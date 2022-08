Hidalgo garantiza la estabilidad del tripartito pese a la expulsión de Doreste y Sanz de Podemos

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el socialista Augusto Hidalgo, ha garantizado la estabilidad del pacto tripartito, pese a la expulsión de los concejales Javier Doreste y Mercedes Sanz de Podemos, que ha exigido la salida de ambos ediles del grupo municipal Unidas Podemos.

Hidalgo expresó su apoyo, “sin lugar a dudas”, a los concejales de Urbanismo y del distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya y subrayó que “nada ha cambiado” en el grupo de gobierno, compuesto por el PSOE, Unidas Podemos y Nueva Canarias.

“Yo sigo con un gobierno que ha tenido una estabilidad de más de siete años y espero que esa estabilidad, que es la mayor de un gobierno durante toda la democracia, se mantenga hasta el final del mandato”, sostuvo.

Añadió que el pacto suscrito es “con la coalición Unidas Podemos y con Nueva Canarias frente amplio. Esas dos coaliciones siguen existiendo y son parte del gobierno. El que Javier Doreste sea militante de Podemos, de Izquierda Unida o independiente dentro de esa coalición es un elemento que a mí no me compete y es algo en lo que no voy a entrar. Yo sigo con un pacto en esa coalición y sigue la estabilidad del gobierno de la ciudad sin problema ninguno”.

El regidor no quiso entrar en un hipotético pase de Doreste y Sanz al grupo de no adscritos y las repercusiones que ello tendría en la continuidad del tripartito. “Analizaríamos esa situación” si se produjera, dijo. “En principio eso no se ha producido y por tanto siguen siendo miembros no solo del gobierno municipal sino del grupo Unidas Podemos”, explicó durante la inauguración de la recién rehabilitada cancha de Las Tenerías, en la Vega de San José.