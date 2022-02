La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Lidia Cáceres, ha presentado más de 80 enmiendas al proyecto de presupuestos para el 2022, con las que busca la reactivación de la ciudad. Las mociones se presentarán en el pleno divididas en cuatro bloques: reactivación económica, desarrollo de la ciudad, bienestar social y eficiencia de la Administración.

En palabras de Cáceres, «ante la falta de proyecto del tripartito, sin concreción alguna en sus propuestas, es necesario aportar ideas específicas y realistas, necesitamos certidumbre». Al respecto, denunció que los presupuestos presentados por el alcalde Augusto Hidalgo, «son una suma de bonitas infografías pero con capítulos como el 2 que se convierten en un auténtico cajón desastre en el que no se concreta ni una sola ejecución y puede caber todo. Es como si consideraran que hay que poner el dinero en algún lado y ahí lo reflejamos porque el papel todo lo aguanta pero sin saber para qué».

La concejala alude como ejemplo a «los diez millones de euros que sobran cada año en el capítulo de gastos de personal que dicen que contemplan destinar a contratar plantilla no estructural para que colaborara en la mejora de las actividades municipales pero nunca lo hacen. De estos diez millones aseguraron que saldrían los 3,5 millones del plan de choque para servicios sociales que estaba destinado a mejorar la mermada plantilla del área. Ahí quedó el dinero sin usar el para este fin pese a la gravedad de la situación de los Servicios Sociales y de la grave parálisis general de todos los servicios que impide hasta la gestión de los asuntos más básicos y en los nuevos presupuestos vuelve a estar, esperemos que no de vista nuevamente». La portavoz del grupo liberal ha reclamado el uso de estos fondos y ha considerado que «para atesorar dinero en los bancos está mejor en el bolsillo de los ciudadanos en forma de rebaja de tasas que sirvan además para reactivar la economía, el empleo y por tanto aliviar la grave situación social porque no se trata sólo de paliar la pobreza sino evitarla con medidas que mejoren la situación económica de la población».