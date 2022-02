La Concejalía de Urbanismo ha encargado un estudio técnico para averiguar si entraña algún tipo de riesgo el hundimiento que se produjo en mayo pasado en el paseo de la Avenida Marítima, debido a la erosión de la escollera por el embate de las olas.

El Ayuntamietno se hará cargo si fuera preciso de las obras necesarias para eliminar el problema, por la vía de emergencia. Además se ha encargado otro informe jurídico para aclarar a quien compete la actuación.

Así lo aseguró este viernes en el pleno ordinario el concejal de Urbanismo Javier Doreste, nueve meses después de que se abriera el socavón, el mismo tiempo que lleva vallado el tramo de la avenida entre Lady Harimaguada y el barrio marinero de San Cristóbal, porque ninguna administración ha querido hacerse cargo del arreglo.

Tanto el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Miguel Ángel Pérez, como el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo achacaron a la Demarcación de Costas del Gobierno de España la responsabilidad de hacer la obra.

Costas, por su parte, negó su competencia y atribuyó la misma al titular de la vía. Mientras las administraciones se pasan la pelota, las obras siguen pendientes y algunas personas se saltan la valla del paseo, con el riesgo de caerse a la autovía.

Doreste, que realizó la comparecencia a petición de Coalición Canaria (CC), manifestó que no iba a entrar «en ninguna guerra con otras administraciones. Tampoco le voy a decir que esto no es competencia de Urbanismo. No me voy a meter en esa guerra de a quien le corresponde» hacer la obra.

«Una vez hecho el informe sobre la evolución del hundimiento», añadió, «actuaremos en función de los resultados y, si es necesario, lo haremos por la vía de emergencia».

El concejal de CC, David Suárez, preguntó la fecha en la que se encargaron los dos informes, pero no obtuvo respuesta. Advirtió del peligro que corren las personas que se saltan el vallado de la zona acotada.

«Los peatones se exponen al peligro cuando salta la valla», advirtió Suárez, quien se quedó con las ganas de saber si se reforzarán las medidas para evitar que la gente transite por el tramo en el que está prohibido el paso. La intervención de Doreste concluyó llamando facha a Luzardo, después de que esta lo interrumpiera cuando estaba haciendo uso de la palabra.

«El gran problema que tienen», dijo en referencia a los concejales del Partido Popular, «es la visión totalitaria y facistoide que tienen de que solo ustedes pueden hablar en el pleno, porque usted señora Luzardo tiene un fondo facha».

El responsable de Urbanismo lanzó esta parrafada después de que Luzardo se refiriera al retraso en la colocación de los bancos de la Avenida Marítima, otro problema que sigue pendiente, y después de que el alcalde Augusto Hidalgo le dijera que la comparecencia de Doreste no era para hablar de los bancos, sino del socavón de la avenida.

En relación a los bancos, sí contestó la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, quien indicó que los muretes se están fabricando y que en cuanto se acabe el proceso se irán colocando de manera escalonada. Añadió que Pérez Moreno, adjudicatario del contrato, tiene once meses para hacer el trabajo y que la obra «estará acabada antes de octubre o noviembre». Doreste achacó en un pleno anterior el retraso en el inicio de los trabajos adjudicados en octubre del pasado año al rechazo de los modelos presentados porque la calidad de los mismos no se ajustaba al pliego.