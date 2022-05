Sabrina Vega y el Rey Enigma espolean el talento

La Alameda de Colón acogió este sábado un gran despliegue de talento, el que derrocharon la Gran Maestra de Ajedrez, Maestra Internacional absoluto y ocho veces campeona de España, Sabrina Vega Gutiérrez, el famoso yutuber Rey Enigma y también los cuarenta jóvenes jugadores y jugadoras con los que se enfrentaron en una gran simultánea de más de dos horas, bajo una panza de burro que alivió el calor.

El día que Sabrina Vega (Las Palmas, 1987) descubrió «esa verdad inagotable que hay detrás de esas 64 casillas, de esas 32 piezas» con las que se enfrenta cada contrincante, ya sean blancas o sean negras, quedó enganchada de manera inevitable al universo del ajedrez.

La Gran Maestra de Ajedrez trasmitió este sábado su enorme pasión por este deporte a las más de 200 personas que acudieron a las I Jornadas de ¡Cuánto Talento!, de la misma manera que lo hizo Rey Enigma, el ajedrecista tan famoso como incógnito, esa especie de Batman disfrazado de tablero de ajedrez, que aumentó su popularidad tras su paso por el concurso televisivo Got Talent y terminó de demostrar su valía tras enfrentarse al gigante Karpov en una partida que quedó en tablas.

Ambos recibieron el cariño y la admiración de decenas de niños y jóvenes que han quedado enganchados al ajedrez y a buen seguro que sus ídolos, tanto Sabrina Vega como Rey Enigma tienen algo que ver en ese resurgir de la afición por el juego de pensar.

Protagonizaron una simultánea, cada uno de ellos se enfrentaron a 20 jugadores de las categorías desde Sub-8 a Sub-20 pertenecientes a los clubes de la Federación de Ajedrez de Gran Canaria y la Fundación la Caja de Canarias. Una de las chicas le dio jaque mate a Rey Enigma, tras una refriega que duró más de dos horas. «Hay mucha afición y la gente es maravillosa, el nivel es muy bueno. Me alegro de que me haya ganado una chica para que se incentive el ajedrez femenino. Claro que teniendo a Sabrina como referente», eso está hecho, sostuvo el ajedrecista enmascarado que no tuvo reparos en admitir su derrota.

El encuentro, organizado con la colaboración de los departamentos de Juventud del Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria y la ULPGC, comenzó con una pequeña charla de Sabrina Vega y Rey Enigma y continuó con una partida de exhibición por parejas en la que ambos se enfrentaron a los divulgadores científicos José Luis Crespo (Quantum Fracture) y Javier Santaolalla (Date un voltio). Ni Vega Ni Enigma se desafiaron directamente; es más, en la primera partida participaron en el mismo equipo contra los científicos, a los que derrotaron «miserablemente», como reconoció el propio Crespo.

En la segunda partida, la batalla fue de canarios contra peninsulares: Vega y Santaolaya contra Crespo y Enigma y ganaron los segundos. Un poco antes, José Luis Crespo dio a conocer los secretos del ajedrez cuántico, la variante que se juega con ‘piezas fantasmas’ y que combina los principios del juego con los de la mecánica cuántica, la que aplica las leyes físicas que gobiernan los átomos. En esta modalidad, el azar juega un papel fundamental y hace más interesantes las partidas.

Sabrina Vega recordó sus años de la infancia, cuando se inició en el juego del ajedrez a los ocho años en el colegio de Las Dominicas. «El ajedrez», dijo, «me ha acompañado siempre. Me ha aportado de todo. A nivel académico ha contribuido a mejorar mi rendimiento. Soy quien soy gracias al ajedrez, con el que he crecido y madurado. Tuve la suerte de tener un monitor que me supo contagiar esa pasión por el ajedrez», un deporte con el que se adquiere el «espíritu de superación y descubres el valor del compañerismo. Un día descubres que no estás jugando contra un rival o un oponente, que estás teniendo la posibilidad y la oportunidad de medirte con un compañero al que les estás dando tu mejor versión».

Vega se declaró «muy ilusionada por ver como el ajedrez en Gran Canaria vuelve a recuperar esa tradición que siempre tuvo y gracias a la cual yo me inicié en esa aventura». Elogió el nivel medio que encontró en los chicos y chicas con los que jugó la simultánea. «Yo ya conozco el nivel medio que hay porque he jugado otras simultáneas y nunca fallan. No decepcionan. Algunos están recién iniciándose y ya se nota el talento y, sobre todo, la ilusión que le ponen», subrayó. Destacó la influencia de series como Gambito de Dama en la popularización del juego, con esa labor de «marketing y visibilidad a la que nosotros quizá no habíamos podido llegar». Reconoció también que el confinamiento por el Covid hizo que mucha gente volviera su mirada al tablero. «Las plataformas online», añadió, «nos hace también sentirnos conectados con los demás».

Se refirió también a la «visibilización de los referentes femeninos en ajedrez» que se ha logrado en los últimos años. «Seguimos siendo muy inferiores en número, con lo cual en el top 100 mundial no llegamos a estar entre las mejores, pero si seguimos respetando este proceso, llegaremos».

Por su parte, Rey Enigma expresó su voluntad de colaborar en la difusión del ajedrez. «Si puedo ayudar a que más gente se interese por el ajedrez, mejor que mejor. Para mí, el ajedrez es mi vida realmente. Empecé a los cinco años, me ha enseñado muchísimos valores y creo que me ha servido muchísimo en mi desarrollo como persona. Creo que a muchísimos niños les viene genial para su desarrollo». Enigma, que ofrece cien euros a quien le gane al ajedrez como una forma de fomentar la afición y aún sigue imbatible, se dedica desde hace unos meses por completo al ajedrez.

«Es muy difícil vivir del ajedrez. Dígamos que se puede vivir de forma paralela con otras actividades» y las plataformas online. Creó su personaje hace año y medio. «Vi que el interés de la gente estaba aumentando mucho por el ajedrez y que había muchos creadores de contenidos que lo hacían genial en You Tube y otras plataformas y yo quise hacer algo más original, más innovador. Así que tuve esta idea, que salió genial desde el primer momento», explicó. «De momento», sostuvo, «no voy a desvelar mi identidad. Ojalá siga así muchos años para mantener la ilusión de la gente. Ese enigma, esa incógnita del personaje es la que ayuda al final a darle un poco de magia. Agradezco todo el apoyo de la gente y el amor y la educación con la que me han tratado. Ha sido maravilloso».