«Aconsejo a los emprendedores comenzar como autónomos»

¿Cómo hace usted para transformar un hobby radiofónico en una web especializada en golf?

Par4Media nace, sí, como un hobby en 2015, de un programa de radio en el que hablaba de golf. Siempre me apasionó la radio y hacía mis pinitos en Onda Cero, retransmitiendo deporte los fines de semana. En 2002 empecé en Radio Marca con Carlos Guillermo Domínguez hablando de este deporte, con colaboraciones y demás. Y a partir de 2015 surge el nombre del programa, al que llevo a diferentes emisoras en Gran Canaria, que luego pasan al ámbito regional e incluso nacional. A día de hoy sigo con Radio Marca en el programa Bajo Par de Guillermo Salmerón y en La Cope y en el programa Ryder Cope de Jorge Armenteros.

Hasta que la pandemia mandó parar.

A raíz de la pandemia me pregunto el por qué no abrir una web, y es así como creo Par4Media con un contenido de temas locales, regionales, entrevistas..., todo de golf. Pero ocurre que el tema fue creciendo hasta tal punto que me decido en convertirlo en algo profesional. A los pocos meses incorporo a Víctor Rodríguez, que tiene una amplia experiencia empresarial y de marketing on line, con el que he creado una muy buena sinergia que se ve reflejada en la creación de equipos, y por tanto, en una web mucho más potente.

Se diría que es un portal de noticias, casi, ¿no es así?

Bueno, esta ampliación de equipos permite hablar de tres cosas importantes que tienen proyección nacional e internacional: golf, turismo y gastronomía.

Pero esto ya se sale del hoyo 18, ¿no cree?

No, no. Está todo muy vinculado. Le explico. A España en el año 2019 llegaron nada menos que 1.200.000 jugadores turistas relacionados con este deporte, de los cuales el 98 por ciento de ellos son de origen europeo. El jugador que viaja siempre quiere conocer otros campos. Y esto supone una ocupación hotelera, lo que implica a su vez un incremento de la estancia media del turista, y por tanto de consumo, así que estamos ante un sector que no solo implica la facturación del hotel, o para el rent a car, sino que también supone, entre otros, un tirón para la demanda gastronómica.

Con un nivel adquisitivo superior, ¿o ya no tanto?

Ya no tanto, porque también el golf se ha ido popularizando, de hecho Las Palmas de Gran Canaria cuenta en pleno centro de la ciudad con un campo municipal, el de Las Palmeras Golf.

Es decir, ¿que cree usted que jugar es más asequible?

Sí. Pero hay más detalles a tener en cuenta de lo que implica el golf en las islas, y es del aporte económico que le supone al sector inmobiliario, porque a los que practican el golf les gusta mucho España, sobre todo Andalucía, Baleares y la Comunidad Valenciana, que son sus tres puntos favoritos. Y según un estudio de la Federación Española de Golf y la Asociación de Campos de Golf de España resultan un catalizador para la inversión inmobilaria porque los jugadores compran casas cerca de la playa y de un campo.

¿Pero esto está pasando aquí?

Con la pandemia ha habido un parón, como ha ocurrido en todo el mundo, pero desde 2019 se venía produciendo y esta va a suponer un boom, el de las compras de viviendas asociadas a un campo.

¿En qué zonas de la isla de Gran Canaria esperaría usted algo semejante?

En la zona sur. Tenga en cuenta que tanto en San Bartolomé de Tirajana como Arguineguín o Mogán son destinos ideales para este sector, como al igual ocurre en el sur de Tenerife.

¿Ese tirón que augura es el que le lleva a a convertir su afición en algo profesional?

Bueno, la web nació ahí, justo durante la pandemia. Buscando la noticia del golf amateur y le explico. Tenemos grandes jugadores profesionales en Canarias, como Rafa Cabrera Bello, que siempre nos da noticias del golf profesional, o Jon Rahm, que es el número 1 y es de Bilbao. Pero, independientemente, al jugador amateur hay que darle mucha importancia porque es el que consume en los restaurantes, en los hoteles, y el que alimenta a las diferentes federaciones autonómicas y a la Real Federación Española de Golf.

El motor, dice usted.

Al final sí. El aficionado es el motor que mueve el golf en España y desde el punto de vista local desde Par4Media estamos creando una cadena de colaboradores ubicados en las diferentes comunidades autónomas del país que generan informaciones capaces de traer golf amateur a Canarias, a moverlo. Pongo por ejemplo al jugador aficionado que gana un torneo social o de verano que se celebra en Asturias, pero que es desconocido en el resto de España. Pues nosotros en la web le damos importancia a ese jugador local y lo damos a conocer. Pero toda esta cobertura la ampliaremos y de hecho en breve la ofreceremos también en alemán e inglés.

¿Hay iniciativas similares en el país?

Hay páginas muy importantes, bastante buenas, pero hablan mucho del jugador internacional o profesional, no van al detalle.

Y dígame, ¿el golf en Canarias qué mueve?

En Canarias, según los datos previos a la pandemia, los de 2019, hay 12.424 turistas de golf que han comprado vivienda y con un valor medio por unidad de 226.000 euros. De ahí le digo la importancia del sector. Esto lo sabe el hotelero, los gestores de los campos, pero no es del común. Y más. Durante ese mismo año se consumieron casi 600.000 pases para jugar, de los que más de 150.000 son de Gran Canaria.

¿Cuál es el rol de Gran Canaria en este potencial?

En Canarias hay 24 campos de golf y en Gran Canaria siete. Si hablamos de la ciudad hasta el sur, por orden, hay que citar a Las Palmeras Golf, Real Club de Golf de Las Palmas, Cortijo Club de Campo, Maspalomas Golf, Meloneras Golf, Salobre Golf, y Anfi Tauro Golf. Y hay que presumir de que la isla atesora el club más antiguo de España, con 130 años cumplidos en diciembre pasado. Todo ello supone un escaparate muy importante para la isla, y a modo ilustrativo, le puedo subrayar que hay hasta cruceristas que bajan del barco, se vienen a conocer un campo y por la noche embarcan. En este sentido hay que reseñar que un extranjero puede pagar unos 120 euros por jugar en un campo en el sur, a lo que se suma la comida. Pero a eso se añade que también compra unas bolas, a lo mejor unos guantes o un suéter con el logo del club, y esto es lo que ocurre todos los días en temporada alta, lo que significa que su gasto es superior al turista exclusivo de sol y playa.

Su experiencia laboral pasa, entre otros, por la dirección de hoteles, pero decide montar esta web bajo la figura de autónomo. ¿Cómo lo lleva?

Esta figura incluye una serie de ayudas que me parecen importantes para emprender, por lo menos para abrir un nuevo canal laboral. Existen una serie de niveles de créditos tanto bancarios como de distintas instituciones que facilitan mucho la emprendeduría y a ellas me he acogido personalmente, permitiéndome convertir un hobby en un objetivo profesional.

Y lo ha hecho usted en un momento en que está en pleno cambio de las reglas, como los tramos y las tasas.

Como nuevo autónomo a partir del año se me van a incrementar, pero es verdad también que es cuando las ganancias van a ser superiores. El auténtico asunto es avanzar y seguir caminando, contar con los colaboradores y sin descartar que más adelante se vayan incorporando otros departamentos. Nunca se sabe.

¿Pediría algo a las administraciones para mejorar estas prestaciones?

Primero tendría que ver los números, hay que tener en cuenta si más adelante esta idea original se convierte finalmente en una sociedad, ya que sería otro cantar, aunque en cualquier caso yo aconsejaría a un emprendedor que entrara como autónomo. Soy de los que pienso que siempre hay que ir de hoyo a hoyo. Todo tiene sus riesgos, pero siempre hay que ir a buscar el birdie y no quedarte parado. Al fin y al cabo, la vida es como el propio golf.