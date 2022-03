La formación de los 31 nuevos bomberos arranca tras siete meses de espera

Los 31 aspirantes que aprobaron la oposición para el Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria comenzarán su periodo de formación el próximo 28 de marzo, según publicó el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este miércoles. De esta forma, se pone fin a los siete meses de espera desde que se conocieron los nombres quienes habían superado la prueba, entre ellos el de la primera mujer que tendrá el Servicio, sin ser su actual jefa, Rosa Rodríguez.

Esta era una noticia que el propio Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) llevaba esperando mucho tiempo, tal y como afirmó el portavoz sindical de Comisiones Obreras, Víctor Monzón. «Esperemos que se complemente con la formación progresiva de todo el personal que está en la lista de interinidad, que se vayan sumando al servicio lo antes posible para cubrir tanto bajas como jubilaciones que se van a dar en el futuro», agregó. Y es que, después de casi tres lustros sin que se abriera un proceso de selección, el Cuerpo tiene muchas carencias que se evidenciaban cada vez más.

La opinión de Monzón es que se abriera la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y se dimensionara de nuevo la plantilla de bomberos de la capital grancanaria, ya que los 61 nuevos puestos que se pretenden cubrir -los 31 de la oposición y otros 30 en interinidad- no cubren todas las necesidades que existen. No obstante, aseguró que se alegra del comienzo de sus prácticas sobre todo por el «calvario personal» que han padecido en todo este tiempo en el que no sabían, pese a haber aprobado su plaza, cuándo podrían iniciar su desempeño profesional tras el periodo de formación, que durará unos seis meses, hasta septiembre.

Según la resolución publicada en el BOP, los 31 aspirantes que pasaron la oposición serán nombrados como funcionarios en prácticas. La cuantificación de los puestos, cuota patronal y reservas de crédito ascienden a los 877.833,46 euros para el periodo de formación, que una vez superado les hará entrar como funcionarios de pleno derecho en el SEIS.

Según avanzó Monzón este miércoles, en esta ocasión se desarrollará un «novedoso» procedimiento en la formación de los nuevos agentes de bomberos, ya que se llevará a cabo conjuntamente con los nuevos miembros del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, gracias a la colaboración del Gobierno autonómico. «Esta es una profesión en el que la formación es continua, requiere esos meses de formación sólida, pero luego se va haciendo día a día», resaltó el representante sindical, para luego indicar que tuvieron que salir a la calle «a protestar», pero que al final «salió todo bien».