De la exclusión social al mundo laboral

La asociación UP2U Project y el Servicio Canario de Empleo presentaron ayer el Programa de formación y alternancia en el empleo (Pfae) con el que buscan dar un futuro a jóvenes vulnerables. Esta segunda edición que tiene como temática la instalación de redes wifi y otras herramientas tecnológicas, tiene el propósito de integrar a sus 15 beneficiarios no sólo en el mundo laboral, sino también a nivel social.

Salir de la exclusión social para incorporarse al mundo laboral. Esa es la meta de la asociación UP2U Project, Depende de ti que, junto al Servicio Canario de Empleo (SCE), ha impulsado el Programa de formación y alternancia en el empleo (Pfae) para 15 jóvenes en situación de vulnerabilidad que buscan tener un futuro mejor. Se trata de un curso digital con el cual los beneficiarios puedan aprender a instalar y mantener sistemas de voz y datos para entidades del tercer sector, desarrollar centralitas telefónicas virtuales, servicio de mantenimiento preventivo de instalaciones de voz y datos, instalación de sistemas de red wifi, entre otros.

El objetivo de este proyecto, que dio el pistoletazo de salida ayer, es fomentar y ayudar a definir las necesidades de formación de empresas y trabajadores según las demandas sociales, el desarrollo regional tecnológico y económico. Al tiempo que ofrece «una oportunidad» a los jóvenes más vulnerables a través de esta formación ocupacional, económica y social.

La magistrada titular del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria e Impulsora de la Asociación UP2U Proyect, Reyes Martel, recibió a los jóvenes que se incorporan a esta segunda edición de este programa. Así, les explicó que, además de formarlos a nivel laboral, también lo harán de manera integral a nivel personal y que espera que este grupo «más allá de certificarse, puedan tener un proyecto de vida que se vaya haciendo realidad». «Todos y cada uno de ustedes tienen una historia personal complicada, pero se hace camino al andar y nosotros les daremos herramientas y la oportunidad para que ustedes salgan profesionales», reiteró Martel.

En este programa, que dura 11 meses, los beneficiarios se formarán al tiempo que trabajan y suman experiencia

Por su parte, la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunia Rodríguez Viera, enfatizó que ayer fue «un día muy importante» para estos beneficiarios ya que estarán contratados durante 11 meses mientras se forman en el campo digital. «Es una oportunidad única, así que tienen que aprovecharla», apostilló, a la vez que añadió que «llegar aquí no ha sido fácil para la asociación. «Encontrar instalaciones, poner el equipamiento, todo tiene un coste muy importante y el esfuerzo que hace UP2U es importantísimo», reiteró.

Rodríguez también detalló que esta es «una profesión que no tiene paro», por lo que estos jóvenes saldrán con una titulación y experiencia para insertarse en el mundo laboral «en cualquier tipo de empresas del sector».

Reyes, apuntó a su vez que este programa ha sido financiado por Satocan, Telefónica y Leroy Merlín. También contó que algunos de los beneficiarios son jóvenes con medidas judiciales y que les promete que si acuden a trabajar todos los días y cumplen con sus deberes, podría dejar la medida sin efecto y cambiarla por una más beneficiosa.

La directora del Pfae, Noelia Real, matizó que no les va a faltar trabajo porque tienen acuerdos con entidades que trabajan con instalación de redes y facilitarán, en su medida, un puesto laboral para los que tengan las competencias de desarrollar bien su trabajo.

«Con este curso espero cambiar el rumbo de mi vida y salir de la calle», sostiene Josel Pérez de 22 años

Hafsa El Hajji, es una de las beneficiarias del Fpae. Tiene 18 años, nació Atlas , Marruecos y llegó a la Isla en patera en 2020 tras unos tres días de travesía. Empezó en un centro de menores y ahora está en un piso de ayuda para personas vulnerables. «Es una oportunidad muy buena para mí, para tener un futuro mejor. Antes de esto hice un curso de carnicería privado, la semana pasada me llamaron de otro programa para aprender sobre el cuidado de mayores», añadió, al tiempo que agregó que en la Isla se encuentra bien aunque no tenga familia.

Christian García de 23 años, ya hizo este curso el año pasado y es que, pese a tener un ciclo medio de sistemas micro informáticos de voz y redes, estaba en situación de desempleo y un amigo en común con la jueza le habló de este programa y lo ayudó a entrar en él. «Mi experiencia con los menores con medidas judiciales fue buena, fueron apasionados con el curso y le pusieron empeño y esfuerzo para sacar adelante la titulación», aseguró García.

Mientras, Josel Brian Pérez, de 22 años, es un joven que se encuentra en situación de calle por diversos problemas familiares y que busca hacer este tipo de formaciones para mejorar su vida. Ya hizo uno de pesca y litoral, el Bachillerato no lo pudo sacar porque no pudo concentrarse completamente por la exclusión social en la que está. Antes de eso estuvo en un piso que le pagaba el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y narró que quisieron derivarlo a un centro pero a él le da «miedo que me hagan daño» al hacerse la prueba PCR, que es uno de los requisitos que le piden. «Con este programa espero poder salir adelante, intentar cambiar el rumbo de mi vida y escapar de la situación en la que estoy», afirmó.