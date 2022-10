La capital tiene que pagar tres millones en intereses por el retraso en los pagos

El Ayuntamiento de la capital grancanaria tendrá que afrontar el pago de casi tres millones en intereses de demora, por orden judicial, debido al retraso en el pago de servicios prestados por Emalsa, en su mayor parte, y por una antigua concesionaria del servicio de mantenimiento de calzadas y aceras.

El Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) criticaron la verdadera «sangría» económica que supone para las arcas municipales el retraso en el pago de los servicios, que cifraron en 15 millones en lo que va de año, e instaron al gobierno tripartito a mejorar la gestión y pagar en tiempo y forma para detener el sobrecoste y que lo servicios no se resientan.

La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, eludió cualquier responsabilidad y se limitó a culpar a los populares de los casi tres millones liberados este lunes.

La disponibilidad del dinero, que procede en gran parte de los remanentes, se aprobó este lunes durante la celebración de un pleno extraordinario y urgente, en el que también se abordó el pago de 1,2 millones en comisiones por los 300 millones que tiene el consistorio en los bancos.

Se liberaron también otros 783.065 euros por el sobrecoste que le supuso la contaminación del suelo al concesionario del complejo deportivo Go Fit, cuando hizo el edificio, y algo más de medio millón en subvenciones para Casa África y para la Fundación Auditorio Teatro.

Las seis modificaciones de crédito suponen un gasto de 4,98 millones.

En el caso de Emalsa, la ciudad tiene que pagar a la compañía mixta del agua 2,8 millones en intereses de demora, más del doble de los 1,3 millones que establecieron los tribunales por dicho concepto en 2019.

La decisión del ayuntamiento de no pagarlo en aquel momento ha hecho que la cantidad final se haya más que duplicado y alcanzado los 2.851.224 euros, la cifra finalmente liberada.

Los intereses fueron generados por el impago de facturas de saneamiento correspondientes a dos ejercicios, por el periodo comprendido entre junio de 2015 y junio de 2017.

El TSJC condenó en septiembre de 2019 al Ayuntamiento a pagar 10,7 millones por las facturas citadas y 1,3 millones por los interees devengados.

El consistorio sólo pagó la deuda principal, por lo que Emalsa volvió a los tribunales, que han establecido finalmente una deuda en intereses de 2,8 millones.

Mantenimiento de calzadas

En el caso del servicio de mantenimiento de calzadas, la ciudad ha sido condenada por otra sentencia del 26 de junio de 2022 a pagar a la empresa Lantania 82.956 euros en intereses de demora por el retraso en el pago de servicios prestados por el Grupo Velasco (perteneciente ahora a Lantania) antes de 2019, cuando tenía una parte de la concesión, que abandonó después de vencerse el contrato, hace ya más de cuatro años.

El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, consideró inaceptable que la ciudad tenga que pagar millones en intereses de demora por «pagar tarde y mal. A la concesionaria que presta actualmente el servicio» de vías y obras, «se le deben 15 millones. Es imposible que se acumule tanto dinero, algo que es responsabilidad exclusiva de usted, que tiene la mayoría de los contratos vencidos», le espetó a Inmaculada Medina.

«Y si tiene que llamar a Desatascos Jumbo para pagar, hágalo», indicó, en referencia a la empresa contratada por el alcalde Augusto Hidalgo para controlar el tráfico durante las romerías.

En cuanto a Emalsa, calificó de desastrosa la política del tripartito, que le «está costando muchísimo dinero a la ciudad. Alguien decidió no pagar los interese de demora en 2019 y ahora vamos a tener que pagar el doble. Este ayuntamiento está haciendo aguas, nunca mejor dich. No han hecho nada en esta materia, lo único que han hecho es engordar la deuda multimillonaria con Emalsa. Vamos a tener que pagar 31,5 millones por no actualizar la tasa de depuración, pero es que a día de hoy siguen sin modificarla».

El portavoz de CC, Francis Candil planteó la necesidad de parar de una vez la «sangría económica» para esta ciudad que está suponiendo, las «auténticas burradas de dinero que estamos pagando en intereses de demora. Están pagando ese dinero, que se podría destinar a otras iniciativas, por no hacer el trabajo que les corresponde».

La edila Inmaculada Medina se defendió atacando al PP y se tuvo que remontar para ello, siete años atrás, a la época en que gobernaba Juan José Cardona, a quien acusó de las sentencias que han ido llegado por no abonar facturas en su momento, «cuando dijo que iba a dejar de pagar a Emalsa porque nos roba».

Comisiones bancarias

Por otro lado, el pleno aprobó una modificación de crédito por importe de 1,2 millones para hacer frente a las comisiones que los bancos cobran al consistorio por los 300 millones que tiene depositados.

Hacienda dice que la ciudad «sólo» tendrá que pagar a los bancos 815.181 euros en comisiones por depositar los 300 millones de remanentes.

El coordinador de Economía y Hacienda, José Ramón Balmaseda, vino a decir que se trata de una operación contable para dotar esa partida, porque el ayuntamiento «sólo» pagará en realidad 815.181 euros -de los cuales ya se han pagado 537.143 euros- debido a la suspensión del pago de comisiones. Añadió que el aumento en los tipos de interés, debería beneficiar al consistorio.