los niños, quisieron incluir, como por ejemplo los elefantes. Hay unos cuantos africanos en el instituto de La Paterna. También hay otros animales que los alumnos han querido representar, como ovejas y cabras»

Asimismo, el artista puntualiza que «he pretendido darle a todo ésto un protagonismo a la persona, al alumno, para que le diese vida al nacimiento. Es un momento de encuentro, sagrado, para darle vida al mundo desde nuestra capacidad creativa. Es también un nacimiento de arcilla integrador».

«En esa creación incluimos al mundo suprasensible, que en este caso lo abarcan los ángeles. Dentro de las clases he destacado un poema muy bonito de Juan Ramón Jiménez, titulado La estrella, que en su primer párrafo dice: ’En el naranjo está la estrella. / ¡A ver quién puede cogerla! / ¡Pronto, venid con las perlas, / traed las redes de seda!/.’ Y le añadí al final ‘en el amor está la estrella’. Es una estrofa que yo vi, que no es del propio poema, y que me gustó. Al final es el amor lo que yo he intentado comunicar y que debe prevalecer en este nacimiento. Hay que amar lo que tenemos y lo que creamos porque le damos vida a los mundos», concluye.

Proyectos

La iniciativa de crear e instalar un nacimiento con figuras de arcilla, supervisado por el escultor Octavio O’Shanahan, «no es sólo eso, sino que va incluido y ligado a varios proyectos», señala Miguel Ángel Quintana Herníques, vicepresidente de la asociación de vecinos San Esteban La Paterna.

«Es cierto que nunca se había hecho en La Paterna un nacimiento participativo entre los vecinos», comenta Quintana Herníques, quien resalta que «este nacimiento lo organiza la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige la concejala Encarna Galván, con la participación de muchos alumnos de dos colegios y del instituto, y vecinos de La Paterna, y está incluido en el proyecto Cúpula nómada, que pretende rescatar material cultural y memoria histórica. Al mismo tiempo, Cúpula nómada está en el proyecto municipal Distrito Cultura».

Miguel Ángel Quintana resalta que con este proyecto «se pretende igual manera reabrir la autoestima de los vecinos y vecinas de La Paterna, así como los sentidos de pertenencia e identidad»

Este proyecto piloto arrancó con la creación e instalación de una cúpula de madera diseñada y elaborada por la artista María Azpeitia, y que se encuentra en frente de la carpa conde está el nacimiento, en el parque Juan Alemán Cáceres. La cúpula tiene forma geodésica, diez metros de diámetro y cinco metros de alto. Esta cúpula se trasladará a otros barrios de la capital grancanaria para desarrollar otros proyectos.

Es en esta cúpula donde se expone un cómic elaborado con alumnos del IES Francisco Hernández Monzón, junto al creador Raúl García Vega, el historiador Pablo Socorro y el colaborador Arón Suárez.

«En estos dibujos se abarca los 52 años de este barrio, donde se produjo la migración interior de hombres y mujeres del norte y del centro de la Isla en busca de un futuro mejor. Eran unos terrenos lleno de plataneras y en los que se construyeron casas sociales que se empezaron a entregar en 1969. Habían muchas carencias en los primeros años en el barrio, como que faltaban 500 plazas escolares!, afirma Quintana.

«Tampoco habían zonas ajardinadas, ni cine, como se prometió al principio. Y aquí hubo mucha reivindicación ante el ministerio de Educación. También se destaca en estos dibujos el destacado papal de las madres. También hubo las mejoras con el paso de los años, como más plazas para los niños y niñas en los colegios, que llegase el servicio de las guaguas, o que tuvimos los primeros contenedores de la ciudad para la recogida de la basura», repasa el vicepresidente de la asociación.

En la inauguración de este cómic se hizo un homenaje y agradecimiento a los líderes sociales, ahora octogenarios, Juan Alemán Cáceres, Tomás Torres y Rosa Jorge Hernández, siendo ella en esa época la única mujer líder vecinal.

Asimismo, en esta cúpula se han desarrollado varias actividades, como talleres de farolillos, la interpretación de villancicos, la visita de Papa Noel y el taller de percusión por parte de dos miembros de la orquesta filarmónica de Gran Canaria, Francisco Navarro y David Hernández, y en este último participaron alumnos de los dos colegios. En enero actuarán dos jóvenes artistas, del barrio, con un estilo flamenco.

El nacimiento se puede visitar hasta el próximo día 7 de enero dentro del horario entre las 17.00 y 19.00 horas.

En la imagen de la izquierda, el artista Octavio O’Shanahan repara una figura; sobre estas líneas, arriba, una vista general de parte del nacimiento; y abajo, un detalle con animales. |