La calle Cantabria sigue hundida dos semanas después de ‘Hermine’

La calle Cantabria, situada en el barrio de San José, sigue hundida dos semanas después del paso de Hermine. Como consecuencia, el tránsito entre un lado y otro de este pasaje peatonal lleva interrumpido desde entonces, al tiempo que los corrimientos de tierra están poniendo en peligro varias viviendas, según los vecinos. El muro de contención que sostiene la vía colapsó el pasado 25 de septiembre, cuando el ciclón tropical regaba la capital grancanaria con las lluvias más abundantes en más de medio siglo. Desde Urbanismo aseguran que harán la reparación con carácter urgente.

Los vecinos achacan el colapso de la vía, de manera indirecta, a la obra de mejora del muro de contención que inició Urbanismo en octubre de 2021. La empresa adjudicataria, Hermanos Medina La Herradura, la dejó a medias hace más de seis meses. «Horadaron el paseo y luego no terminaron lo que hicieron», denuncia María Rosa Blanco González, una de las vecinas más afectadas de la calle Cantabria. Parte de los cimientos de su edificio han quedado al aire en el linde con el derrumbe, al igual que la tubería que abastece de agua potable a toda la vía.

Parte del muro que sostiene el pasaje peatonal está derrumbado entre los números 32 y 42

«Nuestro miedo es que se siga cayendo todo esto y afecte a mis cimientos», explica Blanco mientras señala la esquina de su edificio que ha quedado en precario. El inmueble, de tres alturas y donde viven siete personas, linda con un solar sin construir repleto de escombros y por donde el agua bajó con fuerza el pasado 25 de septiembre. Hasta tal punto que la escorrentía colapsó el paseo. El muro, parcialmente derruido por los trabajos que dejó a medias la adjudicataria, se vino abajo y se llevó consigo parte del pasaje que utilizan los vecinos.

«Ese día no dábamos abasto con las mantas y achicando agua», señala Blanco. Según esta vecina, «los de la obra colocaron una tubería en el solar que hizo contrapeso y rompió el desagüe que mi marido hizo en su día, por lo que todo el agua fue directa a mi casa». Ahora teme que vuelva a llover con fuerza -más teniendo en cuenta que el invierno está al caer y con una DANA a las puertas- y la situación vaya a peor, «la tierra se está desprendiendo y la humedad va a calar en el pilar como siga así»; «no quiero dinero, quiero una solución», puntualiza.

Según los vecinos, el solar situado en el número 44 de la calle Cantabria sería el punto crítico en el que se debería actuar «de urgencia». El corrimiento de tierra dejó completamente en el aire un tramo de tubería de abasto de unos dos metros. Además del paso interrumpido entre un lado y otro de la vía -para ir del número 42 al 48 ahora hay que hacer un rodeo por Tajinaste-, los residentes denuncian que las rocas desprendidas del muro amenazan a las viviendas situadas en el nivel inferior de la ladera, en la calle San Vicente de Paul, «varias casas se inundaron porque les llegó toda la barranquera», apuntan.

La contrata que mejoraba el muro abandonó la obra tras ser advertida por Urbanismo

Y es que el muro no solo colapsó a la altura del citado solar. La precaria construcción -cuya reposición quedó a medias tras abandonar la constructora- se vino abajo total o parcialmente entre los números 32 y 42. Rocas de grandes dimensiones están ahora sueltas por la ladera, «el estruendo cuando cayó fue enorme», relatan. «Se pusieron con un tractor a escarbar la tierra pero no terminaron la obra», indica Matías González Moreno, «tengo 67 años y esto no había pasado nunca, antes yo mismo echaba enfoscados de cemento entre las piedras». Tras el posterior corrimiento de tierra el pasaje ha quedado al aire en varios puntos. De hecho, la plataforma peatonal de cemento y hormigón ha cedido ligeramente y se ha separado de las viviendas.

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, señala que la obra será retomada «por la vía de urgencia». Según este, «los técnicos hicieron catas y detectaron que los trabajos de la adjudicataria no se ajustaban al proyecto, se lo dijimos y lo que hicieron fue abandonarlos». El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de recuperación de la obra, «pero es un proceso largo, por eso vamos a actuar con carácter urgente porque es algo que no puede esperar». Doreste precisa que «habrá que demoler lo que han hecho y rehacerlo».

El proyecto consistía en la demolición del muro antiguo para construir uno nuevo y asegurar la vía en un tramo de la calle Cantabria de 115 metros de longitud, «una histórica demanda vecinal recogida dentro del proceso de Barrios Pendientes», según el titular de Urbanismo. Para ello, la adjudicataria contaba con un presupuesto de 359.687 euros a cargo del Plan de Cooperación del Cabildo. La contrata llegó a renovar la red de alcantarillado y tenía avanzados los trabajos en el muro entre los números 20 y 30 de la citada vía, a falta de las tareas de embellecimiento. En el resto tan solo llegaron a remover la tierra, según los vecinos, de ahí el derrumbe se ha producido tras el paso del ciclón Hermine.