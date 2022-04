Antoni Font: «La protección del mar necesita acuerdos, tiene muchos actores»

¿Qué une a Baleares y Canarias en materia de sostenibilidad?

Son dos territorios cuya actividad económica invita a la gente a montar cosas porque hay buenas comunicaciones, buen clima, sol, buena gente, y se generan una serie de oportunidades que hacen de nuestro modelo económico uno que en estos territorios insulares de éxito tiene grandes facilidades de atraer gente y de autopotenciarse. Es decir, hay como un feedback positivo que hace que todo esto se retroalimente. Desde el punto de vista económico, es bueno; desde el punto de vista social, debería ser bueno porque, si hay buena economía, la sociedad debería avanzar, pero hay algo que no termina de funcionar. Realmente, el sistema económico está diseñado de una manera que muchas veces favorece más a los más ricos a base de perjudicar a los pobres.

¿Qué es la Fundación Marilles?

Desde la Fundación Marilles, que fue fundada por unos filántropos holandeses, se identificó que había que trabajar para hacer de Baleares un referente en conservación marina. ¿Y por qué queremos conservar el mar? Pues porque pensamos que en Baleares, y en el mundo en general, vivimos muy de espaldas al mar: lo explotamos, lo utilizamos, pero no le prestamos atención, no lo estudiamos, no lo protegemos adecuadamente, no invertimos. Entonces, queremos ser la campanilla que despierta el interés y la urgencia de cuidar el mar.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando la Fundación?

Llevamos trabajando desde 2017. Es una fundación joven. Básicamente, nos encargamos de identificar posibles proyectos que se pueden hacer, poner en contacto a gente y poner en marcha iniciativas que hagan que todos nos sintamos partícipes y triunfadores en la defensa del mar.

¿Cree que muchas veces la ciudadanía actúa sin contar con los expertos?

Ahora mismo hay una tendencia al florecimiento con el tema de las redes sociales. Yo he estado en la junta directiva de Greenpeace internacional y he participado en campañas muy sesudas. Ahora mismo, cualquiera tiene la percepción que puede hacer una campaña y recoger 50.000 firmas. Está muy bien, porque hay una herramienta que te ayuda a eso, pero también hay que pensar en qué se va a hacer con esas 50.000 firmas. Desde Miralles, hablamos con administraciones y hacemos muchas cosas con ellas, pero una de nuestras importantes labores es fortalecer el tercer sector. Hablando con distintas ONG, les preguntamos si necesitan formación en planificación estratégica. O planes de comunicación, ya que hay muchas ONG que tienen que hacer notas de prensa pero no saben cómo hacerlo, o no tienen el plan detrás. Vemos que esto es útil para avanzar en el tema de la conservación del mar.

¿Hay alguna acción de calado que hayan fomentado desde la entidad?

Hemos hecho, en un proyecto europeo, un estudio del capital natural, que es un tema que está en mantillas en nuestro país. El capital natural de cualquier ecosistema está muy poco medido, tenemos muy poca información al respecto. Hemos hecho un estudio de capital natural en una reserva marina y ha sido el primero que se ha hecho en España. En este tipo de estudios, se define un área, qué ecosistemas hay y cómo valoraríamos los servicios ecosistémicos. A cada uno de esos servicios intentamos darle un valor económico para poder hacer un balance, una contabilidad, y poder decirle a la gente que en un trocito de área protegida se producen servicios ecosistémicos por valor de cinco millones de euros, pero nos gastamos solo 500.000 en la conservación. Queríamos demostrar que la naturaleza nos da mucho más de lo que nosotros le dedicamos.

En estos años se ha visto un aumento de la preocupación que tiene la ciudadanía por conservar el entorno, pero es verdad que la parte de ecosistemas marinos se ha quedado un poco rezagada. ¿Se nota?

Efectivamente, pero ahora hay un cierto cambio. Se nota que cada día aparece alguna asociación, hay mucha gente interesada en los temas marinos, y se está dando cuenta que no estamos dedicando lo que toca. Hace 30 años, en Baleares no había una sola reserva marina, y ahora ya vamos en camino de conseguir el 30% del litoral protegido, con un 10% que tiene alta protección. Es compleja la protección y conservación del mar, tiene muchos actores. Los pescadores, por ejemplo, no quieren que les protejan, pero quieren que protejan. Quieren medidas de protección que les favorezcan. Es un tema que necesita muchos acuerdos.

¿Existen sinergias entre Canarias y Baleares?

"Me ha sorprendido la gran diversidad de Las Canteras, es casi como ver un documental en directo"

Tengo una gran curiosidad por lo que se hace en Canarias, y tengo la intuición de que, por la calidad de las personas que están trabajando aquí y la intensidad de los proyectos, seguro que hay gente que está haciendo cosas interesantes y podemos aprender, y también podemos aportar en el sentido de intercambiar multitud de sensaciones sobre el modelo económico y de crecimiento. Y no solo turístico, sino también reflexionar sobre el modelo de inmobiliario, cómo estamos construyendo y devastando las islas, y también con el crecimiento demográfico, que es el que, en el fondo, más afecta a los ecosistemas.

¿Qué se hace bien en materia de sostenibilidad litoral?

Estamos en estas cuestiones, más sistémicas, que no nos atrevemos a entrar al toro, porque es un tema muy complicado. Tengo la sensación que no nos atrevemos a tratarlo. Igual que un gran viaje empieza por un primer paso, una solución a un problema complejo empieza también por dar un primer paso, intentar hablar de los problemas y buscar una solución entre todos. Las iniciativas de custodia marina pueden ser muy interesantes, y lo que se ha hecho aquí en Las Canteras va por delante de lo que se ha hecho en Baleares, y me llevo una buena lección. La playa está dando felicidad y belleza a los habitantes y los visitantes, y todo eso sale de esto.

¿Qué se puede exportar desde las islas hacia otros territorios similares?

Creo que el campo de la custodia marina tiene un espacio de crecimiento espectacular. En la protección de áreas marinas, y yo trabajo en ello, estamos intentado declarar más y mejores áreas marinas, dotadas de servicios de vigilancia, pero todas necesitan una cierta accesibilidad. Tenéis una zona protegida a pie de paseo marítimo, que pueden salir del restaurante y ponerse unas gafas de buceo y unas aletas y ver los beneficios de no pescar. Me ha sorprendido la gran diversidad que hay en este espacio, es casi como ver un documental en directo. Estas micro reservas casi urbanas dan una dimensión y una especie de trampolín para que la gente pueda entender los beneficios de las micro áreas marinas, sin necesidad de irse lejos.